Natasha Wodak de Vancouver bat le record canadien du marathon à Berlin – Kelowna Capital News

Natasha Wodak pense que le plaisir du processus se reflétera dans les résultats.

L’athlète de 40 ans de North Vancouver, en Colombie-Britannique, qui a appris à aimer s’entraîner pour le marathon, a battu le record canadien sur cette distance à Berlin dimanche.

Wodak a terminé 12e au marathon de Berlin en deux heures 23 minutes 12 secondes, abaissant le record de Malindi Elmore de 2: 24,50 établi en 2020.

Wodak, qui a terminé 13e du marathon aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, a été une spécialiste du 10 000 mètres sur la piste pendant une bonne partie de la décennie et a déclaré qu’elle n’avait pas apprécié sa première expérience de marathon en 2013.

“J’étais un peu comme ‘Je ne sais pas à quel point je veux faire ça'”, a déclaré Wodak.

« Mais à mesure que je vieillis, que je deviens un coureur plus discipliné et que je suis dans une meilleure position dans ma vie, j’apprécie vraiment l’entraînement. Et je me suis beaucoup amusé avec chaque construction de marathon et je me suis mis au défi. Parce que c’est nouveau, non ? Le passage au marathon a été très amusant, en faisant de nouveaux entraînements et en me mettant au défi, et j’ai vraiment apprécié. Et je pense que c’est en grande partie pourquoi j’ai réussi, c’est parce que j’ai vraiment aimé la formation.

L’Éthiopien Tigist Assefa a remporté la course de dimanche en 2:15.37. Le Kenyan Eliud Kipchoge, double champion olympique, a battu son propre record du monde du marathon masculin pour remporter la course masculine en 2:01.09.

Wodak, qui est entraînée par Trent Stellingwerff, a déclaré que son entraînement récent indiquait qu’elle pouvait courir 2:24.

Dimanche, elle a accéléré le rythme sur le parcours de 42,195 kilomètres. Sa deuxième mi-temps a été plus d’une minute plus rapide que la première.

“Je savais au 35K, parce que nous avions considérablement ralenti le rythme au cours des 5K derniers, que nous étions bien en dessous du rythme du record canadien”, a déclaré Wodak, quelques instants avant de prendre un verre de fête avec sa famille.

“J’avais un stimulateur, et il était juste comme, ‘Allons-y, allons-y.’ Et je l’ai juste gardé. J’étais fatigué au cours des 5 derniers kilomètres, je travaillais vraiment, vraiment dur. Mais je savais que c’était juste parce que nous courions vite.

“Je ne pensais pas que je pourrais faire 24.12… quand j’ai vu ce temps à la ligne d’arrivée, je me suis dit, ‘oh, wow, quoi?'”

Le record de Wodak survient au milieu d’une augmentation de la course de fond féminine au Canada.

Le record canadien a chuté de cinq minutes au cours des neuf dernières années, bien que Wodak ait noté que les énormes améliorations de la technologie des chaussures ont fait chuter les temps de course à distance à tous les niveaux ces dernières années.

Pourtant, Elmore a terminé neuvième aux Jeux olympiques de Tokyo et la bataille entre les Canadiennes pour faire partie de cette équipe a été féroce.

“C’est vraiment excitant de faire partie de la course de fond féminine en ce moment”, a déclaré Wodak. «Nous nous nourrissons en quelque sorte les uns des autres. Si Malindi n’avait pas couru 2:24.50, je ne sais pas si j’aurais fixé mon objectif de courir 2:24 à plat.

«Alors maintenant, Malindi va courir à Toronto (Waterfront Marathon le 16 octobre), et elle va dire: ‘OK, je veux courir en moins de 2h23.’ Nous continuons à baisser la barre et c’est génial quand nous nous construisons tous les uns les autres. Elle m’a souhaité bonne chance (samedi) et m’a dit : « J’espère que tu feras une course incroyable. C’est une communauté de course vraiment cool à laquelle faire partie quand nous nous soutenons tous.

Elmore a tweeté dimanche : « Félicitations Natasha ! Énorme course impressionnante aujourd’hui !

Wodak prévoyait de passer des vacances en Allemagne avec sa famille. Elle ne prévoit pas courir avant un certain temps et envisage de participer au championnat canadien de cross-country le 26 novembre à Ottawa.

Lori Ewing, La Presse canadienne

