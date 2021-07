Natation, piste, course de triathlon à Tokyo

Deux des plus grandes stars de USA Swimming sont de retour dans la piscine samedi à Tokyo.

Caeleb Dressel, qui a déjà deux médailles d’or à ces Jeux olympiques, pourrait battre son propre record du monde lorsqu’il nagera lors de la finale du 100 mètres papillon pour donner le coup d’envoi des épreuves de natation du jour.

Lors des demi-finales de vendredi, Dressel a établi un nouveau record olympique avec un temps de 49,71, à un peu plus de deux dixièmes de seconde du record du monde qu’il avait établi en 2019. Le double olympien est le seul homme à avoir jamais battu 50 secondes dans le un événement. Le Hongrois Kristof Milak a réalisé le deuxième temps le plus rapide des demi-finales, en 50.31.

Dressel a remporté sa première médaille d’or individuelle à Tokyo au 100 mètres nage libre jeudi et a ajouté une autre médaille d’or au relais 4×100 nage libre masculin.

Katie Ledecky, quant à elle, participera à sa dernière course individuelle des Jeux au 800 mètres nage libre. Elle tentera de tripler dans cette épreuve, après avoir remporté l’or à Londres en 2012 et à Rio en 2016. Ledecky a déjà remporté l’argent au 400 mètres nage libre, l’or au tout premier 1500 mètres nage libre olympique et a ancré l’argent -vainqueur du relais féminin 4×200 mètres nage libre.

TOKYO – Morgan Pearson a raté une course fulgurante lors de la dernière étape du relais mixte de triathlon samedi pour donner aux États-Unis une médaille d’argent lors des débuts olympiques de l’épreuve.

Katie Zaferes, médaillée de bronze chez les femmes, a donné aux Américaines une avance étroite lors de la première étape, mais l’équipe américaine était deuxième lorsque Pearson a pris le contrôle de la dernière étape. Le Français Vincent Luis est passé de la troisième à la première place à mi-chemin de la moto lors de la dernière étape, mais Pearson l’a renversé pour terminer deuxième.

La Grande-Bretagne a remporté l’or, tandis que la France a remporté le bronze lors de la première course olympique de l’événement, dans laquelle des équipes de quatre personnes chacune nagent 300 mètres, font 7,4 kilomètres à vélo et courent 2 kilomètres.

Vous êtes-vous déjà demandé comment les chevaux utilisés pour les compétitions équestres aux Jeux olympiques arrivent dans les villes hôtes ? Tout comme leurs cavaliers, ils voyagent en classe affaires et il a fallu 19 avions pour transporter plus de 300 chevaux jusqu’à Tokyo.

L’équipe américaine, qui se compose de 12 athlètes olympiques et paralympiques ainsi que d’entraîneurs, de soigneurs, de médecins et plus, s’est d’abord rendu en Europe pour leur quarantaine de pré-exportation avant de se rendre à Tokyo. Le toiletteur et le vétérinaire de chaque cheval doivent apporter un mois de fournitures avec eux. Team USA est connu pour le suremballage.

Cependant, les chevaux n’ont pas plus de mal à voler que les humains. Certains l’aiment plus que d’autres, et ils sont soignés pendant tout le vol.

Autre nouveauté, le relais mixte de triathlon fait ses débuts aux JO de Tokyo.

Il y a 17 pays répertoriés comme participant à l’événement. Chaque pays a une équipe de quatre personnes – deux hommes et deux femmes – qui participeront chacune à un triathlon super sprint qui consiste en une nage de 300 mètres, une balade à vélo de 6,8 kilomètres et une course de 2 kilomètres. L’ordre des concurrents alternera entre les sexes et commencera par une femme.

Kevin McDowell, Morgan Pearson, Taylor Knibb et Katie Zaferes courront pour les États-Unis. Zaferes a terminé troisième de l’épreuve individuelle féminine lundi.

Team USA a remporté cinq médailles aux Championnats du monde depuis l’officialisation de cette discipline de triathlon en 2009, dont l’or en 2016 et l’argent en 2020. La France est le triple champion du monde en titre. L’Australie et la Grande-Bretagne seront d’autres équipes à surveiller.

Schauffele de l’équipe américaine en tête du début de la troisième ronde de golf

Xander Schauffele a dépassé le Mexicain Carlos Ortiz au deuxième tour de vendredi pour la première place à mi-parcours du tournoi. Il a tiré 8 sous la normale ce jour-là et est 11 sous le tournoi avant le troisième tour. Schauffele est probablement le meilleur coup de l’équipe des États-Unis pour une médaille au golf masculin.

Les compatriotes américains de Schauffele, Patrick Reed et Collin Moriwaka, sont à 8 coups de la tête.

Les deux premiers jours du tournoi olympique ont été marqués par le mauvais temps, avec des arrêts dus aux tempêtes dans la région.