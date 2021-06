Nathalie Emmanuel sur les pressions des scènes de nu après ‘Game of Thrones’

Nathalie Emmanuel précise où elle trace la limite de la nudité à l’écran.

Emmanuel, qui a joué Missandei pendant sept saisons dans « Game of Thrones » de HBO, a déclaré que même si elle avait accepté « certaines scènes de nu ou de nudité » pour la série, il y avait une fausse hypothèse qu’elle était à l’aise de faire des scènes de nu pour de futurs projets.

« Et la perception de cela à partir d’autres projets, lorsque le rôle nécessitait de la nudité, que j’étais juste ouvert à tout parce que je l’ai fait dans cette émission », a déclaré Emmanuel lors d’un épisode du 25 mai de « Make It Reign with Josh Smith » Podcast. « Mais ce que les gens n’ont pas réalisé, c’est que j’étais d’accord avec certains termes et des choses spécifiques pour ce projet particulier. »

« J’ai certainement eu des gens qui m’ont défié et qui m’ont dit: » Mais cette partie exige cela « , et j’ai dit: » Eh bien, c’est bien si vous avez besoin de cela dans la partie. Je ne me sens pas à l’aise de faire ce niveau de nudité. Je ferai ce montant, vous savez, je peux le faire, ce que je pense être nécessaire pour le rôle », a expliqué Emmanuel.

Bien que « neuf fois sur 10 » les gens soient prêts à faire des compromis, Emmanuel a déclaré qu’elle refusait un rôle lorsqu’il nécessite une nudité totale.

« Je dirais: » Eh bien, merci beaucoup, j’apprécie votre intérêt, mais ce n’est tout simplement pas ce que je pense être nécessaire pour cette partie et c’est une différence d’opinion et des différences créatives et c’est bien « », a-t-elle déclaré.

Emmanuel a déclaré que l’expérience de se défendre lui avait appris une leçon de toute une vie sur l’assurance et la fierté.

« Personne ne peut vous reprocher de simplement exprimer votre opinion tant que vous êtes respectueux », a-t-elle déclaré. « C’était l’une des premières leçons de défier les gens de pouvoir ou les systèmes de pouvoir. »

Emilia Clarke et Salma Hayek ont ​​également parlé de leurs expériences

Emmanuel n’est pas la seule actrice à s’ouvrir sur les pressions d’apparaître nue devant la caméra.

En novembre 2019, la co-vedette de « Thrones », Emilia Clarke, a expliqué qu’elle se sentait contrainte à une « tonne (explétive) de nudité » lors de la première saison de l’émission dans un épisode du podcast « Armchair Expert with Dax Shepard ».

« Je suis beaucoup plus averti maintenant avec ce que je suis à l’aise et ce que je suis d’accord pour faire », a déclaré Clarke, ajoutant qu’elle s’était « battue sur le plateau avant où je me disais: » Non, le drap ne reste debout .' »

En février, Salma Hayek s’est souvenue d’avoir sangloté pendant le tournage de la scène d’amour dans son film « Desperado ».

« Quand nous allions commencer le tournage, j’ai commencé à sangloter », a déclaré Hayek sur le podcast « Armchair Expert » de Shepard, ajoutant qu’elle n’arrêtait pas de dire: « Je ne sais pas si je peux le faire. J’ai peur. »

Un mois plus tôt, Keira Knightley avait révélé qu’elle n’était pas non plus intéressée à filmer des scènes de nu à moins qu’elles ne soient dirigées par une cinéaste.

« Si (le film) parlait de la maternité et de la façon dont ce corps est extraordinaire… alors oui, je serais totalement prêt à explorer cela avec une femme qui comprendrait cela », a déclaré Knightley lors d’une interview pour le podcast Chanel Connects. « Mais je me sens très mal à l’aise maintenant d’essayer de représenter le regard masculin. »

En mars 2019, Amanda Seyfried a déclaré à Fox News qu’elle n’avait « pas le temps pour la nudité ou le sexe inutiles » dans des rôles d’acteur. « Parce qu’en vieillissant, on se rend compte que ce n’est pas facile. Cela peut être funky et inconfortable », avait-elle déclaré à l’époque.

Les coordinateurs de l’intimité se lèvent à Hollywood

À la suite du mouvement #MeToo, de plus en plus de productions hollywoodiennes ont fait appel à des coordinateurs d’intimité sur les plateaux pour soutenir les acteurs lors de scènes nécessitant de la nudité.

« Je ne peux tout simplement pas croire qu’il s’agit d’un travail relativement nouveau », a déclaré l’actrice de « Normal People » Daisy Edgar-Jones à USA TODAY en mai 2020. « Je ne peux pas croire que des scènes comme celle-ci aient jamais été filmées sans un, parce que vous savez, c’est juste très important que le type d’environnement soit très sûr lorsque vous filmez ces scènes, car c’est un endroit assez vulnérable pour vous mettre. »

Dimanche, Michaela Coel, qui a co-écrit « I May Destroy You », qui suit les thèmes de l’abus sexuel et du consentement, a dédié son discours d’acceptation aux BAFTA Television Awards 2021 à sa coordinatrice de l’intimité, Ita O’Brien.

« Merci pour votre existence dans notre industrie, pour avoir rendu l’espace sûr, pour avoir créé des limites physiques, émotionnelles et professionnelles afin que nous puissions travailler sur l’exploitation, la perte de respect, l’abus de pouvoir sans être exploité ou abusé dans le processus, » dit Coël.

Contributeurs : Charles Trepany, Rasha Ali, Andrea Mandell