« Nate Diaz se tape la tête » – Conor McGregor, Eddie Hearn, John Fury et d’autres prédisent le résultat de Jake Paul contre Nate Diaz

Jake Paul cherchera à rebondir après une première défaite en carrière contre Tommy Fury lorsqu’il affrontera Nate Diaz samedi.

Le duo se rencontre sur le ring à Dallas, au Texas, où Paul espère retrouver le chemin de la victoire et Diaz s’efforcera de faire démarrer sa carrière de boxeur professionnel sur un bon départ après avoir quitté le monde des arts martiaux mixtes.

6 Affronter Diaz sera le huitième combat de la carrière de boxeur professionnel de Paul

Diaz est un ancien combattant de l’UFC et Paul a beaucoup d’expérience en battant les meilleurs du MMA sur le ring de boxe, car il a déjà vaincu Ben Askren, Tyron Woodley et le légendaire Anderson Silva.

Cela étant dit, alors que Paul est le favori pour le combat, il y a encore ceux qui croient que Diaz sortira victorieux – et il était d’humeur fougueuse jeudi quand il a été suggéré par quelqu’un à la conférence de presse qu’il serait assommé. .

Mais le rival de Diaz, Conor McGregor, pense que le joueur de 38 ans s’occupera des affaires.

Lisez ce que McGregor et d’autres du monde des sports de combat ont à dire sur la poussière, qui est en direct sur talkSPORT dimanche matin.

Conor Mc Gregor

Ancien champion UFC à deux poids qui a combattu Nate Diaz

L’Irlandais et Diaz ont eu deux batailles épiques à l’UFC, en remportant une chacun, et McGregor a dit Combat intérieur: « Je pense que Nate Diaz se tape la tête et j’ai hâte de le voir.

« [Will I be there?] Je serai probablement dans la Lamborghini sur la côte sicilienne. Je pense que c’est Nate. »

6 McGregor soutient Diaz après avoir partagé l’Octogone avec lui à deux reprises, mais la plupart du monde des sports de combat n’est pas d’accord Crédit : Getty – Contributeur

Eddie Hearn

Promoteur de boxe

Débattre du combat sur L’heure MMA avec l’animateur et diffuseur Ariel Helwani, Hearn a révélé que sa décision avait été prise après avoir regardé Diaz à l’entraînement.

« J’ai regardé des clips de frappes de Nate Diaz, je pense que je vous l’ai peut-être même dit, et j’étais comme [staring blankly, open-mouthed] », a déclaré Hearn.

« Vous savez que ça va être un décalage contre Jake Paul, n’est-ce pas? »

« Je sais que tu aimes Nate Diaz, et je l’aime. Écoutez, je ne l’ai rencontré que quelques fois – quel gentleman. Mais, pour que ce soit un décalage contre Jake Paul ? Oui [he’s getting smoked].

« Honnêtement [I’m that confident]. Et nous parlons de Jake Paul. Nous ne parlons pas de [Tyson] Fureur ou [Anthony Joshua] combattre un combattant MMA – nous parlons de Jake Paul.

« Ça ne va pas quatre [rounds]. Écoute, à moins que ce ne soit un peu un bluff de Nate, ce que j’ai vu. Peut être. »

Jean Fury

Papa du champion du monde des poids lourds WBC Tyson Fury

Bien qu’il ait vu son fils, Tommy Fury, battre Paul, Fury, 59 ans, pense que la star des médias sociaux devenue boxeuse lui donne l’avantage contre Diaz.

« Quel âge a Nate Diaz ? Presque aussi vieux que moi n’est-il pas ! Et quel âge a Jake Paul ? 24, 25 l’un d’entre eux », a déclaré Fury à talkSPORT via Conseils sur les paris gratuits.

« Laissez-moi vous dire quelque chose que j’ai appris par expérience. Aucun homme plus âgé ne peut rivaliser avec un jeune homme, quel qu’il soit.

« Un vieil homme ne peut pas rivaliser avec un jeune homme. C’est ce qu’on appelle l’âge. C’est ce qu’on appelle l’âge pour une raison.

6 Tommy Fury a dépassé Paul, mais John pense que Diaz est trop vieux pour obtenir le même résultat Crédit : Getty

« J’ai peur que lorsque vous dépassez 35, en haut de la colline et en bas de l’autre côté, peu importe comment vous l’aimez, vous pouvez essayer de rester en forme. Mais je sais que lorsque je m’entraîne avec des jeunes hommes, 24, 25 , il n’y a pas de séjour avec eux dans n’importe quel département.

« Vous avez juste trop d’années et si c’était le cas, pourquoi vieillissons-nous? C’est la nature. Nous passons à la jeune génération. Nous avons eu notre journée au soleil. Nous avons fait ce que nous pouvions faire.

