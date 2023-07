Nate Robinson d’Emmerdale kidnappé avant le mariage de l’ex Tracy Metcalfe révèle Jurell Carter

TRACY Metcalfe est prêt pour un retour explosif dans les Dales avec les cloches du mariage qui sonnent à l’avance.

Son ex Nate Robinson se fait kidnapper avant de pouvoir intercepter la cérémonie dans les prochaines scènes d’Emmerdale.

Nate et Tracy se sont brièvement reconnectés fin 2022[/caption]

L’actrice Amy Walsh a fait son retour sur le plateau du feuilleton ITV et la patronne de l’émission, Jane Hudson, a annoncé que son alter ego à l’écran marcherait dans l’allée avec un beau mystérieux.

Mais tandis que Tracy se prépare pour ses noces, une autre révélation choquante secoue les Dales et les nouvelles vont vite.

Nicola King, un potin notoire du village, apprend que l’ex de Tracy, Nate Robinson, tente de se battre pour la garde de leur fille Frankie à la mairie, ce qui incite Cain et Moira Dingle à passer eux-mêmes à l’action.

Le couple rencontre Nate, seulement pour trouver Tracy dans une robe de mariée… aux côtés d’un bel inconnu.

Avec Nate à proximité, Cain et Moira se rendent compte qu’il s’apprête à ruiner le grand jour de Tracy – mais pourraient-ils sauter aux conclusions ?

Lors d’une conversation avec The Sun et d’autres médias, l’acteur de Nate, Jurell Carter, a parlé de son personnage rattrapé par Cain et Moira.

Pour aggraver les choses, le couple se donne beaucoup de mal pour empêcher Nate de faire une grosse erreur.

« Ils pensent que j’intercepte le mariage alors ils essaient de m’intercepter », a expliqué Jurell.

« Ils finissent par me frapper, me kidnapper, puis m’assommer et m’enfermer dans la camionnette. »

Et lorsqu’il rencontre Cain et Moira, Nate est incandescent de rage.

« Il est juste choqué et il est en colère en même temps. »

Nate était-il vraiment prêt à ruiner le mariage de Tracy ?

Ou pourrait-il cacher un énorme secret à Cain et Moira ?

Bien que cela reste à voir, Jurell Carter et Amy Walsh sont convaincus que leurs personnages font un bon match.

« Je pense qu’ils viennent d’un milieu similaire, ils ont eu une éducation difficile », a commenté Jurell.

«Nous venons de luttes similaires et pouvons en quelque sorte nous rapporter les uns aux autres. Je pense qu’ils ont aussi une férocité l’un envers l’autre et ils sont très loyaux, axés sur la famille.

Amy a ajouté: « Le souhait de Tracy a toujours été d’avoir cette vie de famille qu’elle n’avait pas. Elle s’est toujours efforcée d’y parvenir. Et je pense que Nate est pareil.

Mais obtiendront-ils la fin heureuse qu’ils espèrent ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

Les potins du village, Nicola King, révèlent que Nate envisage de se battre pour la garde de Frankie[/caption] TVI

Mais que va-t-il vraiment faire avant le mariage de Tracy ?[/caption]