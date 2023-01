Nate Thayer, journaliste qui a remporté le monde avec une interview de Pol Pot, décède à 62 ans

Nate Thayer, un journaliste américain qui a poursuivi des histoires de conflit à travers les jungles d’Asie du Sud-Est et a été le dernier correspondant occidental à interviewer le chef génocidaire des Khmers rouges Pol Pot, est décédé chez lui à Falmouth, Mass. Il avait 62 ans. Robert Thayer a déclaré que le corps de son frère avait été retrouvé le 3 janvier, mais la date de sa mort n’était pas immédiatement claire. M. Thayer a écrit l’année dernière qu’il était en mauvaise santé, notamment en train de développer une septicémie après une opération du pied et que les médecins lui avaient dit qu’il “ne marcherait plus jamais”.

Pendant des décennies de reportage à partir de la fin des années 1980, M. Thayer a cultivé une réputation de pigiste prêt à endurer les difficultés et les risques pour traquer des histoires lointaines pour des médias tels que le magazine Soldier of Fortune, la Far Eastern Economic Review, l’Associated Press et Le Washington Post.

Avec son crâne rasé et ses dents tachées de tabac à chiquer, il évoquait une image de correspondant de style rétro et se réjouissait de régaler les autres d’histoires de terrain. Ils comprenaient des quasi-accidents, notamment des blessures graves lorsque le camion de transport de la guérilla cambodgienne dans lequel il se trouvait a déclenché une mine antichar en octobre 1989.

Au cours des années suivantes, il a utilisé les médias sociaux pour redorer sans relâche son image de dur à cuire et affirmer qu’il avait été lésé par “Nightline” d’ABC sur des questions de droits pour utiliser la vidéo du “procès” de Pol Pot en juillet 1997 devant un tribunal kangourou par d’anciens adeptes mécontents. dans un camp khmer rouge au nord du Cambodge.

Ses reportages sur les derniers mois de Pol Pot sont restés la pièce maîtresse journalistique de la carrière de M. Thayer – un coup d’État journalistique majeur qui a attiré l’attention internationale. Son travail a également ajouté des détails historiques importants à l’héritage des « champs de la mort » du règne des Khmers rouges de 1975-1979. On estime que 1,7 million de Cambodgiens – intellectuels, médecins, dissidents et bien d’autres – ont perdu la vie alors que le régime tentait d’imposer un ordre communiste agraire radical.

“Il a illuminé une page d’histoire qui aurait été perdue pour le monde s’il n’avait pas passé des années dans la jungle cambodgienne”, a noté un prix décerné par le Consortium international des journalistes d’investigation en 1998.

Un an plus tôt, M. Thayer avait convaincu les membres des factions khmères rouges survivantes qu’une couverture internationale était nécessaire pour le compte de Pol Pot devant ces anciens guérilleros qui s’étaient retournés contre lui. “Écrasez, écrasez, écrasez Pol Pot et sa clique”, ont scandé certains alors que M. Thayer et un caméraman d’Asiaworks Television, David McKaige, atteignaient le camp isolé d’Anlong Veng.

Écrivant dans la Far Eastern Economic Review, M. Thayer a décrit comment Pol Pot a été condamné à la réclusion à perpétuité et emmené dans une Toyota Landcruiser aux vitres teintées.

“Certaines personnes se sont respectueusement inclinées, comme devant la royauté”, a-t-il écrit. M. Thayer n’a pas eu la chance de poser des questions à Pol Pot.

M. Thayer a conclu un accord verbal avec ABC pour permettre la diffusion de la vidéo sur l’émission “Nightline” d’ABC News. Pendant le segment, M. Thayer a décrit l’événement comme si Adolf Hitler avait survécu et avait été retrouvé plus tard dans un bunker en Amérique du Sud.

“Rappelez-vous, j’ai vécu au Cambodge”, a-t-il déclaré à l’animateur de “Nightline”, Ted Koppel. « La plupart de mes amis ont vu leur vie détruite par Pol Pot. Ce fut donc un moment profondément émouvant. … J’ai pleuré plusieurs fois pour tous ceux que je connaissais.

Le réseau a déclaré que M. Thayer avait reçu 350 000 $ et avait reçu un crédit approprié. Mais ABC a également soutenu que M. Thayer n’avait pas compris que les clips seraient également publiés sur Internet et tomberaient dans le domaine public.

M. Thayer a longtemps insisté pour qu’ABC revienne sur ses promesses de lui donner le contrôle du matériel. Plus tard, il a refusé un Peabody Award pour l’émission “Nightline”, qui a qualifié ses reportages de “significatifs et méritoires”.

“Je n’avais pas un sou il y a une semaine, et si je n’ai pas un sou dans une semaine, j’ai toujours mon intégrité”, a-t-il déclaré dans l’American Journalism Review.

M. Thayer a été autorisé à retourner au camp en octobre 1997 avec la promesse d’interviewer Pol Pot. Les derniers journalistes occidentaux à le faire, en 1978, étaient Elizabeth Becker du Post et Richard Dudman du St. Louis Post-Dispatch. On a dit à M. Thayer d’attendre près d’une petite hutte.

M. Thayer a écrit dans la Far Eastern Economic Review sur la façon dont l’ancien dictateur, alors âgé de 72 ans, avait besoin de saisir son bras pour marcher sur une courte distance jusqu’à la hutte.

“L’homme qui a présidé l’holocauste cambodgien est sur le point de donner sa première interview en 18 ans”, a écrit M. Thayer. “C’est sa chance de faire une sorte de paix avec son passé ensanglanté.”

