Nathan Jones : Pourquoi les fans de Southampton pensent-ils que le temps est déjà écoulé pour le manager ? | Nouvelles du football

Les chants sont devenus de plus en plus condamnables. Ils sont passés de chœurs prolongés de huées, à “tu ne sais pas ce que tu fais”, à “sortez de notre club”. Un décret délivré directement au manager Nathan Jones.

Les fans ont fait part de leurs inquiétudes alors que le malaise et l’impatience s’amplifient à chaque défaite. Le nuage au-dessus de St Mary’s s’assombrit de plus en plus – et semble proche du point d’éclatement.

Southampton a perdu six de ses sept derniers matchs de Premier League, gardant une feuille blanche lors de ses 27 derniers – bien que tous les matchs de cette sombre course n’aient pas été supervisés par Jones.

Les perspectives sur la côte sud sont néanmoins sombres. 15 points sur 21 joués – une moyenne de 0,7 par match. La colère des supporters ne devrait pas se calmer de sitôt, beaucoup tournant déjà le dos à un manager qui n’occupe le poste que depuis deux mois et demi misérables.

Une partie du problème, du point de vue des fans, réside dans les promesses non tenues. Jones s’est reculé dans un coin. Il est venu en voulant aborder la stabilité défensive – avec un accent particulier sur les draps propres et en éliminant les erreurs des coups de pied arrêtés. Aucun des deux ne s’est concrétisé.

Jones a réussi 12 matchs toutes compétitions confondues depuis sa nomination – les Saints ont encaissé cinq coups de pied arrêtés (quatre corners et un coup franc) pendant cette période. En fait, la plupart des paramètres, à partir desquels Jones a été initialement identifié et mesuré par l’ancien club de Luton, ne transpirent pas dans le Hampshire.

En comparaison avec les 15 premiers matchs de Ralph Hasenhuttl cette saison, par exemple, les Saints ont régressé dans presque toutes les catégories. Ils marquent moins, encaissent plus et offrent plus de ballon à leurs adversaires – en particulier à domicile, où ils ont remporté moins de points que toute autre équipe des quatre premiers rangs anglais.

En réalité, cela signifie que le football est aussi peu inspirant que les résultats. Jones, qui n’avait jamais été testé au plus haut niveau jusqu’à présent, était un rendez-vous impopulaire en novembre – jugé beaucoup moins “à la mode” que le recrutement par Aston Villa d’Unai Emery ou de Julen Lopetegui chez Wolves. Mais les premières appréhensions ont encore plus agité et aliéné la base de fans.

Le bricolage tactique, y compris les formes, les formations, les styles et le personnel en constante évolution, a aggravé le problème. Au cours de la saison, 55 changements ont été apportés au onze de départ de Southampton – seuls Chelsea et Liverpool se classent plus haut. Les Saints ont également utilisé un total de 31 joueurs différents – seul Chelsea en a aligné plus (32).

Jones, à son crédit, est resté provocant et optimiste tout au long. Il pense qu’il est l’homme de la situation et qu’il peut renverser la vapeur sur la côte sud – mais sûrement que trois points contre les Wolves samedi peuvent donner un radeau de sauvetage au patron sous le feu. Nous sommes en territoire de victoire ou de marche.

Ce qui a commencé comme l’aube optimiste d’une nouvelle ère sous de nouveaux propriétaires (Sport Republic) prêts à investir dans la reconstruction de l’équipe de jeu (dépensant 56 millions de livres sterling supplémentaires dans la fenêtre de janvier), s’est rapidement transformé en une mission de sauvetage avec très peu d’imprévus. Il n’est pas surprenant que les fans mécontents expriment leur mépris – la question est, est-ce que quelqu’un écoute ?

Le jeu du blâme expose les fragilités

Outre des performances chaotiques et des résultats décevants, une autre raison du mécontentement des supporters de Southampton envers Jones réside dans diverses déclarations publiques bizarres.

Depuis sa nomination, Jones n’a pas tardé à souligner ses succès personnels à Luton, faisant l’éloge de ses propres références tout en se détachant quelque peu de la chute de Southampton – soulignant plutôt les erreurs perçues commises par les régimes précédents.

