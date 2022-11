Nathan Jones a obtenu la permission de parler à Southampton par Luton Town

Le mandat de Ralph Hasenhüttl à la tête de Southampton est terminé et Nathan Jones est la cible clé du club.

Les Saints ont pris la décision de licencier l’Autrichien après une série de mauvais résultats.

Hasenhüttl était en charge de St. Mary’s depuis décembre 2018, après un excellent passage en charge au RB Leipzig. Cependant, son temps avec Southampton a perdu son étincelle.

Survivre à deux défaites 9-0 restera un exploit peu susceptible d’être égalé en Premier League. Pourtant, Hasenhüttl est finalement à court de corde après une victoire en neuf matchs.

Nathan Jones est la cible principale du poste de Southampton

Alors qu’un certain nombre de supporters spéculaient ou espéraient un éventuel retour de Mauricio Pochettino, Nathan Jones est une cible beaucoup plus réaliste pour Southampton.

En fait, l’équipe de Premier League a déjà reçu l’autorisation de Luton Town pour discuter d’un éventuel déménagement au stade St. Mary’s.

Luton Town affrontera Stoke City mardi soir dans le championnat. Jones sera en charge de la rencontre. Ensuite, il prévoit de parler à Southampton après la fin du match.

“Nous voudrions faire savoir que le club de Premier League a approché le conseil d’administration de la bonne manière, ce dont nous sommes reconnaissants, et que toute la situation est extrêmement amicale avec Southampton et avec Nathan”, un communiqué du club de Luton lu lundi.

Jones a fait un travail remarquable avec Luton pendant deux périodes. Il a pris en charge l’équipe lorsqu’ils étaient en Ligue 2 et a obtenu une promotion. Il a ensuite conduit Luton à la deuxième place de la Ligue 1 avant de partir pour Stoke City.

C’était un rendez-vous condamné à Stoke. Il ne s’est jamais complètement installé dans la vie avec une équipe récemment reléguée de la Premier League.

Lors de sa première saison complète à Luton, Jones a terminé sixième. Il a remporté les honneurs de manager de la saison pour le championnat.

Southampton a identifié l’entraîneur gallois comme l’individu qui sortira l’équipe de la relégation. C’est un accord qui devrait être conclu assez rapidement.

Soutenir Nathan Jones

Une fois Jones arrivé, la Coupe du monde au Qatar sera au centre des préoccupations de tous. Son premier mois de travail consistera probablement à s’habituer à un nouvel environnement et à une nouvelle équipe.

Southampton est revenu en Premier League en tant que maître de la recherche de talents et de valeur sur le marché. Le travail de Nicola Cortese avec Les Reed a aidé le club à constituer une équipe capable de dépasser son budget.

Avec d’autres clubs de Premier League emboîtant le pas et travaillant de la même manière, le vivier de talents s’est tari pour Southampton. Les changements de propriété ont limité les investissements et le club se dirige depuis un moment vers un véritable combat de relégation.

Le meilleur travail de Jones à Luton est survenu lorsqu’il a pu reconstruire complètement une équipe. Il n’aura pas le temps ni le soutien pour le faire immédiatement à St. Mary’s. 2022/23 devra être une question de survie plus que tout.

Southampton a marqué le quatrième plus petit nombre de buts cette saison et doit trouver un attaquant en janvier. Cela pourrait donner à Jones suffisamment d’aide pour organiser l’équipe et essayer d’éviter la chute.

À long terme, les fans des Saints ne peuvent pas s’attendre à un style de football similaire à Pochettino ou Ronald Koeman. Jones préfère un système qui repose beaucoup plus sur un pressing intense de l’avant et des transitions directes.

Ce n’est pas tout à fait long-ball, mais un revirement rapide de la défense à l’attaque. Pensez à la façon dont le Liverpool de Jurgen Klopp a joué avant d’avoir des passeurs de qualité comme Fabinho et Thiago. Southampton sera beaucoup plus direct et efficace avec Jones.

PHOTO : IMAGO / PA Images