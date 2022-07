Nate Diaz affrontera Khamzat Chimaev lors de son dernier combat à l’UFC le 10 septembre

Le combattant professionnel du MMA Nate Diaz mettra fin à son contrat avec l’UFC en combattant le croquemitaine Khamzat Chimaev au poids welter de l’UFC 279. Diaz et Chimaev ont convenu verbalement d’un combat en cinq rounds prévu le 10 septembre à Las Vegas.

Le Californien a été en conflit avec le président de l’UFC, Dana White, alléguant qu’il est pris en otage dans ses tentatives de plus en plus frénétiques de quitter l’organisation. White a réfuté les accusations de son combattant et a réussi à réaliser son souhait en lui servant un combat principal lors de l’UFC 279 Pay-per-View.

Brett Okamoto d’ESPN a confirmé le combat sur Twitter. « Khamzat contre Nate. UFC 279 le 10 septembre au T-Mobile Arena. Événement principal. Cinq tours. Accepté verbalement, par le directeur commercial de l’UFC, Hunter Campbell. C’est le dernier combat du contrat UFC actuel de Nate Diaz », a-t-il tweeté.

Diaz ne s’est pas battu depuis qu’il a été devancé par Leon Edwards l’été dernier, et ses demandes de libération de son contrat sont de plus en plus tendues.

Cependant, il entrera dans l’octogone de l’UFC pour la dernière fois alors qu’il conclut une carrière connue principalement pour ses deux batailles féroces avec Conor McGregor en 2016. Diaz a infligé à McGregor sa première défaite à l’UFC lors de leur première rencontre, le soumettant au deuxième tour. Il a ensuite perdu le match revanche aux points des juges, cinq mois plus tard.

Le joueur de 37 ans n’a combattu que trois fois depuis lors, battant Anthony Pettis avant de perdre contre Jorge Masvidal et Edwards.

Pendant ce temps, Chimaev est l’un des meilleurs espoirs de l’UFC, ayant remporté ses cinq combats à l’UFC pour porter son record total à un impressionnant 11-0. Il a récemment battu l’ancien concurrent du championnat des poids welters Gilbert Burns par décision unanime après avoir dominé trois rounds de combats intenses.

Chimaev a confiance en ses capacités et s’attend à écraser Diaz pour préparer un combat avec le vainqueur du défi d’Edwards pour le championnat de 170 livres de Kamaru Usman. Diaz semble définitivement être un outsider avant le combat à venir, mais le “Stockton Slugger” espère sortir avec fierté en éliminant l’un des meilleurs combattants de l’UFC.

