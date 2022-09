Nathan Redmond de Southampton prêt pour Besiktas Switch

L’ailier de Southampton, Nathan Redmond, est sur le point de quitter le club pour un séjour en Turquie avec Besiktas, a déclaré jeudi le manager de l’équipe de Premier League, Ralph Hasenhuettl.

L’ancien attaquant de Norwich City, Redmond, a passé les six dernières années à St Mary’s et a marqué 30 buts avec 27 passes décisives en plus de 200 apparitions pour les Saints, qui ont déclaré que le changement du joueur de 28 ans n’était pas encore officiellement finalisé.

“C’est un bon changement pour lui”, a déclaré Hasenhuettl aux journalistes avant l’affrontement de samedi en championnat avec Brentford.

« Après six ans, il était peut-être temps de trouver quelque chose de nouveau pour lui. Nous avons passé des moments fantastiques ensemble… près de quatre ans avec beaucoup de très, très bons moments, certains aussi de moins bons, mais j’ai eu une très bonne relation avec lui jusqu’au bout.

« Il a montré son professionnalisme dans de tels moments et j’ai vraiment hâte de le voir marquer là-bas et jouer de bons matchs. Nous avançons tous, nous traversons des changements dans la vie et c’est un grand changement pour lui, mais… il a fait un bon choix.

Cette décision verra Redmond s’associer au milieu de terrain d’Everton Dele Alli qui a été prêté à Besiktas pour la saison.

Southampton est 12e du classement après deux victoires, un match nul et trois défaites cette saison, tandis que Brentford est quatre places au-dessus d’eux avec neuf points.

Hasenhuettl a déclaré qu’il était heureux de récupérer des joueurs pour le match après des problèmes de maladie dans l’équipe au cours de la semaine, Mohamed Elyounoussi et Ibrahima Diallo ayant tous deux été écartés.

“Mais aujourd’hui, ils sont de retour sur le terrain, donc le groupe est maintenant complet avec seulement Romeo Lavia et Tino Livramento blessés”, a déclaré Hasenhuettl.

