Nate Thayer, journaliste qui a interviewé Pol Pot, est décédé

Nate Thayer, un journaliste intrépide qui a survécu à plusieurs frôlements de la mort pendant des décennies en couvrant les conflits en Asie du Sud-Est et a été le dernier journaliste occidental à interviewer Pol Pot, le chef du régime meurtrier des Khmers rouges au Cambodge, est décédé.

Thayer a été retrouvé mort mardi à son domicile de Falmouth, dans le Massachusetts, par un ami, a déclaré jeudi son frère, Rob Thayer. Il avait 62 ans.

Il souffrait de plusieurs maux depuis plusieurs mois et la cause du décès était répertoriée comme des causes naturelles, a déclaré Rob Thayer, ajoutant qu’il avait passé du temps avec son frère pour la dernière fois dimanche.

Thayer a travaillé à plusieurs reprises pour l’Associated Press, Jane’s Defence Weekly, le Phnom Penh Post, le Washington Post, l’Agence France Presse et Soldier of Fortune Magazine, mais c’était alors qu’il travaillait comme correspondant pour la Far Eastern Economic Review basée à Hong Kong. qu’il a marqué l’interview de Pol Pot publiée en octobre 1997. C’était la première interview du leader reclus en près de 20 ans.

À ce moment-là, le mouvement s’était retourné contre lui.

“Après une série de rendez-vous furtifs, utilisant des messages codés sur les téléphones portables, je me suis glissé dans l’une des jungles les plus impénétrables, infestées de paludisme et parsemées de mines terrestres du monde : le nord du Cambodge contrôlé par les Khmers rouges”, a écrit Thayer.

Pol Pot, “un vieil homme angoissé, frêle et luttant pour maintenir sa dignité, regardait sa vision de la vie s’effondrer dans une défaite totale et finale”, écrit-il.

Le chef des Khmers rouges communistes, sous le régime duquel quelque 2 millions de Cambodgiens sont morts, a choqué le monde en disant que sa “conscience est claire”. Il a blâmé les tas de crânes humains dans les “champs de la mort” de la nation sur l’ennemi historique de son pays, le Vietnam, et a demandé la sympathie internationale pour cette mauvaise santé et ces souffrances personnelles.

Thayer “avait passé des années à développer des contacts au sein des Khmers rouges, des services de renseignement thaïlandais et ailleurs pour obtenir cet accès, et a saisi une ouverture lorsque le mouvement s’est replié sur lui-même”, a écrit son rédacteur en chef à la Review, Andrew Sherry en 2005. signifie un apologiste des Khmers rouges, il a présenté une image directe et sans fard du passé et du présent, et a confronté Pol Pot avec la preuve qu’il était un meurtrier de masse.

Pol Pot est décédé en avril 1998.

Thayer a également été impliqué dans une querelle publique avec “Nightline” d’ABC et Ted Koppel à propos d’une histoire de Pol Pot, qui s’est terminée par le rejet d’un prestigieux Peabody Award.

Thayer a vendu l’histoire à ABC, sachant qu’il s’agirait d’une exclusivité d’une semaine avec les droits de télévision nord-américains uniquement. Mais il a dit qu’ABC avait distribué l’histoire dans le monde entier et mis des photos sur son site Web, récupérant le propre compte imprimé de Thayer pour la Far Eastern Economic Review.

“Ted Koppel et ‘Nightline’ ont littéralement volé mon travail, s’en sont attribué le mérite, l’ont banalisé, ont refusé de me payer, puis ont tenté de m’intimider et de m’extorquer quand je me suis plaint”, a-t-il écrit dans une lettre rejetant le Peabody.

ABC a déclaré que la publicité avant la diffusion est une pratique courante pour une histoire aussi exclusive et Koppel a fait l’éloge de Thayer. Les parties se sont ensuite réglées.

Thayer a déniché des articles d’Asie où la plupart des journalistes occidentaux craignaient d’aller, et a failli payer de sa vie.

Dans un blog en ligne qu’il a maintenu, il a décrit le moment terrifiant d’octobre 1989 lorsque le camion dans lequel il conduisait avec plusieurs guérilleros cambodgiens a écrasé deux mines antichars. De nombreux guérilleros sont morts.

“Mes tympans ont été crevés”, écrit-il. “La commotion cérébrale de l’explosion était si grande que mon cerveau s’est arrêté. Je me souviens que le liquide dans mon corps était devenu si chaud que je pouvais le sentir mijoter presque bouillant. Je pouvais entendre mon sang bouillir, gargouiller à cause de ce qui semblait être de la chaleur. J’ai senti mon cerveau secoué comme une poupée de chiffon rebondissant sur l’intérieur de la paroi de mon crâne désossé.

Il avait des éclats d’obus dans la tête, le torse et les jambes, plusieurs os cassés et un rein disloqué.

Le camion de 2 1/2 tonnes, écrit-il, “ressemblait à un camion Tonka jouet d’enfant déchiqueté.”

Plus tard dans sa carrière, il a fait des reportages sur l’Irak, l’ex-Yougoslavie, Cuba, l’Albanie, la Corée du Nord et la Mongolie.

Il avait également travaillé sur un mémoire, provisoirement intitulé “Sympathy for the Devil”, lorsqu’il est mort.

Thayer, descendant d’une importante famille de Boston et fils d’un diplomate, a pratiquement grandi en Asie, son père ayant été affecté à Hong Kong, Taïwan, Pékin et Singapour, a déclaré Rob Thayer.

Il a fréquenté l’Université du Massachusetts à Boston mais n’a pas obtenu son diplôme.

“Il rêvait d’être journaliste et en 1984, il est allé à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge et a commencé à travailler en indépendant et à se faire un nom”, a déclaré son frère.

Il a passé ses dernières années à Cape Cod, écrivant contre les militants d’extrême droite américains et les nationalistes blancs et partageant des histoires de ses aventures avec son chien bien-aimé, Lamont.

Outre son frère, Nate Thayer laisse dans le deuil sa mère, Joan Leclerc, et ses sœurs Marian Vito et Meg Thayer. Il n’avait pas d’enfants.

Les arrangements sont en attente.

Mark Pratt, l’Associated Press