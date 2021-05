Natation: Kathleen Dawson bat deux records alors que la GB est en tête du classement des médailles aux Championnats d’Europe de natation | Nouvelles de natation

Kathleen Dawson faisait partie de l’équipe féminine 4x100m quatre nages qui a remporté l’or à Budapest

Kathleen Dawson a battu le record britannique et européen lors de sa première étape de la finale du 4x100m féminin alors que la Grande-Bretagne était en tête du tableau des médailles aux Championnats d’Europe de natation.

La Grande-Bretagne a obtenu sa meilleure performance lors de l’événement avec deux médailles d’or supplémentaires lors de la dernière journée.

Deux médailles d’or au relais quatre nages lui ont valu 26 médailles au total à Budapest, dont 11 le premier prix, à l’issue de la compétition dimanche soir.

Avec la victoire du 4x100m quatre nages hommes plus tôt dans la journée avec un temps de 3:28:29 minutes, battant leur ancien record du championnat de près de deux secondes, l’équipe féminine 4x100m quatre nages l’a soutenu pour triompher lors de la dernière course en Hongrie.

Dawson a dit BritishSwimming.com: « C’est super de l’avoir enfin, surtout ici.

« C’est incroyable de voir l’équipe britannique faire si bien – c’était incroyable de voir Cassie (Wild) et ensuite les garçons gagner ce soir, ça a vraiment allumé un feu sous moi donc je pense que je savais que j’allais y arriver. »

Après un bon départ de Dawson, la championne d’Europe du 200 m brasse Molly Renshaw a prolongé l’avantage avant que Laura Stephens et Anna Hopkin ne terminent le travail avec un temps de 3:54:01 pour remporter le record du championnat de Russie.

Renshaw a ajouté: « En général, toute la semaine, GB vient de le casser. Les relais en particulier ont si bien fait et remporté tant d’or.

«En arrivant là-dedans et en regardant les garçons dans la salle d’appel gagner l’or, nous étions tellement excités dans les coulisses.

« Nous savions que si nous étions tous en train de nager les meilleurs temps, nous pourrions être en haut du podium. C’est bien que nous ayons tous livré et Kat a obtenu un record d’Europe, donc c’est incroyable, nous sommes vraiment heureux. »

Luke Greenbank, Adam Peaty, James Guy et Duncan Scott ont uni leurs forces pour le 4×100 quatre nages masculin et le succès ne s’est pas limité aux relais quatre nages.

Cassie Wild a été impressionnée de remporter la médaille d’argent dans la finale du 200 m dos féminin avec un nouveau record personnel de 2:07:74 pour remporter un podium à ses premiers championnats d’Europe.

Ben Proud a également terminé deuxième dans la finale du 50 m libre masculin tandis que Guy a décroché le bronze dans la finale du 100 m papillon masculin.

Le Sky Scholar Max Litchfield était un autre à réclamer une troisième place, cette fois dans le 400m quatre nages individuel, après une belle finition lors de la dernière étape.

Cela signifiait que la GB a ajouté neuf argent et six bronzes à ses 11 médailles d’or pour terminer avec 26 médailles, ce qui a devancé la Russie et l’Italie au classement.