« Les hommes âgés devraient s’en tenir aux trucs des hommes âgés, n’est-ce pas ? »

John a poursuivi: « Jake Paul est un gagnant facile. Je l’ai dit plus tôt à propos des différences d’âge. Diaz est un vieil homme qui touche un chèque de paie.

« Jake se reconstruit après la défaite de Tommy et a besoin de confiance

amplificateur. Ce n’est pas un concours pour moi. »

Carl Froch

Ancien champion du monde des super-moyens

« Je pense que Jake Paul est plus un boxeur établi, je ne veux pas dire que Jake Paul est un boxeur professionnel parce qu’il ne l’est pas, je ne pense pas qu’il le sera jamais, mais il est plus proche que n’importe lequel de ces crossovers les boxeurs doivent devenir un boxeur professionnel », a déclaré Froch sur son Chaîne Youtube.

« Je m’attendrais à ce que Jake Paul batte Nate Diaz sur le ring de boxe. Dans la rue ou dans la cage, Jake Paul n’a aucune chance, Nate Diaz le massacrerait absolument, mais je pense toujours que Diaz a un peu de capacité de boxe, il peut toujours se déplacer et lancer des coups de poing.

« Donc, c’est intéressant, mais je dois faire de Jake Paul le favori parce que je pense juste qu’un boxeur décent bat un meilleur combattant de MMA, dans un ring de boxe. »

Carl Frampton

Ancien champion du monde des deux poids

6 Frampton en est venu à aimer Paul après l’avoir regardé au cours des deux dernières années Crédit : Getty

Frampton croyait à l’origine que Diaz remporterait la victoire, mais maintenant il a changé d’avis, comme il l’a dit SecondsOut: « Le combat Jake Paul contre Nate Diaz m’intéresse vraiment.

« J’aime Jake Paul, il a beaucoup grandi avec moi et j’aime Nate Diaz, je pense qu’il est un peu fou et je pense qu’il peut boxer un peu.

« J’ai dit Nate Diaz [would win] avant de le voir sur les pads, mais j’ai changé d’avis et je pense à Jake Paul. »

Michel Bisping

Ancien champion des poids moyens de l’UFC

« Nate a toujours été aussi dur que possible, vous ne pouvez jamais le compter.

« Je ne lui ai pas donné une chance de battre Conor la première fois et regardez ce qu’il a fait. Et contre Leon Edwards au cinquième tour, vous ne pouvez pas le compter.

« Jake Paul ne cherche pas des menaces légitimes, il cherche des combats qu’il peut gagner. Mais ils courent un risque avec Diaz.

« Ce n’est pas un boxeur, il a presque 40 ans, il en a gagné et en a perdu, mais c’est un nom énorme et Paul court un risque parce que Diaz pourrait le battre sur papier parce que Jake est plus grand, plus jeune, il est en fait un boxeur.

6 L’ancien champion de l’UFC, Bisping, a averti Paul de la menace que représente Diaz Crédit : Getty

« J’espère que Diaz choquera le [world] mais j’ai l’horrible sentiment que Paul le fait. Mais je souhaite bonne fortune à Diaz, j’espère qu’il ira là-bas et le brisera.

Tony Bellew

Ancien champion du monde des poids lourds

Bellew a fait sa prédiction très clairement, disant Bible du sport: « Je m’attends à ce qu’il s’occupe de Nate Diaz.

« Nate Diaz est noté comme ayant des mains à moitié décentes à l’UFC [and] dans les arts martiaux mixtes. Ayant la moitié de ces mains dans les arts martiaux mixtes, vous n’êtes même pas aussi bon qu’un boxeur débutant.

« Donc, vous savez, je ne pense pas que cela fera une grande différence pour quelqu’un comme Jake Paul.

« Nate Diaz donnera énormément de taille à quelqu’un comme Jake Paul. Nate Diaz, quelqu’un qui est un poids léger et un poids welter tout au long de sa carrière à l’UFC, qui est, comme, fou de penser qu’il peut rivaliser avec un homme de plus de 200 livres.

6 Bellew, qui a été loin d’être élogieux à propos de Paul. est convaincu qu’il traitera avec Diaz lors de leur rencontre Crédit : AFP

« Jacques Paul [is] un peu… c’est un gros morceau… Je pense juste qu’il le battra aux points.

« Nate est très, très dur, même si c’est dans un match de boxe. Il est extrêmement dur, tire bien sur les moustaches, il a été chronométré par énormément de gens qui ont la main assez lourde.

« Conor McGregor est l’un des [the] les puncheurs les plus précis, les attaquants du monde, qu’il s’agisse de boxe ou de MMA et il [Nate] a pris des coups de McGregor nets sur les moustaches à quelques reprises, pour être juste, donc je serais surpris s’il l’avait réellement assommé.

« Mais comme je l’ai déjà dit, les arts martiaux mixtes et la boxe sont deux sports totalement différents, ils le sont vraiment. »

Jake Paul vs Nate Diaz est en direct sur talkSPORT le dimanche 6 août à partir de 4h du matin