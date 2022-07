Nathan Griffith, l’ex de la mère adolescente Jenelle Evans, SLAMS les trolls qui font cruellement honte à son fils Kaiser, 8 ans, dans un poste cinglant

Nathan Griffith, l’ex de maman Jenelle Evans, a critiqué les trolls qui ont cruellement fait honte à son fils Kaiser, huit ans.

L’ancien de MTV a publié un message cinglant pour défendre le garçon qu’il partage avec Jenelle.

Nathan J. Griffith/Instagram

Nathan Griffith a critiqué des trolls cruels qui ont fait honte à son fils Kaiser[/caption]

TikTok/jenellelevans

Il partage l’enfant de huit ans avec son ex Jenelle Evans[/caption]

Nathan, qui travaille comme entraîneur personnel, s’est rendu sur Instagram hier pour attirer l’attention sur un commentaire méchant d’un troll.

Un utilisateur des médias sociaux avait récemment commenté une photo de Kaiser dans un parc aquatique et avait des mots méchants à dire sur l’apparence du garçon.

Mais Nathan est venu à la défense de son fils et a critiqué le troll pour “le corps faisant honte à un enfant pour son poids”.

Dans une longue légende, le fier papa a partagé quelques conseils pour le jeune Kaiser.

O-YOLO Nathan Griffith, l’ex de Teen Mom Jenelle, publie une photo nue de la nouvelle épouse May Oyola LE BLEU DU MARIAGE La maman adolescente Jenelle admet qu’elle est DÉPRIMÉE après le mariage surprise de son ex Nathan

Il a commencé : « Mon pote Kaiser… Je déteste dire ça, mais tu auras des gens comme ça toute ta vie.

“Les gens qui pensent qu’ils méritent plus, les gens qui pensent qu’ils sont meilleurs, les gens qui n’ont pas de père aimant, les gens qui sont jaloux, les gens avec des âmes sombres et tant d’autres personnes qui sont amères.”

“Je t’aime Kai Kai et je pense que tu es parfait!” ajouta Nathan.

Les fans choqués se sont précipités vers les commentaires pour partager leur soutien à Kaiser et à son père.





“Personne ne devrait avoir honte de son corps, en particulier les enfants”, a écrit l’un d’eux.

Un autre a convenu : « Kaiser est absolument parfait ! C’est l’un des petits garçons les plus mignons que j’aie jamais vus. »

JOYEUX ANNIVERSAIRE À MOI…

Kaiser est le seul enfant que Nathan partage avec son ex Jenelle, 30 ans.

Elle et son mari, David Eason, 33 ans, sont également parents de leur fille de cinq ans, Ensley, et elle a un fils de 13 ans d’un autre ex.

Le mois dernier, Jenelle a semblé snober son enfant du milieu sur les réseaux sociaux.

L’alun de Teen Mom 2 n’a pas publié d’hommages de joyeux anniversaire à Kaiser alors qu’il avait huit ans.

Jenelle avait également abandonné tous ses enfants ce mois-là pour prendre des vacances romantiques avec David.

CHANGEMENTS FAMILIAUX

Pendant ce temps, Kaiser a maintenant une nouvelle belle-mère après que Nathan a épousé May Oyola en avril.

Les deux se sont mariés lors d’une cérémonie privée discrète à Miami, en Floride.

Les cloches du mariage ont sonné près de sept ans après la séparation de Nathan de Jenelle en août 2015.

En savoir plus sur le soleil américain L’AMOUR VRAI? Je suis astrologue – pourquoi Kim K & Pete Davidson travaillent et comment elle s’est ennuyée de Kanye

Depuis leur mariage, Nathan et May ont annoncé qu’elle avait rejoint la plateforme de contenu pour adultes OnlyFans, tout comme Jenelle et David.

Kaiser pourrait bientôt avoir un autre frère, après que Nathan ait dit au Sun qu’il “adorerait avoir un autre enfant”.

Instagram

Jenelle a récemment été critiquée pour ne pas avoir publié d’hommage d’anniversaire à Kaiser sur les réseaux sociaux[/caption]

Instagram

Elle est également maman d’Ensley, cinq ans, et de Jace, 13 ans, et vit avec son mari David Eason[/caption]

Éclaboussure

Nathan a récemment déménagé et épousé May Oyola lors d’une cérémonie discrète[/caption]