LAS VEGAS: Même avec une erreur au début de son programme libre, Nathan Chen était imbattable dimanche, remportant son cinquième championnat américain de patinage artistique consécutif.

Depuis que Dick Button a remporté chaque titre de 1946 à 1952, aucun Américain n’a connu une telle série de succès. Participer à deux championnats du monde et être invaincu depuis qu’il n’a pas médaillé aux Jeux olympiques de 2018, et Chen a déjà un CV pour les âges.

À 21 ans.

C’est incroyable d’essayer de suivre ses traces, a déclaré Chen à propos de Button, deux fois vainqueur olympique.

Chen a pratiquement ignoré le début difficile de son patinage libre, quand il a baissé les mains et est sorti d’un quad lutz. Il a frappé quatre autres quads, trois en combinaison, et un triple axel profondément dans son programme. Il y avait une fluidité dans sa chorégraphie et ses pirouettes, et ses 322,28 points étaient incomparables par quiconque sur le terrain.

J’étais un peu timide aujourd’hui. Honnêtement, c’est sur moi », a déclaré Chen. «J’ai l’impression que je n’ai pas vraiment abordé mes éléments. Je me concentrais sur la conservation de l’énergie. Ce n’est pas la bonne approche. Je pense que c’est ce qui a causé une erreur dans le premier élément. Le reste du programme, j’essayais de m’assurer de rester debout. C’était mon état d’esprit tout au long du programme.

«Ce n’était pas vraiment exactement le skate que j’aimais avoir, mais au moins j’ai été capable de me tenir debout sur tout le reste des sauts et je suppose que passer à partir d’ici.

Ses principaux challengers ne pouvaient pas tenir debout tout au long de leurs patins libres, et le total de 291,38 de Vincent Chou n’était pas dans la même stratosphère que Chen. Chou a sauté un quad flip et est tombé sur un quad lutz, mais l’Olympien 2018 a quand même conservé la deuxième place.

Jason Brown, le dernier concurrent de ces championnats nationaux sans fans à l’Orléans Arena, ils ont été déplacés de San Jose, en Californie, en raison de la pandémie COVID-19, est resté à la troisième place avec 276,92 points.

Les autres gagnants aux championnats nationaux, qui pourraient être la dernière compétition importante de la saison si les championnats du monde de mars à Stockholm étaient annulés pour la deuxième année consécutive, étaient: Bradie Tennell avec son deuxième titre féminin; Madison Hubbell et Zach Donohue pour leur troisième championnat de danse sur glace; et Alexa Knierim et Brandon Frazier par paires.

Knierim avait remporté deux titres avec son mari Chris, qui avait pris sa retraite avant cette saison, et Frazier avait gagné avec son ancien partenaire Haven Denney.

Les rédacteurs d’AP Sports Barry Wilner et Bernie Wilson ont contribué.