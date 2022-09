Nate et Stacia discutent de la confiance et de l’amour dans la saison 15 de #MAFS

Pendant l’épisode de ce soir de #MAFS diffusé à 8/7 c sur Lifetimeles téléspectateurs verront un mari et une femme prendre conscience de l’amour et de la confiance tout en marquant leur premier mois d’existence.

Quatre semaines après s’être mariés en tant qu’étrangers, Nate et Stacia discutent toujours du spectre de l’amour sur lequel ils se trouvent après la révélation choquante de 4 sur 10 de Nate.

Après que Stacia ait admis qu’elle était à 8 sur 10 quand il s’agissait d’aimer son mari, les discussions sur les sentiments se poursuivent et le couple réfléchit à leurs progrès. Dans le dernier épisode, nous avons vu Stacia dire qu’elle se sentait seule et vulnérable dans son mariage parce qu’elle attendait que Nate «rattraper» ses sentiments.

Maintenant, les choses vont dans une meilleure direction et heureusement pour Stacia, son mari a des nouvelles passionnantes à partager.

Clip exclusif de la saison 15 de “Marié au premier regard”

Dans un clip exclusif, on voit Stacia et Nate faire une sortie romantique tout en parlant de leurs sentiments. Selon Nate, il avait du mal à faire confiance et finalement à tomber amoureux de Stacia parce qu’il sentait qu’elle avait été dédaigneuse.

Dans cet esprit, Nate dit qu’il a eu du mal à s’ouvrir à sa femme parce qu’elle se sentait fermée.

“Vous pensiez que j’étais fermé?” demande Stacia.

“Dans certaines arènes, ouais”, répond Nate. “Je suis ici pour te dire que je suis sur le point d’emménager avec toi [and] vous êtes comme – n’importe qui peut faire ça », ajoute-t-il en notant que sa femme agissait comme un « trou ** ».

“Je pense que vous ne l’avez pas voulu dire intentionnellement, cela venait d’un lieu de peur”, dit Nate. « Alors maintenant que nous commençons à mieux nous comprendre, je te fais confiance maintenant. Je peux certainement voir l’avenir avec toi.

Stacia lui demande alors à nouveau où il se situe sur l’échelle de l’amour et la réponse de Nate est BEAUCOUP plus à son goût.

“Je tombe amoureux de toi”, admet Nate tandis que Stacia sourit d’une oreille à l’autre.

“Pourquoi es-tu surpris? Je le sens maintenant et mon amour pour toi grandit », ajoute-t-il avant de confirmer qu’il est à 7 ou 8 sur 10 en matière d’amour.

Jetez un coup d’œil exclusif sur le moment émouvant ci-dessous.

Nous ne sommes qu’un mois avec Stacia et Nate mais nous pensons qu’il pourrait y avoir un engagement durable entre M. et Mme Barnes.

Malheureusement pour un autre couple #MAFS, les choses ne se passent pas si bien et nous les verrons en désaccord devant le reste de l’équipage.

YIIIIIKES !

Vous pouvez voir la suite de cette conversation lorsqu’un nouvel épisode de “Marié au premier regard” sera diffusé CE SOIR mercredi 7 août septembre à 8/7 c sur Lifetime.