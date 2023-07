Nate Sarfo de Marian Central se fait connaître grâce à son travail acharné, sur et en dehors du terrain – Shaw Local

WOODSTOCK – L’entraîneur de football de Marian Central, Liam Kirwan, s’illumine lorsqu’il parle de l’un des futurs joueurs universitaires des Hurricanes.

Dans ce cas, le joueur n’est pas le receveur Christian Bentancur ou le quart-arrière Cale McThenia, qui ont déjà leurs bourses bloquées à Clemson et dans le nord de l’Iowa, bien qu’il aime aussi en parler.

Il y a un autre joueur qui, selon Kirwan, a un avenir dans le football universitaire à un niveau inférieur. Quelqu’un qui est encore un novice relatif, qui vient de jouer deux ans au football, mais qui est athlétique, motivé et qui apprend très bien.

Le secondeur senior Nate Sarfo, qui a disputé sa première année dans n’importe quel type de football en deuxième année, s’est démarqué par ses entraînements dans divers camps cet été. Alors que Sarfo s’en tire avec l’entraînement et les entraînements, il travaille également dur avec l’auto-promotion.

La page Twitter de Sarfo était pleine de vidéos sur les faits saillants de la saison et où il se dirigeait vers des camps cet été.

« Il est un peu trop petit, mais vous le regardez, il travaille aussi dur qu’il le peut », a déclaré Kirwan. « Il fait la même chose avec le recrutement, il est constamment sur Twitter. Il passera tout son déjeuner à faire ça. Il aura un sandwich dans une main et cherchera des entraîneurs sur son téléphone (dans l’autre). Je suis comme, ‘Mec, comment fais-tu ça?’ Il dit : « J’ai 22 minutes pour déjeuner, alors je veux que ça se produise. C’est génial.

Sarfo (5 pieds 11 pouces, 200 livres) reçoit des regards de nombreuses écoles des divisions II et III de la NCAA, ainsi que de certaines écoles de la Ivy League. Il jouera le secondeur extérieur, mais Kirwan pense qu’il court assez bien pour jouer la sécurité à l’université.

Le truc avec Nate, c’est qu’il est une machine athlétique. Vous devriez voir le travail que ce gars a fait pendant l’intersaison. — Sean Truckenbrod, secondeur de Marian Central

Sarfo a un GPA de 3,91, ce qui l’a aidé à adopter le nouveau sport il y a deux ans. Il a disputé sa deuxième saison à la défensive, puis est passé au poste de secondeur extérieur la saison dernière. Sarfo a parlé avec les écoles D-II du Minnesota Moorhead State et Mankato State. Kirwan a également entendu Brown, Cornell et Penn de la Ivy League.

« J’apprenais un peu l’année dernière », a-t-il déclaré. « C’était ma deuxième année de jeu et j’étais encore en train de ramasser des choses. Je me sens beaucoup mieux cette année quant à où j’en suis en termes de tacle d’angle et de couvertures et des trucs comme ça. Il y avait beaucoup à améliorer sur ce que je peux faire cette année.

« L’intensité corrige tout. Si vous allez faire des erreurs, autant les faire vite. Jouez vite et jouez fort.

Les Hurricanes apprécient les capacités de Sarfo et ce qu’il a fait pour se rattraper. Sarfo a joué au basket et couru sur piste quand il était plus jeune. Aujourd’hui, ses sports sont le football et la lutte, un sport qu’il vient de pratiquer la saison dernière.

Le meilleur développé couché de Sarfo pèse 265 livres et il squatte 350.

« Le truc avec Nate, c’est qu’il est une machine athlétique », a déclaré le secondeur central de Marian Sean Truckenbrod. «Vous devriez voir le travail que ce gars a fait pendant l’intersaison. Il a rejoint la lutte. Il ne manquait pas d’ascenseurs. Tu peux dire. Vous pouvez le regarder et voir, non ?

« Il a mis une tonne de muscle et a conservé sa vitesse. Nate est un grand leader et il ne rabaissera jamais ses coéquipiers.

Kirwan a déclaré que Sarfo avait passé une bonne journée dans un camp du Nord-Ouest il y a deux semaines lorsqu’il a terminé dans le top cinq du saut en longueur debout (9 pieds, 4 pouces) et d’un autre exercice d’agilité. Marian a participé à un tournoi Bears Nike 11 contre 11 et Sarfo s’est classé parmi les huit premiers. Il a couru un sprint de 4,56 sur 40 verges, ce qui, selon Kirwan, était un peu lent pour Sarfo.

« S’il peut jouer en vitesse 4.4, avec son agilité, il peut jouer en sécurité [in college] », a déclaré Kirwan. «Il pourrait jouer au porteur de ballon. Il y a beaucoup d’endroits différents où vous pouvez le mettre parce qu’il est aussi très intelligent.

« Nous pourrions probablement le déplacer, mais il était si bon en tant que secondeur extérieur, nous allons simplement le laisser être là et passer une très bonne saison. »

Marian avait une fiche de 3-6 la saison dernière et a raté les séries éliminatoires, mais prévoit de revenir aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017. Les Hurricanes ne se multiplieraient pas, ce qui les placerait dans la classe 2A.

Sarfo est impatient de faire sa part.

« J’aimerais être dans le top trois des tacles, maintenir le confinement, garder les choses à l’intérieur et canaliser les choses vers les secondeurs et les sécurités », a-t-il déclaré. « Fais mon travail du mieux que je peux et je pense que les choses vont s’arranger. »