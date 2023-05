Natation et peau : Que savoir si un enfant a de l’eczéma

Une bonne activité par temps chaud nécessite quelques ajustements pour les enfants qui souffrent d’eczéma.

La natation est une excellente activité pour les enfants. C’est un bon exercice, c’est une compétence de sécurité importante et cela peut être un bon moyen de sortir et de prendre l’air frais et le soleil.

Mais pour les enfants avec eczéma — également connue sous le nom de dermatite atopique — la natation peut être compliquée. Voici comment les parents peuvent aider.

Qu’est-ce que l’eczéma ?

L’eczéma est une affection allergique de la peau. Elle peut être déclenchée par des allergies à des éléments de l’environnement, comme le pollen ou les chats, ainsi que par des allergies alimentaires. Il peut également être déclenché lorsque des produits chimiques ou d’autres choses irritent la peau, ou lorsque la peau perd de l’humidité ou par une transpiration excessive.

La natation et le soleil peuvent être utiles pour l’eczéma

Nager dans une piscine chlorée peut en fait être utile pour l’eczéma. Les bains d’eau de Javel, qui sont un traitement couramment recommandé pour l’eczéma, transforment essentiellement la baignoire en piscine.

Il peut également être bon pour l’eczéma de prendre un peu de soleil et d’être dans l’eau. L’astuce consiste à optimiser les avantages tout en prévenant les problèmes éventuels.

Que faire avant et après la baignade lorsqu’un enfant a de l’eczéma

Voici quelques suggestions pour les parents :

Si vous êtes à l’extérieur, assurez-vous d’utiliser un écran solaire, de préférence à base d’oxyde de zinc ou de titane. Recherchez des formulations pour les peaux sensibles et évitez tout ce qui contient du parfum. Envisagez d’utiliser des maillots de bain ou des chemises anti-UV, surtout si vous êtes gêné par les éruptions cutanées.

Mettez un émollient avant de vous baigner, surtout dans une piscine chlorée. Un bon graissage avant la baignade peut protéger la peau. N’en faites pas trop sur les paumes ou les semelles; vous voulez que votre enfant puisse s’accrocher à des objets et vous ne voulez pas qu’il glisse et tombe. Discutez avec votre médecin du meilleur émollient pour votre enfant.

Si vous nagez dans une piscine pour la première fois, essayez de nager plus brièvement que d’habitude pour vous assurer que les produits chimiques ne sont pas trop irritants. Si possible, évitez d’aller dans une piscine juste après l’ajout de chlore.

Prévoyez de vous changer et de prendre une douche juste après la baignade, en utilisant un savon doux ou un nettoyant pour le corps sans parfum. Séchez la peau avec une serviette propre (n’utilisez pas celle que vous avez utilisée en nageant) et réappliquez un émollient.

Recherchez des bonnets et des lunettes de natation doublés de silicone, car ils peuvent être moins irritants que le caoutchouc ou d’autres plastiques. Assurez-vous de rincer tout l’équipement de natation après utilisation.

Si l’eczéma de votre enfant est très enflammé ou s’il est infecté, il serait peut-être préférable d’éviter de nager jusqu’à ce qu’il aille mieux ou du moins d’obtenir l’avis de votre médecin.

Que devriez-vous envisager d’autre ?

Sachez que certains enfants et adolescents atteints d’eczéma en sont gênés et n’aiment pas porter de maillots de bain qui laissent voir beaucoup de peau. Suivez l’exemple de votre enfant à ce sujet.

Si votre enfant a de fréquentes poussées d’eczéma ou un eczéma sévère, demandez à votre médecin si l’utilisation de stéroïdes topiques réguliers pourrait aider – et si vous devriez les utiliser avant de nager. Si vous partez en vacances où votre enfant nagera souvent, ou si vous vous dirigez vers une période de l’année avec beaucoup de possibilités de baignade, parlez à votre médecin des meilleures stratégies pour garder la peau de votre enfant en bonne santé.

Pour plus d’informations, visitez les sites Web de Association nationale de l’eczéma et le Académie américaine de dermatologie.

