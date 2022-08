Nathan Greetham et Prairie Ridge courent vers la victoire du FVC contre McHenry – Shaw Local

McHENRY – Nathan Greetham a sorti la plaque d’identité qu’il portait de sous son uniforme et a fièrement affiché le message qu’elle contenait.

“Altruiste”, a déclaré l’aîné de Prairie Ridge. « Nous ne jouons pas pour nous-mêmes. On joue l’un pour l’autre. Et nous l’avons fait en deuxième mi-temps ce soir.

Prairie Ridge (1-0) a utilisé son jeu au sol punitif de contrôle du ballon et a résisté à une poussée furieuse des Warriors au quatrième quart en affichant une victoire 36-28 de la Fox Valley Conference au McCracken Field. C’était le premier match de McHenry sur le nouveau gazon de son stade.

Menés par Greetham (28 courses, 208 verges, 2 touchés) et le quart-arrière Tyler Vasey (18 courses, 198 verges, 2 touchés), les Wolves ont amassé 464 verges d’attaque totale. L’étudiant de première année Luke Vanderwiel a ajouté 68 verges en huit courses et a marqué deux fois lors de ses débuts universitaires.

Chaque joueur de Prairie Ridge a une étiquette avec son nom et le message “désintéressé” dessus, a expliqué Greetham. Les joueurs échangent des étiquettes avec un coéquipier au hasard et leur effort de jeu est en l’honneur de la personne dont ils portent l’étiquette.

“Ce n’était pas notre meilleure première mi-temps. Nous jouions au football égoïste », a déclaré Greetham. “Mais nous nous sommes regroupés et nous avons joué les uns pour les autres et c’est ce qui nous a menés en seconde période.”

Les équipes ont marqué des touchés dans chacun des deux premiers quarts pour créer une égalité de 14 à la mi-temps. Vanderwiel a ouvert le score avec une course de 13 verges et Greetham a ajouté un touché de 22 verges au deuxième quart. Pour les Warriors (0-1), le quart-arrière Dom Caruso (17 en 29, 260 verges, 2 touchés) a frappé Frank Cermak (cinq attrapés, 105 verges) pour 41 verges et Zach Maness (huit réceptions, 112 verges) de 15 mètres.

Vasey a marqué sur des points de 80 et 35 en seconde période. Son deuxième score a donné à PR une avance de 36-21 avec 6:55 à faire, mais les Warriors ont répondu avec une marche de deux minutes et 68 verges couronnée par la course de 8 verges de Dylan Drumheller avec 2:18 à jouer. Les Warriors ont tenté un coup de pied sur le côté, cependant, Vasey a récupéré et PR a manqué le temps.

« Prairie Ridge est une bonne équipe et ce soir, ils ont fait quelques jeux de plus que nous », a déclaré l’entraîneur de première année de McHenry, Joel Beard. «Nous avons eu quelques fois où nous devions exécuter, mais nous ne l’avons pas fait. Mais les deux équipes ont joué dur et je suis incroyablement fier de nos enfants.

Pour les Wolves, c’était un match que l’entraîneur que Chris Schremp avait hâte de voir lors de la séance de cinéma du samedi matin.

“Bien sûr, vous voulez jouer un match aussi propre que possible, mais étant le premier match, vous savez que cela n’arrivera pas”, a déclaré Schremp. « Les peines [7 for 77 yards] et le chiffre d’affaires [one fumble] sont des choses que vous n’aimez pas voir, mais nous savons que nous pouvons les réparer. Nous allons regarder le film et faire les corrections nécessaires.