Natasha Jonas viserait la victoire par KO sur Katie Taylor lors d’un match revanche et la star britannique pourrait également figurer dans les plans de Claressa Shields | Nouvelles de boxe

Katie Taylor ou Claressa Shields restent des cibles majeures pour Natasha Jonas.

Jonas a remporté sa troisième ceinture de titre mondial plus tôt ce mois-ci. La star de Liverpool boxera ensuite au début de 2023 mais recherche les plus grands combats disponibles.

“Je pense que pour la toute première fois de toute ma carrière, je suis aux commandes”, a déclaré Jonas. Sports du ciel.

Jonas a perdu une décision serrée face à Taylor l’année dernière lors d’un événement à huis clos. C’est un combat qui mérite une foule.

“Vous ne pouvez pas faire un Croke Park avec personne. Elle a aussi des options”, a déclaré Jonas.

“Je ne suis peut-être pas le plus haut sur sa liste mais c’est une conversation que j’aimerais que les deux managers aient et si le combat peut être fait, j’aimerais venir à Croke Park et si elle veut venir à Anfield pour le revenir, elle est la bienvenue. Je veux être dans les plus grands combats.

L’entraîneur de Jonas, Joe Gallagher, est tellement convaincu que son combattant gagnerait un match revanche qu’il prédit une victoire par KO.

“Maintenant que Natasha est devenue championne du monde, elle a beaucoup plus confiance. Elle a été avec les plus grandes filles, frappant plus fort”, a-t-il déclaré.

“Je choisirais Tasha pour battre Katie cette fois-ci et si Tasha se présente comme si elle avait été les derniers combats, je pense qu’elle a suffisamment de puissance pour qu’elle puisse très probablement arrêter Katie.

“La dernière fois en lock-out, c’était un combat brillant. Il suffit de regarder les tableaux de bord, je pense que le neuvième round nous a coûté le combat, nous avons gagné le round 10, donc nous étions à un round de gagner.

“Cette rivalité sera toujours là. Natasha veut se venger de ça”, a-t-il ajouté. “Il faut toujours rêver grand.

“Cette fois, je pense que Natasha n’attendra pas les tableaux de bord s’ils se battent.”

De même, Jonas n’a pas peur d’affronter Claressa Shields, même si l’Américaine est désormais la championne incontestée des poids moyens.

“La même chose avec Katie Taylor. J’y vais sans rien à perdre”, a déclaré Jonas. “Il n’y a pas de pression sur moi, toute la pression est sur Katie ou Claressa. Et je peux dire que j’ai été parmi les deux premiers et je peux choisir qui le GWOAT [Greatest Woman of All-Time] est!”

C’est la puissance de frappe de Jonas qui lui donne la confiance nécessaire pour ce combat.

“Ce n’est un secret pour personne que je ne suis pas un gros 154 livres. Donc je ne monterais certainement pas à 160 livres. Elle a fait 154 livres. Elle a dit qu’elle redescendrait et qu’elle voulait récupérer le titre de ceinture Ring “, Jonas expliqué.

“C’est l’une des options les plus fructueuses. C’est une très bonne championne. Nous l’avons vue contre Savannah [Marshall] dans un combat brillant et probablement l’une de ses meilleures performances en carrière à mon avis. Mais je ne suis pas Savannah.

“(Marie-Eve) Dicaire était une fille naturellement plus grande”, a poursuivi Jonas. “Après avoir parlé à Dicaire, elle a été choquée par ma puissance. Donc, ce n’est pas parce que je suis petit que je ne peux pas frapper.

“Vous savez comment est Joe. Nous avons toujours un plan et un bon plan. J’essaie de m’y tenir du mieux que je peux!”

C’est un combat que Shields accueille également. Son promoteur Dimitry Salita a raconté Sports du ciel“L’objectif de Claressa a toujours été de faire les plus grands et les meilleurs combats pour propulser le sport de la boxe féminine vers de nouveaux sommets. Claressa aime les fans de boxe britanniques et tient vraiment à revenir pour participer à plus de super-combats.

“Le combat avec Natasha Jonas est quelque chose que nous souhaitons explorer. Avec la victoire” Herstoric “de Claressa sur Savannah Marshall, l’excitation et le respect des fans de boxe britanniques ont été absolument incroyables. Le combat avec Jonas a beaucoup de sens.

“Comme le montre l’incroyable curriculum vitae inégalé de Claressa, qui comprend une première victoire professionnelle contre l’actuel champion du monde unifié des super-moyens Franchon Crews, elle veut que chaque combat soit le plus excitant et le plus mémorable.”

Jonas envisagera également d’autres options. Il y a Terri Harper chez les super-welters. Jonas pourrait commencer à perdre du poids et veut devenir champion du monde à deux poids. Cela amènerait Jessica McCaskill ou Chantelle Cameron dans le cadre.

“Nous attendons juste de tout mettre sur la table pour voir quel [option] est le meilleur pour moi », a déclaré Jonas.

“Je prendrai la meilleure décision pour moi.”

