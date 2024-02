Nate Berkus explique comment il a développé son style de décoration d’intérieur et donne des conseils pour découvrir votre esthétique personnelle

Nate Berkus s’est fait un nom dans le monde du design d’intérieur et son esthétique est incomparable. Reflet de sa personnalité et de sa carrière accomplie, son travail présente un bel équilibre entre vintage et frais. Mais Nate dit que son style de conception a mis du temps à se développer – et admet qu’il change chaque jour.

Dans une interview exclusive avec Maisons et jardins, Nate a partagé les influences du design qui le font avancer, a offert quelques conseils à ceux qui sont encore à la recherche de leur propre style de décoration d’intérieur et a expliqué pourquoi les looks de design les plus emblématiques se sont produits lorsque quelqu’un « a fait un geste ». C’est ce que Nate avait à dire.

Nate Berkus Navigation par liens sociaux Décorateur d’intérieur Depuis la première apparition de Nate dans The Spectacle d’Oprah Winfrey en 2002, il est devenu l’un des architectes d’intérieur les plus reconnaissables au monde. Il est l’auteur de deux New York Times livres à succès et stars aux côtés de son mari, Jeremiah Brent, dans les émissions de HGTV Projet de maison Nate et Jérémie.

Nate affirme que son style de conception personnel « continue d’évoluer », changeant progressivement au fil du temps. Il trouve l’inspiration partout autour de lui et ses goûts évoluent en conséquence. Pour le moment, il dit que son style est plutôt transitionnel.

«C’est une combinaison de références modernes et historiques. On se sent bien voyagé, assemblé et superposé au fil du temps. Et je penche probablement vers le côté masculin des choses – même lorsque je travaille avec des fleurs et des choses comme ça, elles sont toujours associées à quelque chose qui, à mon avis, a une perspective un peu masculine ou épurée », raconte Nate. H&G.

L’inspiration en matière de design nous entoure, les goûts personnels ne sont donc jamais statiques. Mais Nate affirme qu’un trésor d’ingéniosité peut être trouvé dans des espaces intemporels et durables. Il se tourne souvent vers les maisons historiques, l’architecture classique, la conception de bijoux et les beaux-arts pour trouver des idées de design, et puise régulièrement son inspiration lors de ses voyages. Nate note également que l’artisanat et les produits artisanaux de différentes cultures attirent son attention.

«Je continue d’évoluer, et mon style continue d’évoluer, mais j’ai une fascination absolue pour les choses, les objets, les espaces et les lieux qui ont résisté à l’épreuve du temps», dit-il.

Dans ses propres projets de design et avec Nate Home – sa collection d’articles pour la chambre, la salle de bain et la maison – il tente de transformer de beaux espaces et objets en objets fonctionnels et modernes qui rendent la vie plus élégante.

“Je pense qu’en tant que designer, c’est vraiment ma responsabilité de toujours garder les yeux ouverts, de toujours réfléchir à la manière de prendre l’essence d’une idée et de la traduire en quelque chose qui soit vraiment résolument utilisable, facile à intégrer et à vivre dans votre vie quotidienne. quelque chose qui semble un peu plus luxueux – qu’il s’agisse d’un espace, d’une serviette, d’un tapis de bain ou d’un miroir doré vintage du XVIIIe siècle », explique Nate.

Outre l’enthousiasme qu’il ressent pour les espaces historiques et les voyages à travers le monde, Nate affirme que l’organisation à domicile l’a « fasciné » ces derniers temps. Nate dit que son intérêt pour l’organisation de la maison a rendu sa vie à la maison plus coordonnée, expliquant qu’il a passé une grande partie de la pandémie à parcourir des vidéos de tiroirs et d’étagères esthétiquement agréables et hautement organisés.

“Le sentiment de satisfaction que j’éprouve lorsque j’ouvre un tiroir et que tout est exactement là où il est, ou que je remets les vêtements propres de mes enfants dans leurs placards ou commodes et que je sais exactement ce qui va où, a été précieux”, dit-il.

Mais l’objectif principal des designers en matière d’intérieur se reflète actuellement dans la gamme de produits de Nate Home, tous des articles essentiels de haute qualité pour la maison. Nate dit que « se concentrer sur les choses essentielles » et évaluer ce qui apporte le plus de valeur à votre vie est de la plus haute importance lors de la construction de votre espace.

