Natation, gymnastique féminine à la claquette

Aux Jeux olympiques de Tokyo, la gymnaste Simone Biles continue d’être le principal sujet de discussion. La médaillée d’or en titre au concours multiple féminin s’est qualifiée première pour la finale de jeudi, mais s’est retirée pour se concentrer sur sa santé mentale. Jade Carey prendra la place de Biles pour l’équipe américaine.

La question est maintenant de savoir si Biles participera ou non à l’une des finales individuelles de la semaine prochaine.

Ailleurs, la compétition de golf individuel masculin démarre avec le premier tour. Le tennis en simple messieurs passe en quart de finale, tandis que les dames ont leurs demi-finales.

Et cinq autres médailles sont à gagner dans la piscine, avec les Américains Hali Flickinger et Regan Smith en finale du 200 mètres papillon féminin, et Caeleb Dressel en quête d’or dans la finale du 100 libre masculin.

RÉCAPITULATIF DU MERCREDI : Katie Ledecky, des États-Unis en basket-ball 3×3 féminin, remporte l’or

DERNIÈRES DE TOKYO : Inscrivez-vous à notre newsletter olympique pour obtenir un aperçu exclusif

ALERTES TEXTE OLYMPIQUE : Nous serons votre guide pour les Jeux avec le scoop intérieur envoyé directement sur votre téléphone

TOKYO – Avant même que Justin Thomas ne prépare son premier coup jeudi au Kasumigaseki Country Club, il a déjà décidé de jouer au golf aux Jeux olympiques.

« C’est la chose la plus cool dont j’ai jamais fait partie », a déclaré le natif de Louisville, âgé de 28 ans, à la veille de la deuxième manche de golf depuis son retour aux Jeux olympiques de 2016. « Aller au village et visiter le bâtiment américain . C’est si difficile à expliquer. C’est incroyable. »

Thomas est n°4 au monde avec une victoire au championnat des joueurs en mai qui l’a aidé à faire partie de l’équipe olympique américaine difficile à former. Les autres Américains dans le peloton de 60 hommes sont le n°3 mondial Collin Morikawa, le n°5 Xander Schauffele et le n°12 Patrick Reed (remplaçant le n°6 Bryson DeChambeau, absent en raison d’un test COVID positif).

— Jeff Metcalfe

TOKYO – Pas du genre à prendre de longues vacances, le gardien des As de Las Vegas, Jackie Young, a estimé qu’un voyage de trois ou quatre jours en Floride pendant la mise à pied des Jeux olympiques de la WNBA était un répit approprié.

Elle n’est pas restée longtemps.

Le choix général n ° 1 de la WNBA en 2019 a reçu un appel du comité de sélection d’USA Basketball lui faisant savoir qu’un membre de l’équipe américaine 3 contre 3 avait été testé positif pour COVID-19 et qu’ils voulaient qu’elle rejoigne l’équipe.

Young, qui a joué au ballon universitaire à Notre Dame, a pris l’avion de vacances à Las Vegas pour commencer le protocole de test. Elle a rencontré ses nouveaux coéquipiers à Tokyo. Et mercredi, ils ont battu le Comité olympique russe lors du match de championnat.

« C’est fou d’y penser », a déclaré Young. « Il y a dix jours, j’étais en vacances. Ma vie a changé comme ça. Maintenant, je suis médaillé d’or. C’est fou comment les choses se passent. »

– Chris Bumbaca