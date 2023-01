Nathan Jones a-t-il mordu plus qu’il ne peut mâcher à Southampton après une quatrième défaite consécutive? | Nouvelles du football

Cela n’aurait guère pu être pire pour Nathan Jones. La règle du “rebond du nouveau manager” ne s’applique-t-elle pas sur la côte sud ? Il est sûr de dire que le mandat a passé sous silence St Mary’s et a été emporté brusquement dans la Manche voisine.

Southampton a de nouveau perdu six matchs consécutifs de Premier League – ils ont répété cet exploit indésirable pour la dernière fois en février 2021 – et sont sans feuille blanche en 11 matchs à domicile.

Jones n’a pas supervisé toute cette période, mais son mandat a commencé par une succession de malheur et de tristesse. La poursuite d’une tendance baissière à Saints. Sa période de lune de miel pourrait bien être la plus courte de l’histoire de haut vol, mais pour le sort malheureux de Frank de Boer à Crystal Palace en 2017 lorsqu’il est parti après quatre matches de championnat.

Avant d’arriver à St Mary’s mercredi, Nottingham Forest n’avait pas gagné un seul point sur la route. Ils n’avaient marqué aucun but à l’extérieur. Et pourtant, un seul but a suffi pour abattre une équipe des Saints boiteuse, dépourvue de toute structure ou confiance, les jetant encore plus à la dérive au pied de la table.

C’était une nuit qui donne à réfléchir. Notamment parce qu’un nombre important de fans locaux chantaient avec passion “Vous ne savez pas ce que vous faites” au sifflet à plein temps. Des chœurs de huées pouvaient être entendus par intermittence tout au long.

Le jibe ne visait pas l’arbitre. Il visait directement l’homme dans la pirogue de la maison. Une critique cinglante des cinq premiers matchs de Jones en tant que manager de Southampton. Les fidèles de la forêt ont rapidement planté le couteau avec une interprétation habituelle de “saccagé le matin”.

“J’assume l’entière responsabilité des résultats que nous obtenons, et j’assumerai l’entière responsabilité lorsque les choses s’arrangeront”, a déclaré Jones avec audace après le dernier revers des Saints. Il est difficile de voir comment ce renversement suggéré va se manifester, étant donné que son équipe n’a même pas réussi à tirer sur la cible contre ses compatriotes en difficulté Forest. C’était une affaire morbide austère.

Peut-être que la seule lueur d’espoir réside dans le fait que Jones est le deuxième entraîneur à perdre chacun de ses quatre premiers matchs de Premier League à la tête de Southampton, après Nigel Adkins en 2012-13. Les saints ont terminé 14e cette année-là, mais la reprise n’est arrivée après Adkins a été remplacé par Mauricio Pochettino à la mi-janvier.

Southampton de Pochettino a ensuite battu Manchester City, Liverpool et Chelsea sur le chemin d’une finition confortable – cinq points d’avance sur la chute. N’importe quel fan des Saints vous mordrait la main pour une répétition. Mais un tel vœu pieux ignorerait l’évidence – Jones n’est pas équipé des outils ou de l’expérience nécessaires pour couvrir les fissures du navire en perdition de Southampton. Il n’a pas non plus le temps de les trouver.

St Mary’s est unifiée sur une chose, au moins, et c’est que la fortune de Southampton ne fera qu’empirer avant de s’améliorer. L’année civile, comme Jones y a fait allusion, a été un véritable désastre. Souligné par la défaite 1-0 de mercredi contre Forest, qui a marqué avec réticence le 12e anniversaire de la prise de contrôle de Southampton par Sport Republic.

Rasmus Ankersen et Henrik Kraft, co-responsables opérationnels de l’implication de Sport Republic, ont beaucoup à répondre. Une ère qui a commencé avec tant d’espoir et d’optimisme – s’éloignant du règne passif de la propriété de l’homme d’affaires chinois Gao Jisheng – s’est transformée en encore plus de découragement et de désespoir. Southampton se classe 90e, sur les 92 clubs de la Ligue de football, pour les points par match (0,86) en 2022.