Pol Pot est apparu d’une voix douce et incongrue, faisant valoir ses points calmement et avec des tons mesurés.

« Étiez-vous responsable ? a demandé à M. Thayer à propos des massacres.

“Je n’ai pris des décisions que concernant les personnes très importantes”, a répondu Pol Pot. “Je n’ai pas supervisé les rangs inférieurs.”

M. Thayer avait une autre exclusivité concernant Pol Pot : il était de retour au camp d’Anlong Veng un jour après la mort de Pol Pot en avril 1998 et a pris des photos du corps avant qu’il ne soit incinéré.

Son reportage est devenu la seule confirmation indépendante de la mort de Pol Pot. “Il est mort”, a déclaré Thayer au Post lors d’un entretien téléphonique à l’époque. “C’était Pol Pot. Il ne faisait aucun doute que c’était Pol Pot.

Pourtant, M. Thayer a trouvé la mort plus une plaie ouverte qu’une fermeture.

“Et avec la mort de Pol Pot, malheureusement, il y a la possibilité de découvrir vraiment ce qui s’est passé et pourquoi”, a déclaré M. Thayer à “All Things Considered” de NPR. « Il y a tellement de questions sans réponse sur les raisons pour lesquelles tant de personnes ont souffert si indiciblement et si injustement. Et cet homme avait le contrôle exclusif.

Illustre pedigree familial

Nathaniel Talbott Thayer est né à Washington le 21 avril 1960. Sa famille avait des liens profonds en Asie du Sud-Est par l’intermédiaire de son père, Harry ET Thayer, qui avait occupé des postes diplomatiques à Hong Kong, Taipei et ailleurs avant de reprendre un rôle au Département d’État. (Il a été ambassadeur des États-Unis à Singapour de 1980 à 1985.)

L’autre point de référence majeur de M. Thayer était la région de Boston, où son arbre généalogique brahmane était marqué par des endroits tels que le Thayer Hall de Harvard.

Interrogé sur son illustre pedigree familial, M. Thayer a ironiquement pointé du doigt le juge Webster Thayer, qui a condamné à mort les anarchistes immigrés italiens Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti après leur condamnation pour meurtre. en 1921. Ils ont été électrocutés en 1927, malgré des preuves solides de leur innocence. Cinquante ans plus tard, le gouverneur du Massachusetts, Michael Dukakis (D), a déclaré qu’ils avaient été injustement jugés à une époque “imprégnée de préjugés”.

Déployant une épithète, M. Thayer a déclaré au New Yorker qu’il citait le juge “chaque fois qu’ils m’appellent le mouton noir de la famille”.

M. Thayer a étudié à l’Université du Massachusetts à Boston mais n’a pas obtenu son diplôme. Son premier travail en Asie du Sud-Est faisait partie d’un projet de recherche universitaire de 1984 sur les réfugiés du régime des Khmers rouges avant de décrocher des missions indépendantes pour Soldier of Fortune sur les soulèvements de guérilla au Myanmar, alors largement connu sous le nom de Birmanie.

En 1992, M. Thayer a suivi la piste Ho Chi Minh de l’époque de la guerre du Vietnam et a rencontré un groupe perdu de la milice montagnarde alliée aux États-Unis qui ne savait pas que le conflit était terminé depuis longtemps. Deux ans plus tard, M. Thayer a monté un éléphant dans le cadre d’une expédition à la recherche d’un bovin d’Asie du Sud-Est peut-être éteint appelé kouprey. Ils n’en ont trouvé aucun.

Il l’a décrit comme une “équipe de pisteurs experts dans la jungle, de scientifiques, de troupes de sécurité, de mahouts d’éléphants et l’un des groupes de journalistes armés les plus hétéroclites et les plus ridicules de mémoire récente”.

M. Thayer a été expulsé du Cambodge en 1994. Il est revenu et a de nouveau été expulsé pour des articles censés montrer des liens entre le Premier ministre Hun Sen et des trafiquants d’héroïne.

Après une bourse d’études internationales à l’Université Johns Hopkins, lui et le photojournaliste Nic Dunlop ont retrouvé un tortionnaire khmer rouge, Kang Kek Iev, également connu sous le nom de frère Duch, qui a accepté de parler après avoir appris que M. Thayer avait interviewé Pol Pot. Duch s’est rendu aux autorités après que l’article de M. Thayer ait été publié dans la Far Eastern Economic Review.

M. Thayer a ensuite couvert l’invasion de l’Irak menée par les États-Unis en 2003 pour Slate et a réalisé des reportages sur le Web sur les mouvements nationalistes blancs croissants aux États-Unis.

Outre son frère, M. Thayer laisse dans le deuil sa mère, Joan Leclerc de Washington; et deux sœurs.

Malgré sa charge de travail prolifique, M. Thayer n’a jamais réussi à mettre la touche finale à ses mémoires, avec un titre proposé de «Sympathy for the Devil: Living Dangerously in Cambodia». Ce qui l’a poussé à continuer était personnel : sa profonde empathie pour le pays et ses horreurs passées sous les Khmers rouges.

Puis, lorsqu’il a appris en juin 1997 que Pol Pot avait été emprisonné, M. Thayer a vu l’occasion d’une rupture professionnelle majeure. “La dernière grande interview en Asie”, a-t-il déclaré au New Yorker.

Il est finalement retourné aux États-Unis – obtenant pour la première fois une ferme en 2000 sur les rives de la baie de Chesapeake dans le Maryland – mais a déclaré qu’il pouvait se sentir plus à l’aise au Cambodge que dans les grandes villes américaines comme New York.