Nathan Aspinall veut le retour de la Premier League après la résurgence du Grand Prix mondial | Fléchettes Nouvelles

Nathan Aspinall expose ses grandes ambitions

Ce fut une période de test dans la carrière de Nathan Aspinall ces derniers temps, alors qu’il luttait contre une blessure au poignet.

Après son ascension fulgurante qui l’a vu atteindre deux demi-finales consécutives du Championnat du monde et remporter un titre à l’Open du Royaume-Uni, “The Asp” a lutté pour la forme et la forme physique, et il a chuté dans les classements en 2021 et 2022.

Cependant, Aspinall a connu une résurgence lors du Grand Prix mondial de la semaine dernière, n’atteignant que sa troisième finale majeure PDC.

Réclamant les scalps du n ° 4 mondial Michael Smith, du champion de l’Open du Royaume-Uni Danny Noppert et de la tête de série Gerwyn Price en route vers le décideur, il est finalement tombé face à Michael van Gerwen, malgré une courageuse tentative de retour après avoir perdu 4-0 dans une course à cinq ensembles.

“Quand c’était au pire, je ne pouvais littéralement pas m’entraîner”, a-t-il déclaré à propos de la blessure, s’adressant au J’adore les fléchettes podcast.

“Je faisais 15 minutes, m’asseyais pendant une heure, 15 minutes, une heure. C’était cinq heures, juste pour avoir une heure d’entraînement. C’était probablement de janvier à la préparation des Masters, c’était insupportable, et c’est pourquoi Je me suis retiré du Masters.

“Puis j’ai eu un petit conseil, ‘tu devrais prendre du temps’, c’est pourquoi je me suis retiré de Pro Tours. Et puis, quand j’ai fait le traitement, c’était un peu lent [process]; une demi-heure par jour, 40 minutes par jour, et maintenant je recommence à faire deux ou trois heures par jour sans aucune douleur.

“J’ai encore besoin d’en faire plus pour revenir au sommet. Je dois faire quatre ou cinq heures par jour. Je ne peux pas encore le pousser là-bas.

“Encore quatre semaines, cinq semaines, je pense que je serai de retour à 100 %. Je suis à environ 95 % maintenant.”

Si Aspinall peut trouver ces derniers points de pourcentage, il sera en pleine forme à la fin de la saison.

“Je sais qu’il y a beaucoup plus dans le réservoir, car je le fais sur le tableau d’entraînement”, a-t-il poursuivi.

“Mais, évidemment, je dois essayer de le faire tous les jours. Mais je ne suis pas loin d’être de retour là où j’étais il y a trois ans. J’ai mis beaucoup de travail pour arriver là où je suis maintenant. Je ne peux pas me reposer sur mes lauriers. Je dois continuer à pousser, continuer à me battre et à m’entraîner, et je croise les doigts pour revenir à cinq, six, quatre dans le monde.

Faits saillants de la finale du Grand Prix mondial qui a vu Michael van Gerwen remporter son sixième titre malgré une riposte fougueuse d'Aspinall

Goûtant à un retour aux grands moments, son appétit n’est pas rassasié, mais plutôt aiguisé.

“Je veux gagner un tournoi. Je veux gagner un événement télévisé. Je veux revenir dans le top huit d’ici la fin de la saison, ce que je suis sur la bonne voie pour faire”, a-t-il déclaré.

“Le but ultime, je veux être de retour dans cette Premier League l’année prochaine. J’y suis allé deux fois, malheureusement, Covid est arrivé, je n’ai pas pu vivre une saison complète. Mais c’est finalement mon objectif. Je connais des gens Je n’aime pas en parler si tôt. Mais je serai le seul à en parler. Je veux être dedans. Et, rassurez-vous, je ferai tout ce que je peux pour y être l’année prochaine.

“Ils aiment un peu de combat et de caractère sur cette scène, et je pense que c’est moi jusqu’au bout. Mais on ne s’y met pas sans raison. Je dois gagner une place.”

Les batailles de l’Asp contre les blessures l’ont rendu plus conscient des opportunités à portée de main.

“C’est un travail incroyable. Quand c’est si proche d’être enlevé, vous réalisez ce que vous avez”, a déclaré le natif de Stockport.

“J’étais comptable avant. Je ne veux pas recommencer à faire des tableurs !

“Chaque instant où vous marchez sur cette scène, vous êtes reconnaissant, car c’était si proche de la fin. C’est pourquoi il y a un sourire sur mon visage. Dans la finale, je me faisais battre, et je souriais et riais toujours. C’est l’attitude que j’essaie de garder maintenant dans un avenir prévisible.”