Son discours d’après-match après la défaite de Brentford le week-end dernier en était un bon exemple. “J’ai eu beaucoup de succès en jouant un style fluide”, a-t-il déclaré, ajoutant : “statistiquement, il n’y avait pas beaucoup de meilleurs que moi en Europe”.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nathan Jones dit qu’il a assumé l’entière responsabilité de la mauvaise forme de Southampton, ajoutant qu’il “s’est plié” à certaines choses autour du club, après la défaite à Brentford



Jones a décrit ses joueurs comme “cette équipe” dans l’ouest de Londres et a souligné que “les mêmes choses se produisent depuis un an – ils perdent des matchs en Premier League”.

Le doigt du blâme a en effet été pointé sur de nombreux coupables, qui semblaient s’absoudre de toute responsabilité – bien que l’homme de 49 ans ait depuis fait marche arrière, affirmant que les commentaires visaient à admettre pleinement sa responsabilité et qu’il “vit et meurt par lui-même”. les décisions”.

Pourtant, la diatribe émotionnelle n’a pas fait grand-chose pour gagner des sympathisants parmi la base de fans, tout en sonnant l’alarme au milieu de la nouvelle hiérarchie de Southampton – qui a depuis déclaré publiquement qu’elle soutenait publiquement sa première nomination à la direction depuis sa prise de fonction à St Mary’s il y a 12 mois.

Jones a déclaré qu’il avait fait des “compromis” à cause du “personnel”, de “la façon dont les gens veulent jouer” et des “fans”.

Image:

La défaite de Southampton à Brentford était leur sixième en sept matches de championnat sous Nathan Jones





Critiquer autant de factions clés du club est risqué, avec des rapports publiés cette semaine, les patrons de Jones n’ont pas été impressionnés par la réaction instinctive. En revanche, le capitaine James Ward-Prowse a présenté ses excuses aux fans itinérants pour une autre démonstration abjecte.

Sans surprise, les partisans se sont opposés aux commentaires de Jones. Parler à Sky Sports Nouvelles avant le forum des fans de mardi, un supporter a décrit l’atmosphère comme « toxique », tandis qu’un autre a déclaré : « en quelques semaines, 100 % des fans se sont retournés contre lui [Jones].”

“C’est la Premier League qui compte pour les fans des Saints et beaucoup d’entre eux ne sont pas du tout convaincus par Nathan Jones. Beaucoup veulent qu’il parte”, Sky Sports Nouvelles le journaliste Jeremy Langdon a résumé plus tôt cette semaine.

Image:

Nathan Jones a été invité à partir par ses propres fans lors de la défaite de Southampton à Brentford





Rasmus Ankersen, PDG des propriétaires du club, Sport Republic, a apporté son soutien public à Jones lors d’un événement de questions-réponses avec les fans. Il a déclaré: “Ce n’est un secret pour personne que si vous continuez à perdre des matchs, vous ne pouvez pas le faire pour toujours, à un moment donné, vous atteignez le point où cela suffit.

“J’apprécie que vous le regardiez de l’extérieur et que vous ayez certains repères et nous, à l’intérieur, nous avons beaucoup plus de repères. On voit ce qui se passe tous les jours, on voit la qualité du travail effectué, la relation avec les joueurs.

“Tant que nous pensons que le travail effectué par Nathan, l’équipe et les joueurs sur le terrain d’entraînement chaque jour est de grande qualité, nous avons quelque chose à croire que cela va s’améliorer et que nous pouvons renverser la vapeur.”

Le style de jeu catégorique de Jones a été “compromis” – mais qu’est-ce que c’est ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la défaite 3-0 de Southampton à Brentford samedi



Jones a été chassé par Ankersen en grande partie à cause du travail louable qu’il a entrepris à Luton, ce qui explique peut-être pourquoi il était si désireux de souligner son temps à Kenilworth Road après le récent coup de Brentford des Saints.

Après ce match, Jones a déploré son incapacité à reproduire le style de football qui lui a réussi à Luton, disant à propos de Southampton : “Je regarde cette équipe et je ne me vois pas”, ajoutant : “J’ai fait des compromis.”

Alors, comparons.

Au cours de ses deux saisons complètes en charge – 2020/21 et 2021/22 – Jones’ Luton n’a pas été prolifique, se classant 20e pour les buts marqués, mais ils étaient bons pour faire avancer le ballon rapidement, terminant septième pour les longues passes tentées et neuvième pour croix terminées, tandis que seulement cinq équipes ont effectué moins de passes.

Les Hatters étaient également forts en attaquant sur coups de pied arrêtés, se classant huitième pour les passes décisives dans de telles situations.

