La star australienne du cricket Nathan Lyon se prépare pour l’un des moments les plus significatifs de sa vie, mais craint que ses proches ne soient pas à ses côtés.

Ses filles Harper, 6 ans, et Milla, 5 ans, vivent à Canberra avec leur mère et son ex-femme Mel Waring.

La glamour WAG de la fileuse, Emma McCarthy, serait en Australie occidentale avec ses proches pour les vacances.

Ses parents Steven et sa mère Bronwyn vivent toujours dans sa ville natale de Young, dans la région de la Nouvelle-Galles du Sud.

Nathan Lyon (photographié avec sa petite amie Emma McCarthy) se prépare à disputer son 100e match test à Brisbane le 15 janvier, mais craint que la fermeture des frontières du coronavirus empêche ses proches de regarder

Les deux jeunes filles de Lyon (photographiées avec l’ex-femme Mel Waring) résident à Canberra avec leur mère

Mais il craint que certains d’entre eux ne soient exclus du Queensland lorsqu’il se rendra à The Gabba à Brisbane le 15 janvier pour jouer son 100e match test en raison de la fermeture des frontières du coronavirus.

«L’un de mes plus grands objectifs cet été est de m’assurer que tout le monde est là pour une célébration décente», a-t-il déclaré au Daily Telegraph.

«Pour y avoir ma famille. Pour avoir Emma et sa famille là-bas. Avec Harper et Milla, mes deux filles et maman et papa et tout le monde.

Mais alors qu’il s’apprête à devenir le 13e joueur de cricket australien à disputer 100 matchs de test, il attend nerveusement de voir s’il devient la dernière victime de fermetures arbitraires de frontières.

Le Queensland a déjà fermé la frontière vers le Grand Sydney, ce qui empêchera son frère Brendan d’être au sol.

Emma et ses filles sont libres de traverser la frontière sous les restrictions actuelles des coronavirus mais la situation est fluide.

Le Queensland pourrait emprunter le chemin de Victoria, de l’Australie du Sud et de l’Australie occidentale et fermer la frontière à la NSW régionale, ce qui verrouillerait ses parents.

On pense que la petite amie glamour de Lyon passe la saison des vacances en Australie-Occidentale, ce qui pourrait causer des problèmes pour son 100e match test à Brisbane dans les semaines à venir.

Lyon et son ancien partenaire ont connu une scission très publique fin 2017 quand il a été aperçu en train d’embrasser sa petite amie actuelle.

On pense que Cricket Australia et le gouvernement de l’État du Queensland se réunissent régulièrement avant le quatrième test entre l’Australie et l’Inde (Lyon est vue à l’aéroport d’Adélaïde en octobre)

Même si sa famille est autorisée à entrer dans l’État du soleil, il pourrait ne pas être autorisé à les embrasser en raison des règles strictes de biosécurité en place pour protéger les joueurs de cricket du coronavirus.

On pense que Cricket Australia et le gouvernement de l’État du Queensland ont des réunions régulières avant le quatrième test entre l’Australie et l’Inde.

La responsable de la santé du Queensland, Jeannette Young, a admis vendredi que les restrictions aux frontières pourraient « changer rapidement ».

Les règles à la frontière, qui ont varié d’un État à l’autre et ont changé tout au long de la pandémie, ont déjà séparé des milliers de familles et ont même empêché les gens d’assister aux funérailles d’êtres chers.

Vendredi, le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que les dirigeants devaient rendre des comptes sur les décisions, mais se sont abstenus de critiquer les États individuels.

Même si ses proches sont autorisés à entrer à Brisbane, il ne pourra peut-être pas les embrasser en raison des protocoles de biosécurité.

Lyon et sa blonde glamour WAG ont payé 3,8 millions de dollars pour une maison de ville nouvellement construite sur le port glamour de Sydney le mois dernier

Cela survient alors qu’une épidémie à Sydney est passée à 173 cas vendredi alors qu’un groupe à Victoria est passé à dix au cours des 48 dernières heures, ce qui a entraîné la fermeture rigoureuse de la frontière.

La relation entre Lyon et Mme Waring s’est terminée très publiquement à la fin de 2017 après que le joueur de cricket ait été photographié en train d’embrasser passionnément Mme McCarthy.

Mme Waring, mère de deux enfants, a déclaré à l’époque qu’elle était restée « dévastée » en voyant des photos de son partenaire de 10 ans avec la blonde glamour.

Plus tard, elle a parlé franchement de ses difficultés à faire face à la rupture de la relation dans une série d’articles sur son blog, Life of Lyons.

« Nous avons vécu une vie où il a constamment voyagé, le cricket était la vie et la tournée était une évidence … c’est facile à oublier », a-t-elle écrit en mars 2018.

«Aujourd’hui a été différent. J’ai été fort, j’ai été courageux, mais aujourd’hui je me sens faible, je me sens petit et je me sens seul.

McCarthy et Lyon ont depuis construit une nouvelle vie ensemble, en partant pour des vacances à l’étranger avec le joueur de cricket et en rejoignant le quilleur en Angleterre pour la Coupe du monde et les Ashes.

La nouvelle relation de Lyon semblait aller de mieux en mieux, Emma partant en vacances à l’étranger avec le joueur de cricket et rejoignant le quilleur en Angleterre pour la Coupe du monde et les Cendres.

Le mois dernier, le couple a payé 3,8 millions de dollars pour une maison de ville nouvellement construite dans la banlieue nord-ouest de Sydney, au bord de la rivière, à Tennyson Point.

La superbe propriété de 400 mètres carrés comprend cinq chambres, cinq salles de bains, trois espaces pour voitures et a été construite par le patron de Davina Constructions, David Buono.

Mme Waring, en revanche, s’est dirigée dans l’autre sens et a emménagé dans une maison « souhaitable » à Canberra pour laquelle elle a payé un peu moins de 1,4 million de dollars en août.

L’homme de 32 ans a acheté la maison Farrer, qui comprend cinq chambres et trois salles de bains, en avril, mais n’a emménagé que récemment et a commencé à s’installer.

Elle et Lyon ont vendu leur maison familiale partagée de 3,8 millions de dollars à Sydney en avril 2019.

Le manoir de quatre chambres, qui surplombait le parc national royal dans la banlieue sud de Sydney, à Port Hacking, a été vendu à un prix non divulgué.

Le spinner a acheté la propriété Sutherland Shire pour 3,8 millions de dollars en 2016 et y avait vécu avec Mel et leurs deux filles avant que leur relation ne se disloque.