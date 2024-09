Natasha Lyonne a beaucoup d’opinions sur « la façon dont nous faisons la vie de manière incorrecte »

Dans le film d’Azazel Jacobs récemment sorti sur Netflix, « His Three Daughters », un chagrin anticipé plane sur le drame comme un linceul tombant dans un ralenti angoissant. C’est un concept que Natasha Lyonne connaît bien. Sa propre vie a été précairement en jeu à plus d’une occasion, avec sa dépendance à l’héroïne au début des années 2000 et sa chirurgie à cœur ouvert en 2012 bien documentées, mais dans un article récent pour le New York TimesLyonne a développé sa compréhension, la décrivant comme quelque chose de bien plus grand que la simple mort.

« Nous ne parlons pas du fait que nous sommes dans un état de deuil permanent, par exemple, pour le moment qui est passé », a déclaré Lyonne. Elle a ajouté plus tard qu’elle ne prenait pas le temps de traiter les différentes formes de difficultés : « C’est juste en quelque sorte normalisé, nous devrions l’accepter. »

Ajoutant à ses « prises de position brûlantes sur la façon dont nous faisons la vie de manière incorrecte », Lyonne a expliqué que sa raison d’adopter un « jeu d’acteur plus adulte » comme dans « His Three Daughters », dont elle est également productrice, n’est pas due à la peur de sa propre mortalité, mais à la volonté de tirer le meilleur parti de chaque instant dont elle dispose.

« Ce qui me dérange, ce n’est pas la mort en elle-même, c’est le temps », a-t-elle dit.

Jacobs a partagé avec le New York Times que l’idée du temps comme menace et comme libération était quelque chose d’extrêmement répandu pour lui alors qu’il élaborait cette histoire, dans la mesure où il « poursuivait ce genre d’effet étrange que le temps a, lorsque vous redoutez le décès de quelqu’un », mais en même temps, il se préparait à ce que cela se produise.

Ne s’attardant pas sur son possible décès, Lyonne avance sur des projets comme la saison 2 de « Poker Face », ainsi que sur ce qu’elle espère être ses débuts en tant que réalisatrice, une autre pièce qui vise à examiner le concept du temps.

« Si vous aimez les chiens, vous allez adorer ce film, car il joue avec le temps, comme le font les années canines », a déclaré Lyonne. « C’est lourd, si vous êtes un chat lourd, et si vous êtes un chat encore plus lourd, eh bien, c’est une comédie. »

Elle ne sait pas si le film verra le jour ou s’il prendra une nouvelle forme, mais elle ne semble pas trop inquiète à ce sujet. Lyonne a déclaré au New York Times : « Je ne prends pas vraiment au sérieux un échec. J’ai vécu l’expérience et je sais que ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. Le film n’a tout simplement pas encore trouvé sa bonne permutation. »

« Ses trois filles » est actuellement diffusé sur Netflix.