Depuis qu’il a pris les commandes, Jones’ Southampton produit des statistiques similaires, se classant 16e pour les buts marqués, deuxième pour les passes longues tentées, sixième pour les centres réussis et quatrième pour les passes décisives sur coups de pied arrêtés – avec seulement trois équipes réalisant moins de passes.

Image:

Southampton a perdu huit de ses neuf derniers matchs en PL – l’exception étant une victoire 2-1 à Everton





Cependant, il existe un certain nombre de domaines dans lesquels Jones n’a pas réussi à mettre en œuvre ses soi-disant principes de jeu – et ils expliquent en partie la tendance à la baisse des Saints.

Jones’ Luton était une équipe de pressage habile, classée dans les trois premiers du championnat au cours des deux dernières saisons complètes pour les possessions remportées dans le tiers offensif, alors qu’elle se classait 14e pour les buts encaissés.

Le pressing de Southampton est loin d’être aussi cohérent ou efficace – ils sont dans la moitié inférieure parmi les équipes de haut vol pour les victoires en troisième possession offensive – et sont en bas pour les buts encaissés. Ils ont également concédé 13 buts, un sommet en championnat, sur des centres.

De plus, seulement 38 % des longues passes tentées par Southampton ont atteint leur cible.

En bref, Luton sous Jones a fait avancer le ballon rapidement et avec précision, a appuyé haut et a défendu solidement. Ils n’ont pas eu besoin de marquer des tas de buts car ils ont été violés beaucoup moins fréquemment. Southampton ne parvient tout simplement pas à correspondre.

Le livre de jeu de Jones, qui repose sur une défense solide et robuste, est annulé chaque fois que les Saints concèdent en premier – en 21 matchs de championnat, ils n’ont marqué le premier but que quatre fois, et aucun de ceux-ci ne s’est produit lors de matchs gérés par le Gallois.

Les affirmations audacieuses déforment la vérité

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nathan Jones a déclaré qu’il avait “fait des compromis sur les principes” à Southampton et affirme que Luton était l’une des équipes les mieux entraînées d’Europe sous sa direction.



L’une des affirmations les plus accrocheuses de Jones après la défaite dommageable à Brentford était “il n’y avait pas beaucoup mieux que moi en Europe en termes d’agression, de draps propres, de défense de la surface, de balles dans la surface, xG [expected goals]” lors de son deuxième séjour à Luton.

Jones a ajouté que son équipe “était livre pour livre la meilleure parce que nous ne dépensions presque rien et produisions tellement”.

En mettant les mots de Jones sous le microscope, il est clair que Luton a gardé un nombre impressionnant de draps propres, enregistrant un jeu blanc dans 37,5% de ses matchs – mais des chiffres aussi impressionnants ne correspondent pas à l’extrémité supérieure du terrain.

À travers le championnat entre 2020-21 et 2021-22 – les deux saisons complètes de Jones en charge après son retour au club – ils se sont classés quatrièmes pour les draps propres. Assez juste.

Luton s’est également classé assez haut pour les passes dans la surface sous Jones, enregistrant 30,47 par match.

Pour le contexte dans les cercles européens, derrière le Bayern Munich, Manchester City et Liverpool, Monaco a produit le nombre le plus élevé (33,01), tandis que le plus bas était son compatriote de Ligue 1, Lorient (21,34).

L’affirmation de Jones sur le xG de Luton est là où réside la véritable chute. Le chiffre des Hatters de 1,26 par match se classe en moyenne parmi les équipes européennes – milieu de tableau, si vous voulez. C’est certainement loin derrière les leaders du Bayern, qui sont en tête du classement avec 2,45.

Les affirmations de Jones étaient exagérées, mais ont cependant un certain poids compte tenu des budgets relatifs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nathan Jones dit qu’il “vit et meurt par ses décisions” à la suite de récentes critiques sur sa gestion de Southampton



Selon Transfermarkt, les frais les plus élevés que Luton a dépensés pour un joueur pendant le deuxième sort de Jones étaient de 1,8 million de livres sterling (Carlton Morris), alors qu’ils ont signé sept joueurs gratuitement.

Pendant ce temps – avec l’un des budgets les plus bas du deuxième niveau – Jones a emmené Luton vers des finitions successives dans la première moitié – y compris une demi-finale de barrage.

Mais maintenant, l’arène a changé. Jones est passé de la division des poids moyens à celle des poids lourds et la pression se fait sentir. Des fissures sont apparues.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait pouvoir garder Southampton en Premier League lors de sa conférence de presse pré-Wolves, il a répondu: “Je pense sincèrement que je peux.”

Le “comment” reste à voir.