« Vous allez passer des heures sur Etsy à essayer de trouver un abat-jour peint à la main, mais la serviette avec laquelle vous vous séchez chaque matin n’est pas quelque chose qui vous rend heureux. Ou vous dormez huit à dix heures par nuit sur des draps usés ou troués. Qu’est-ce que cela dit à propos de votre propre système de priorités ? Je pense qu’il faut réussir ce premier calque, puis commencer à créer par-dessus », explique Nate.

Définir votre propre style de conception est difficile et se fait progressivement au fil du temps. Nate dit qu’il est normal de lutter avec son style personnel – il est difficile de savoir ce que l’on aime quand on n’a pas vécu avec. Il admet qu’au début, le processus implique « beaucoup de conjectures ».

« Le conseil le plus important que je puisse donner aux gens est de se taire du bruit qui les entoure. Ne demandez pas l’avis de tout le monde lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision : prenez la décision qui vous convient et bâtissez sur cette base », explique Nate.

Même si obtenir des conseils d’experts est inestimable, la meilleure approche consiste parfois à s’asseoir avec soi-même et à écouter son instinct. Après tout, Nate affirme que les espaces créés avec une approche individualiste ont eu l’impact le plus significatif sur le monde du design.

« Les espaces les plus importants, les espaces les plus copiés ou les plus recréés – ou tentés de recréer – dans le monde d’aujourd’hui sont les espaces où les gens ont pris des risques. Même s’ils n’étaient peut-être pas sûrs d’une couleur, d’une décision ou d’un choix, ils l’ont fait et ils se sont tenus derrière et la pièce a évolué autour d’elle. Les espaces les plus intéressants ont toujours été ceux où quelqu’un a raté un mouvement”, dit-il.

Nate dit qu’il est « toujours abonné » à des styles de design hautement personnalisés et qu’il adore voir ce que les gens font avec les produits qu’il crée dans leurs propres espaces. Pour créer votre propre répertoire de favoris en matière de design, Nate suggère de choisir des pièces qui vous parlent lentement au fil du temps. En organisant une collection de favoris, vous apprendrez à reconnaître instantanément les éléments qui vous conviennent et ceux qui s’intégreront au reste de votre espace.

“C’est vraiment important pour nous de prendre le temps de dresser un journal visuel des choses qui font chanter notre cœur, des choses sur lesquelles nos regards se posent au cours de leurs voyages, et qui nous font sourire ou tout simplement nous font vraiment du bien… Vous allez Je commence à remarquer naturellement une ligne directrice : je suis attirée par ces couleurs lourdes, sombres et maussades, ou je suis vraiment attirée par ces environnements lumineux et de plage. Je suis attiré par les objets ornés ou par les objets aux lignes très épurées. Une fois que vous avez ce vocabulaire, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à prendre des risques par vous-même”, déclare Nate.

Certaines des plus grandes idées de design ont commencé avec la rébellion, et Nate considère la créatrice de mode italienne surréaliste Elsa Schiaparelli comme une pionnière des espaces individualistes. En travaillant en étroite collaboration avec Jean-Michel Frank – l’emblématique décorateur et designer de meubles français – elle a donné une nouvelle vie à des espaces colorés et ornés.

“Quand vous regardez des photos de ces intérieurs incroyables et de ces espaces dans lesquels les gens étaient vraiment résolument créatifs et se connaissaient assez bien pour assembler autour d’eux un espace qui semblait authentique – c’est toujours ce que j’ai recherché pendant la majeure partie des 30 dernières années. ans», dit-il.

Nate ajoute que son objectif est de transmettre ses connaissances aux autres, peu importe où ils en sont dans leur parcours de conception : « Il s’agit de donner aux gens les outils nécessaires pour créer cela et de partager ce que j’ai appris au cours de ma carrière, afin que quelqu’un soit au début, ou au milieu d’une rénovation, ou avec 20 $ à dépenser à la fin du mois, je me sens vraiment bien et j’ai le pouvoir de prendre ces décisions », dit-il.

L’accent mis par Nate sur les espaces uniques et collectés l’a amené un long chemin et il a prouvé que l’inspiration en matière de design ne manquait pas. Pensez à ce qui est important pour vous et identifiez les éléments de conception qui vous apportent de la joie, et vous serez sur le point de créer l’intérieur de vos rêves.