Natasha, la fille de Candace Cameron Bure, est la dernière star à fuir Hollywood

Natasha Bure en a assez d’Hollywood.

L’actrice de 25 ans et star de YouTube – qui est également la fille de Candace Cameron Bure – a annoncé dans une nouvelle vidéo qu’elle déménageait de Los Angeles au Texas pour pouvoir « apprendre des leçons », « grandir » et « faire ». quelque chose que je ne ferais pas normalement.

Cela peut sembler un grand pas, mais elle n’est pas inquiète. Comme elle l’a dit : « Si je l’aime, je l’aime. Si je déteste ça, OK, alors nous passerons à autre chose après un an. »

NATASHA BURE FÉLICITE MAMAN CANDACE CAMERON POUR SA FOI, ÊTRE « AUDACIEUSE » AU MILIEU DU CONTRE-JEU

« Je suis vraiment nerveuse », a déclaré Natasha après avoir révélé qu’elle signait un contrat de location. « Mais je suis nerveux dans le bon sens. J’ai l’impression qu’il y a tellement d’inconnu pour l’avenir et c’est vraiment, je ne sais pas, une chose cool. »

Bure a expliqué qu’elle avait en fait décidé de faire un grand déménagement en décembre dernier et qu’à l’origine, son plan était de quitter la Californie il y a plusieurs mois, mais les obligations professionnelles et familiales ont fait repousser les choses.

« C’est aussi la première fois que je vis officiellement seule », a-t-elle poursuivi. « Ça va être un défi, c’est sûr, mais je pense que ce sera un bon défi pour moi. J’ai l’impression d’être dans cette petite bulle à Los Angeles. »

« Je connais très bien la ville. J’ai tellement d’amis que j’aime vraiment, mais je veux sortir de ma zone de confort et essayer quelque chose de nouveau. »

MARK WAHLBERG, JULIA ROBERTS ET D’AUTRES STARS QUI ONT QUITTÉ HOLLYWOOD

Parlant de son attitude ouverte d’esprit à propos de ce déménagement, elle a déclaré : « Je veux juste rencontrer de nouvelles personnes, je veux apprendre des leçons, je veux grandir et j’ai l’impression qu’en ce moment, là où j’en suis dans ma vie, c’est le moment parfait. opportunité de sortir de ma zone de confort… Si je déteste ça, alors je reculerai ou je déménagerai dans un endroit différent ou autre.

Bure n’est pas la première célébrité à prendre la décision de quitter Los Angeles. L’année dernière, Mark Wahlberg et sa famille ont déménagé à Las Vegas et, il y a quelques mois, Scott Baio a quitté Hollywood pour la Floride.

Natasha a révélé un autre changement dans sa vie plus tôt ce mois-ci, lorsqu’elle a partagé qu’elle faisait un grand changement vers la modestie.

« Modesty et moi avons parcouru un long chemin en toute honnêteté », a partagé Natasha sur son histoire Instagram.

« Il y a un an ou deux, je m’habillais COMPLÈTEMENT différemment et je montrais BEAUCOUP plus de mon corps que je n’en aurais jamais eu besoin », a-t-elle expliqué.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle réfléchit en regardant ses propres photos et parut choquée par la façon dont elle s’habillait.

« Cela venait en grande partie du fait que je trouvais ma valeur et que je pensais que montrer plus de peau était plus attrayant », a ajouté Natasha.

« En fait, je pense le contraire maintenant. Je pense que s’habiller avec classe et respecter la modestie est si beau. En fait, je me sentirai 100 fois plus et j’aurai tellement plus confiance en moi dans des tenues qui montrent moins de peau. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je veux toujours m’habiller avec style et suivre les tendances, mais je ne veux jamais compromettre mes valeurs », a déclaré Natasha. « Je veux que mes mots et la façon dont je me présente correspondent !! »

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital a contribué à ce rapport.