Nathan Aspinall sur sa chanson de promenade et la meilleure ambiance aux fléchettes | Fléchettes Nouvelles

Nathan Aspinall explique l’histoire derrière son walk-on et comment il s’est retrouvé sur le devant de la scène dans une boîte de nuit à Stockport lorsque sa chanson est sortie

Dans la huitième édition de notre série, l’ancien vainqueur de l’UK Open, Nathan Aspinall, nous raconte l’histoire derrière sa chanson.

Le World Matchplay débute le samedi 16 juillet – en direct sur Sky Sports – et un homme qui cherchera à aller loin est Nathan Aspinall.

Aspinall a participé à trois éditions du tournoi, sa meilleure performance étant une course aux quarts de finale en 2021.

Le joueur de 30 ans a été exclu de la formation de Premier League cette année et a connu un début difficile en 2022 alors qu’il recevait un traitement pour une tendinite aiguë et un coude de tennis qui l’ont forcé à se retirer du Masters.

Heureusement, ces problèmes de blessures sont derrière lui et «The Asp» cherchera à rattraper le temps perdu à Blackpool avec une bonne performance aux Winter Gardens.

Aspinall avec une de ses grandes célébrations

Le walk-on fait partie du spectacle et dans cette série, nous discutons avec les joueurs pour en savoir un peu plus sur leurs entrées sur scène qui déclenchent la fête dans les arènes du monde entier.

Le walk-on d’Aspinall est sans doute l’une des chansons les plus connues au monde alors qu’il monte sur scène au rythme de Mr. Brightside par The Killers, mais cela aurait pu être très différent quand il a décidé de changer sa chanson de Je ne peux pas en avoir assez par Depeche Mode.

Il a déclaré: “Croyez-le ou non, j’étais déchiré entre Mr Brightside et The Greatest Showman! Heureusement, j’ai choisi le bon je crois et la première fois que je l’ai utilisé, c’était au championnat du monde et c’est pourquoi je suis resté avec lui parce que la foule a adoré et s’est impliqué.”

Dans la vidéo, l’ancien vice-champion de Premier League nous explique pourquoi l’ambiance de Blackpool est la meilleure qu’il ait connue dans sa carrière, pourquoi il est un grand fan du walk-on de Michael Smith et comment il a fini par être le centre d’attention quand sa chanson de promenade a été diffusée dans une boîte de nuit de sa ville natale de Stockport.

“Je suis revenu du championnat du monde et nous sommes revenus le soir du Nouvel An et ma femme voulait sortir. Alors, nous sommes allés au Bredbury Hall à Stockport, une grande discothèque et le DJ m’a vu. La minute suivante, il a fait cette grande annonce. , “nous avons cette célébrité, un joueur de fléchettes qui est arrivé en demi-finale”, et il a mis la chanson. J’ai été conduit sur la piste de danse et tout le monde est devenu fou”, a-t-il déclaré.

