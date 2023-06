Natasha Raskin Sharp de BARGAIN Hunt a ébloui les fans avec un « beau » selfie alors qu’elle partageait un nouveau projet passionnant loin de l’émission de la BBC.

L’expert en antiquités rayonnait vers la caméra tout en portant un chapeau seau en paille de couleur nude et une chemise imprimée de couleur royale brillante.

natasha raskin sharp instagram

Natasha, 42 ans, avait l’air rayonnante et naturellement magnifique alors qu’elle posait avec seulement un frottis de fard à joues et de baume à lèvres.

Elle a légendé le message: « Ce chapeau a peut-être été écrasé dans un sac, mais il fait toujours l’affaire! Allez-y… écoutez mon émission musicale @bbcradioscot à 22 heures ce soir. Chapeau à ceux qui écoutent via @bbcsounds.

Un fan a écrit: « Tu es tellement belle et un trésor absolu. »

Un deuxième a jailli: « Vous avez l’un des plus beaux sourires que j’aie jamais vus. »

Un troisième a écrit: « Tu es incroyable Natasha. »

Un quatrième a ajouté: « Wow si belle, comme toujours Natasha xx. »

Un cinquième a commenté: « Sourire époustouflant. »

Plus tôt ce mois-ci, Natasha a laissé les fans jaillir avec un message très effronté sur ses cuisses.

Natasha a écrit dans le sous-titré: « Je me suis amusé à danser du Bhangra l’autre jour… j’ai adoré! Pas de musique Bhangra sur ma liste de lecture BBC Radio Scotland ce soir, en fait, mais vous aurez de quoi vous faire plaisir entre 22h et minuit.

Rejoignez-moi via BBC Sounds. PS Bhangra est fondamentalement un beau squat élaboré… mes pauvres cuisses.

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour jaillir sur Natasha.