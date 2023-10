Nate Silver dit avoir une certaine sympathie pour la presse qui a bâclé l’histoire de l’hôpital bombardé – Twitchy

Le New York Times et d’autres médias tentent de raconter cette histoire selon laquelle Israël aurait bombardé un hôpital et tué 500 Palestiniens, maintenant que nous voyons des débris de roquettes terroristes provenant d’un raté d’allumage toucher un parking près d’un hôpital. L’hôpital est toujours debout – il y a une vidéo aujourd’hui, en fonctionnement. Pas de cratères d’impact ou quoi que ce soit.

Nate Silver a une demande étrange : nous devrions être bien plus compréhensifs envers les ratés médiatiques qui se produisent en temps réel.

En tant que personne qui critique fréquemment les médias, je dirais simplement que vous devriez être environ 10 fois plus sensible aux conneries médiatiques sur les histoires qui se déroulent en temps réel (c’est-à-dire en minutes/heures plutôt qu’en jours/semaines). C’est littéralement 10 fois plus difficile. -Nate Silver (@NateSilver538) 18 octobre 2023

Le statisticien affirme qu’« il est littéralement dix fois plus difficile » de rapporter les dernières nouvelles.

Ouais, allez les gars, vous ne pouvez pas les tenir responsables d’avoir propagé de faux récits qui soutiennent toujours une vision du monde de gauche, même lorsqu’ils finissent par provoquer des émeutes généralisées et un chaos géopolitique. Ils font de leur mieux ici. Éclaircir. https://t.co/EruWq9kXl2 – Champ pétrolifère Rando (@Oilfield_Rando) 18 octobre 2023

Voici le truc, @NateSilver538. Ils n’ont pas « merdé » ici. Parce que leur objectif n’est pas de rapporter la vérité. Leur objectif est d’établir leur récit préféré. Ils font un excellent travail à cet égard. – Champ pétrolifère Rando (@Oilfield_Rando) 18 octobre 2023

Et si on ne répétait pas la propagande terroriste toute la journée, tous les jours ? – JWF (@JammieWF) 18 octobre 2023

« des histoires qui se déroulent en temps réel » C’est pourquoi des médias responsables devraient attendre tous les faits avant de répéter l’agitprop d’une organisation terroriste. Ils ont créé une tempête mondiale contre le peuple juif. Ils reçoivent du mépris de ma part, pas de la sympathie – Geek de la physique (@physicsgeek) 18 octobre 2023

Une conférence internationale de dirigeants politiques a été annulée à cause de cela. – Mousquet fédéraliste🇺🇸 (@Patriot_Musket) 18 octobre 2023

Les gars, c’est un peu injuste d’attendre de l’exactitude de la part des grands médias qui croient que la « désinformation » est l’une des plus grandes menaces qui existent. -Scott B (@Devils73) 18 octobre 2023

Le Hamas vous dit qu’Israël a bombardé un hôpital… est-ce que cela vous convient ? Le Hamas aurait-il inventé quelque chose comme ça ?

Je suis sûr que c’est juste une marguerite tout à fait honnête lorsque les médias présentent les gros titres d’une manière qui donne l’impression que les conjectures ressemblent à des faits confirmés. – Julian Racoonian (@realprsn4sure) 18 octobre 2023

Voici une idée, Nate : n’affirmez pas de blâme si vous n’avez pas de preuves solides, surtout lorsque le blâme que vous avancez repose entièrement sur une organisation terroriste internationale. Aucune sympathie. Des gens peuvent mourir de ces erreurs. Attendez-vous à mieux. – Joe effrayant (@jmotivator) 18 octobre 2023

Comme Twitchy l’a rapporté plus tôt, des foules de partisans de la Palestine se rassemblent devant les ambassades du monde entier à ce sujet.

Cela me rend fou de rage. Ils veulent tous les avantages ($, statut, influence) avec des attentes ZÉRO pour mériter ces avantages. Je veux dire, la caissière de Winn-Dixie a quelques explications à faire si son tiroir manque de 20 $, mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les journalistes de plus de 100 000 $ mettent les faits de base au clair. – La meilleure amie de G (@GsBFF1) 18 octobre 2023

Vous êtes journalistes… peut-être obtenez-vous un suivi de vos sources du Hamas, comme des photos, des vidéos ou quoi que ce soit.

