Nate Silver révèle pour qui il votera aux élections américaines

Nate Silver, statisticien et fondateur de l’agrégateur de sondages FiveThirtyEight, a annoncé ses plans de vote pour l’élection de novembre.

Lors d’une conférence de presse vendredi, l’ancien président Donald Trump a fait l’éloge de Silver après avoir donné au candidat républicain 56 % de chances de remporter l’élection, qualifiant Silver de « gars très respecté ».

Dans l’épisode de jeudi de Une entreprise risquéele podcast qu’il anime avec Maria Konnikova, Silver a déclaré qu’il voterait pour la vice-présidente Kamala Harris.

« Je vais voter pour Harris », a déclaré Silver, après avoir déclaré qu’il essayait d’être non partisan envers son public.

Il a également évoqué les probabilités de victoire des candidats après leur débat de mardi : « Avant le débat, c’était comme Trump 54, Harris 46. Ce ne sont pas des parts de voix. Ce sont des probabilités de victoire. Et après, c’est 50-50 », a déclaré Silver.

Nate Silver, statisticien, auteur et fondateur de FiveThirtyEight, lors du panel ABC Leadership Breakfast pendant la Semaine de la publicité au Bryant Park Grill à New York le 28 septembre 2015. Silver a déclaré qu’il prévoyait de voter pour la vice-présidente Kamala Harris lors des élections de novembre.

Le modèle Silver Bulletin montre que Harris est à 48,7 % dans les sondages, tandis que Trump est à 46,7 %.

« Elle a actuellement 49 % des voix dans les sondages », a déclaré Silver dans le podcast. « Pour gagner, elle doit atteindre 51 % – 51 % parce qu’elle est très probablement désavantagée au Collège électoral. »

Bien que les sondages aient montré précédemment que Trump montait en flèche, le modèle de Silver le place désormais au coude à coude avec Harris. Newsweek a contacté Silver par e-mail pour un commentaire.

Dans un poste Sur X, anciennement Twitter, Silver a également identifié quatre « erreurs » commises par Trump pendant la campagne :

Vance Un discours de congrès sinueux, un moment de bonne volonté éclatant Pas préparé pour l’échange de Harris Clairement pas bien préparé pour le débat de ce soir et/ou incapable de maintenir son niveau de jeu

Nous verrons où en est le modèle dans 2 semaines, mais 4 énormes erreurs de la campagne Trump jusqu’à présent : 1. Vance

2. Un discours de convention sinueux, un moment de bonne volonté éclatant

3. Pas préparé à l’échange de Harris

4. Clairement pas bien préparé pour le débat de ce soir et/ou incapable de maintenir son niveau de jeu élevé https://t.co/NriJXbmqoQ — Nate Silver (@NateSilver538) 11 septembre 2024

Silver avait déjà déclaré avoir voté pour Barack Obama. En 2008, il l’avait mentionné dans la section FAQ de son site Internet, où il s’était décrit comme votant généralement pour les candidats démocrates, et il avait spécifiquement mentionné avoir soutenu Obama pendant cette année électorale.

Le sondeur a répondu aux inquiétudes concernant la question de savoir si ses opinions politiques influencent ses prévisions, soulignant que ses prévisions sont basées sur des méthodes statistiques.

Dans un épisode du podcast de 2023 FreakonomicsSilver a parlé de son approche de la science des données et de sa conviction qu’il faut gérer l’incertitude et la pensée probabiliste. Il a décrit comment sa force résidait dans sa capacité à affiner les meilleures suppositions basées sur des informations imparfaites, une compétence qu’il a perfectionnée pendant son temps en tant que joueur de poker professionnel. Silver a souligné l’importance de comprendre rapidement les ensembles de données et d’en saisir « l’essentiel » tout en reconnaissant l’incertitude.

Il a également parlé de sa méthodologie de prévision, expliquant qu’elle implique de trouver un équilibre entre une analyse rigoureuse et le besoin d’efficacité du journalisme de données en temps réel. Silver a reconnu les difficultés de la prévision, ajoutant que parfois les prévisions peuvent être erronées. Il a cependant défendu son approche en soulignant l’importance de la transparence et du perfectionnement continu des méthodes.

Après avoir annoncé son intention de voter pour Harris, Silver a déclaré sur Une entreprise risquée: « Si je suis vraiment honnête, je veux dire que la plupart des lecteurs de ce type de contenu d’actualité de haut niveau sont des électeurs à tendance démocrate. Le public de la newsletter est très diplômé de l’enseignement supérieur. Lorsque Harris obtient de bons résultats dans les sondages, nous convertissons probablement un peu mieux. [to paid subscriptions] » . «

