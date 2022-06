Natasha Jonas: « Un titre ne suffit pas », mais elle n’attendra plus longtemps Hannah Rankin | Nouvelles de boxe

Natasha Jonas, désormais championne des poids super-welters WBO, veut faire la première défense de son titre en septembre dans sa ville natale de Liverpool, et elle n’attendra pas plus longtemps qu’Hannah Rankin accepte le combat.

Le rival écossais Rankin détient la ceinture de titre WBA et est un adversaire naturel. Les deux ont échangé des barbes sur les réseaux sociaux mais jusqu’à présent, rien n’a été signé.

« Ils aiment nous blâmer. Je comprends qu’il y a une affaire de boxe mais ils rendent les choses difficiles », a insisté Jonas, s’adressant à Sports du ciel. « C’est long [from a fight date in September] mais je veux savoir qui je boxe et quoi qu’il en soit, je ne vais pas l’attendre indéfiniment, si c’est ce qu’elle veut. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Natasha Jonas est devenue championne du monde au troisième temps de demande en arrêtant Christian Namus en deux tours



Le Liverpudlian a fixé un délai d’une semaine pour que son prochain adversaire soit confirmé.

Si ce n’est pas Rankin, Jonas a déjà proposé trois noms alternatifs à son promoteur Ben Shalom. Marie Eve Dicaire, Cynthia Lozano et Marianne Ahlborg sont sur sa liste restreinte. La Canadienne Dicaire, dont la seule défaite en carrière est survenue contre Claressa Shields, est la détentrice du titre IBF des super-welters. Cela souligne l’ambition de Jonas.

« Nous sommes à l’époque, heureusement, une ceinture ne suffit pas, surtout pour les femmes. Tout le monde ne veut pas seulement être champion, ils veulent être unis ou ils veulent être incontestés. Si je pourrait obtenir un incontesté, ce serait moi fait », a-t-elle déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Natasha Jonas, championne des poids super-welters WBO, a déclaré qu’une confrontation entre l’Angleterre et l’Écosse contre la championne WBA Hannah Rankin serait un événement phare pour la boxe féminine



Jonas n’a pas encore fini, bien que gagner sa ceinture WBO contre Chris Namus sur le projet de loi Amir Khan contre Kell Brook en février ait été une étape importante pour elle. Alors que Jonas était la première boxeuse britannique à se qualifier pour les Jeux Olympiques, en tant que professionnelle, elle venait de rater deux précédentes candidatures au titre mondial. Pour même obtenir sa troisième chance, elle a dû sauter trois catégories de poids pour devenir super-welter. Namus était arrivée au pied levé, mais Jonas ne s’attendait pas à l’arrêter avec un KO aussi spectaculaire.

« Elle n’était pas facile. Elle avait déjà été championne. Dicaire l’a battue pour sa ceinture », a déclaré Jonas. « Je ne pense pas [Rankin] la combattrait [Namus]. Elle était dans le top cinq. Elle n’est pas une gueule, c’est ce que j’essaie de dire. Je sais qu’elle a reçu un court préavis.

« Je m’étais littéralement préparé pour un combat en 10 rounds. Tout le monde disait, Joe [Gallagher, her trainer] en particulier, vous n’allez pas assommer cette fille. Vous devez rester debout, rester intelligent, rester allumé et juste boxer. C’est tout ce que vous avez à faire, c’est le style amateur, juste boxer. Marquez vos points, fuyez… Il mentait !

« Je pense que si quelqu’un frappe quelqu’un proprement, vous avez des ennuis. »

Gagner le titre, dans ce style, au troisième et potentiellement dernier moment de la demande était passionnant. Mais c’était aussi un poids sur les épaules de Jonas. « C’est bien de dire que tu es assez bon, de savoir que tu es assez bon et de croire que tu es assez bon. Quand tu n’as pas vraiment les références pour le prouver, c’est difficile », a expliqué Natasha. « J’étais heureux [to win] et j’étais tout et j’étais fou de joie et c’était plein d’émotion. Mais la plus grande émotion était le soulagement. J’ai pensé, ‘Oh mon Dieu, Dieu merci pour ça.’

« Vous savez sur Sky et vous voyez le petit [graphics] pop up et ils disent « challenger du titre mondial ». Chaque fois que j’étais sur Sky, ça revenait « Natasha Jonas – challenger du titre mondial ». Je voulais juste que ça dise champion du monde. Vous savez, quand je prendrai ma retraite, on dira ancien champion du monde. Ça à l’air bon. Je le voulais juste pour avoir l’esprit tranquille. »