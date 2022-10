Nate Kloster accède au poste de PDG du Voluntary Action Centre – Shaw Local

Deux membres du personnel du Voluntary Action Center du nord de l’Illinois occupent de nouveaux rôles.

Nate Kloster, qui a occupé le poste de directeur financier d’ACC, est passé au poste de PDG alors que la PDG sortante Ellen Rogers a été transférée dans un nouveau rôle de directrice du développement.

“Ellen Rogers a demandé l’opportunité de quitter son poste de PDG, mais elle a accepté de continuer à occuper un poste de direction en tant que directrice du développement”, a déclaré le président du conseil d’administration, Michael Haines, dans un communiqué de presse.

Le VAC a été constitué en société en 1974 et est régi par un conseil d’administration bénévole composé de représentants locaux. L’agence répond aux besoins nutritionnels et de transport des personnes des comtés de La Salle, Bureau, Putnam, Kendall et DeKalb avec des programmes tels que Meals On Wheels, un programme de repas pour personnes âgées, MedVAC et TransVAC, entre autres.

Au cours de son mandat à ACC, Rogers a relevé de nombreux défis, notamment la construction d’une cuisine communautaire à Sycamore, l’expansion des zones de service, la croissance du programme Popote roulante et l’impact de la baisse des fonds et des besoins croissants.

« Alors qu’Ellen entame sa 34e année à ACC, nous sommes reconnaissants qu’elle continue d’être le cœur de notre agence pour tant de personnes que nous servons », a déclaré Haines.

Rogers a déclaré que son travail en tant que directrice du développement se concentrera sur le développement des ressources de l’agence et assurera une succession en douceur pour l’agence, ses clients et les communautés qu’elle dessert.

Haines a déclaré que Kloster occupait le poste de PDG par intérim tandis que Rogers avait précédemment pris un congé, ce qui faisait de lui une personne idéale pour accepter le rôle de façon permanente.

“Nate a accepté le poste de directeur financier lorsque l’agence a été confrontée à de nombreux défis financiers, notamment l’impact de deux ans avec un financement public considérablement retardé. Nate a joué un rôle déterminant dans la stabilisation de l’image du financement de l’agence et dans la gestion des changements qui y sont apportés. »

L’équipe de direction est complétée par Tracy Smith, chef de l’exploitation du transport en commun et des installations.

«Nous avons près de 100 employés dévoués et de nombreux autres bénévoles qui sont les mains et les pieds de cette organisation», a déclaré Kloster. “C’est un privilège et un honneur de servir aux côtés de cette équipe.”

Les changements de direction sont entrés en vigueur le 1er octobre.

« Nous sommes reconnaissants d’avoir une équipe de direction aussi solide et nous nous réjouissons à l’idée qu’ACC soit en mesure de répondre aux besoins croissants de nos collectivités », a déclaré Haines.