En effet, une série de décisions discutables ont ravagé le club de la côte sud. À commencer par une dépendance excessive au recrutement de jeunes. Oui, l’ancien manager Hasenhuttl a été soutenu cet été, avant de perdre son emploi quatre mois après le début de la saison, mais la stratégie reposait sur la quantité plutôt que sur la qualité. Saints a recruté 10 nouvelles recrues, pour une somme d’un peu plus de 80 millions de livres sterling, avec une moyenne d’âge de 22 ans. Un pari expérimental qui n’a pas encore porté ses fruits.

Peut-être auraient-ils été mieux servis en ciblant trois cibles clés, y compris un attaquant indispensable, avec des antécédents éprouvés et un certain degré d’expérience, pour la même dépense, tout en apportant quelques modifications pragmatiques à la récolte actuelle. Nathan Tella, prêté à Burnley, a marqué plus de buts en championnat (huit) que n’importe quel joueur des Saints cette saison, bien que dans le championnat – par exemple.

Ensuite, il y a le cas curieux de l’homme star James Ward-Prowse, souvent chevalier des Saints en armure brillante, qui a été paralysé par la perte d’une colonne vertébrale cohérente et l’absence d’un rôle central défini.

“Ce n’était pas une réaction instinctive. C’était une chose à long terme”, a déclaré Kraft. L’athlétismeen référence à la nomination de Jones, à la suite d’Aston Villa nommant Unai Emery et Wolves Julen Lopetegui comme leurs nouveaux managers respectifs.

Ce qui semblait être moins un plan directeur mesuré et raisonné, cependant, était l’application tactique de Jones contre Forest sous le feu – qui avait autant de pression que lui sur le résultat. C’était un six points et Steve Cooper est reparti avec tout le butin.

Les saints sont allés directement. Forest s’est retiré dans une forme robuste et a épongé les secondes. C’était des choix faciles. Loin du football à indice d’octane élevé, parfois rapide, qui a initialement fait aimer les fans du régime précédent.

Image:

Nathan Jones a juré de “travailler religieusement” sur les problèmes de Southampton





Jones lui-même avait l’air démuni sur la ligne de touche, le poids du monde sur ses épaules, tandis que ses joueurs semblaient perdus. Pas de plan clair, pas d’identité claire. Comme si le seul espoir était de charger Ward-Prowse d’un moment de magie en solo, ou d’une livraison précise qui atterrirait fortuitement sur la tête de Che Adams. Ni matérialisé. “Nous avions suffisamment de corners pour obtenir des résultats”, se souvient Jones après le match, s’agrippant à des pailles obsolètes.

L’ancien patron de Luton Town a utilisé un total de neuf formations lors des trois matches de championnat après la Coupe du monde – chacun aussi déroutant que le dernier.

Qu’est-ce-qu’on fait maintenant? Si Jones est jugé dépassé par la hiérarchie de Southampton, davantage d’embauches et de licenciements vont sûrement s’avérer coûteux. S’ils veulent rester aux côtés de leur homme, il a besoin de renforts en janvier – également coûteux. Certes, Jones ne serait pas la première personne occupant un poste de direction à franchir la porte de sortie tournante de Staplewood – forcée ou non.

Joe Shields, qui a rejoint cet été pour diriger l’opération de recrutement de Southampton, est parti pour Chelsea trois mois plus tard. Le directeur des opérations football, Matt Crocker, a également choisi de “poursuivre un nouveau défi”. Sans oublier qu’ils ont limogé trois entraîneurs de longue date de la première équipe avant même le début de la campagne. C’est le bordel.

À court terme, quelque chose doit être fait pour arrêter la crise préjudiciable des Saints. Abandonner le modèle en faveur de talents avérés pourrait bien être le seul jeu légitime à explorer. La poursuite de Mislav Orsic, 30 ans, ressemble donc presque à un aveu d’erreur de jugement. Autrement dit, la vision tunnel du club d’acquérir de jeunes talents avec une valeur de vente potentielle à l’avenir, n’a pas pris en compte le présent. C’est maintenant une mission de sauvetage.

Les fans passionnés ont eu leur mot à dire. Il est temps d’agir. Ce n’est qu’alors que Southampton pourra espérer passer du fourrage de relégation à quelque chose de proche d’une entité digne de la Premier League.