Nate Davis dit que les Bears de Chicago l’ont pleinement soutenu pendant cette période difficile – Shaw Local

LAKE FOREST – Le garde des Bears Nate Davis a déclaré qu’il ressentait le plein soutien de l’organisation des Bears alors qu’il faisait face au décès d’un membre proche de sa famille le mois dernier.

Davis a perdu un membre de sa famille à la suite d’une maladie prolongée, ce qui explique ses fréquentes absences tout au long du programme intersaison et pendant le camp d’entraînement.

Les Bears n’avaient jamais précisé ce qui se passait exactement avec les fréquentes absences de Davis. L’entraîneur-chef Matt Eberflus est resté fidèle à sa politique consistant à ne pas discuter des absences des joueurs pendant le camp d’entraînement. Après avoir raté une grande partie du camp, Davis est revenu et a joué la semaine 1. Il a ensuite raté les deux matchs suivants alors qu’il faisait face à la mort de sa famille. Il était techniquement disponible lors de la troisième semaine, mais il n’a pas joué contre les Chiefs. Il est revenu la semaine dernière pour affronter les Broncos.

S’exprimant publiquement pour la première fois depuis plus d’un mois mercredi, Davis a déclaré que les Bears le soutenaient pleinement.

« Dès le premier jour, ils ont compris ce qui se passait et ils étaient là pour moi », a déclaré Davis. « Tout ce dont j’avais besoin, ils ont essayé de m’aider du mieux possible. C’est une de ces choses dans lesquelles on ne peut jamais vraiment comprendre comment vraiment s’y retrouver. Essayer de faire de notre mieux pour communiquer dans les deux sens. Décidément, je ne pouvais pas demander mieux.

Après avoir traversé les derniers mois, Davis a déclaré qu’« il n’y a pas de réponse claire » lorsqu’il s’agit d’être mentalement apte à jouer au football.

« Tout le monde gère les choses différemment », a déclaré Davis. « Pour moi, c’est juste pouvoir parler aux gars, parler à ma famille et, comme je l’ai vraiment dit, prendre un jour à la fois parce que c’est difficile, c’est sûr. »

Au cours de ses fréquentes absences pendant le camp d’entraînement, des rumeurs ont circulé en ligne sur la cause possible de l’absence de Davis. Davis a fait de son mieux pour ignorer tout cela et se concentrer sur lui-même et sur sa famille. Ce à quoi il faisait face était personnel et il voulait que cela continue ainsi, a-t-il déclaré mercredi à Halas Hall.

Il a déclaré qu’il avait eu des discussions avec ses entraîneurs et qu’ensemble, ils avaient décidé de la bonne approche pour Davis alors qu’il faisait face à un problème personnel à la maison. Davis a déclaré que le fait d’être avec ses coéquipiers l’avait également aidé.

« [I] appuyez-vous vraiment sur les gars », a déclaré Davis. «C’est une grande équipe. Ces gars-là ont vraiment été là pour moi, surtout dans les moments difficiles. C’est vraiment tout ce que je peux dire. Appuyez-vous sur ma famille, mes coéquipiers et prenez-le un jour à la fois.

Davis a débuté la semaine dernière contre Denver et devrait continuer à débuter au poste de garde droit tant qu’il reste en bonne santé.