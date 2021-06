Nate Bjorkgren: L’entraîneur-chef des Indiana Pacers limoge après une saison à la tête | Nouvelles de la NBA

Nate Bjorkgren a été licencié mercredi après une saison en tant qu’entraîneur-chef des Indiana Pacers.

Bjorkgren, 45 ans, a guidé l’équipe vers un record de 34-38 en 2020-21. Indiana a raté les séries éliminatoires après une défaite éclatante contre les Wizards de Washington lors du tournoi de play-in.

« La saison 2020-21 n’était pas ce que nous espérions ou anticipions, et nos résultats sur le terrain n’ont certainement pas répondu aux normes auxquelles notre organisation et nos fans s’attendent », a déclaré Kevin, président des opérations de basket-ball des Pacers. Pritchard a déclaré dans un communiqué de presse.

« Nous avons déterminé que c’était le bon moment pour aller dans une direction différente, et au nom de la Simon Family et de l’ensemble de l’organisation Pacers, je tiens à exprimer ma gratitude à Nate pour ses efforts à la tête de notre équipe.

















3:15



Analyse de la saison d’Indiana après l’élimination des Pacers du tournoi NBA Play-In.



« Bien que nous n’ayons pas de calendrier précis pour notre recherche, nous agirons rapidement pour identifier les candidats qui renforceront notre équipe et notre organisation. »

Des rapports ont fait surface tout au long de la saison selon lesquels Bjorkgren entretenait de mauvaises relations avec ses joueurs et les membres de l’organisation. Les choses ont atteint leur paroxysme le mois dernier lorsque l’entraîneur adjoint Greg Foster et le centre Goga Bitadze se sont livrés à une dispute tendue dans le jeu qui a conduit à une suspension pour le premier et à une amende pour le second.

Bjorkgren a repris le poste d’entraîneur-chef auparavant occupé par Nate McMillan, qui a été licencié en août après quatre saisons dans l’Indiana.

Bjorkgren était auparavant entraîneur adjoint des Phoenix Suns (2015-17) et des Toronto Raptors (2018-20).