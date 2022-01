Natasha Jonas se battra pour le titre mondial sur Amir Khan-Kell Brook undercard le 19 février, en direct sur Sky Sports Box Office | Nouvelles de boxe

Natasha Jonas aura une chance de devenir enfin championne du monde lorsqu’elle combattra Ewa Piatkowska pour le championnat vacant des super-welters WBO sur la sous-carte Amir Khan contre Kell Brook le 19 février, en direct sur Sky Sports Box Office.

La ceinture qui était autrefois détenue par Claressa Shields sera le prix pour Jonas contre un ancien double champion WBC.

Jonas a déclaré : « Avant de signer avec BOXXER, ma direction et moi avons eu une réunion avec Ben Shalom et lui avons dit quels étaient mes objectifs et mes ambitions et ce que je voulais accomplir avant de quitter le sport.

Image:

Jonas pourrait enfin devenir champion du monde



« Je savais que ce ne serait pas facile avec autant de champions, mais Ben m’a assuré qu’il y arriverait et il ne m’a pas laissé tomber.

« Je sais que c’est un gros risque mais ces combats risqués ont fait ressortir le meilleur de moi et je suis prêt. J’ai hâte d’y être, ça ne pourrait pas être sur un plus grand spectacle pour la boxe du nord-ouest et après je’ J’ai boxé, je serai moi-même dans la foule pour profiter de l’événement principal. Je suis sur la lune et je veux intensifier et obtenir ce championnat du monde.

Ben Shalom, fondateur et PDG de BOXXER, a déclaré : « Jonas a été une pionnière de la boxe féminine au Royaume-Uni et nous sommes ravis d’avoir pu lui offrir cette opportunité d’ajouter un titre mondial majeur à sa liste exceptionnelle de réalisations sur quelle sera la plus grande carte de boxe britannique de l’année. »

Image:

Jonas a poussé Katie Taylor à la limite



Adam Smith, responsable du développement de la boxe chez Sky Sports, a déclaré: « C’est absolument fabuleux que Natasha Jonas, l’une de nos principales combattantes, ait une occasion en or de remporter le titre mondial en une si grande occasion.

« C’est encore une fois un défi difficile pour Tasha car elle doit surmonter l’ancienne championne du monde très appréciée Ewa Piatkowska.

« C’est un combat de soutien en chef époustouflant sur l’énorme carte Khan-Brook et une merveilleuse chance pour Tasha de réaliser enfin ses rêves de boxe. »

Également sur la sous-carte, Brad Rea de Manchester revient sur le ring pour un grondement de huit rounds avec le gaucher irlandais invaincu Craig McCarthy.

Image:

Jonas a battu Terri Harper pour un match nul



Charlie Schofield de Manchester défendra le titre anglais des super-moyens contre Germaine Browne.

La menace des super-poids plumes du Yorkshire Ibrahim Nadim, qui s’entraîne sous Ricky Hatton, sera également présente.

Le meilleur espoir des poids lourds Viddal Riley et les frères Adam Azim et Hassan Azim étaient déjà confirmés pour l’undercard.

Calendrier Sky Sports Boxe

Dimanche 30 janvier à Tulsa

Robson Conceicao contre Xavier Martinez – Éliminateur du titre WBC des super-plumes

Nico Ali Walsh

Samedi 5 février à Cardiff

Chris Eubank Jr contre Liam Williams

Claressa Shields contre Ema Kozin – Titres IBF, WBA et WBC des poids moyens

Samedi 19 février à Manchester

Amir Khan contre Kell Brook

Le combat pour le titre mondial de Natasha Jonas

Les débuts professionnels de Frazer Clarke

Samedi 26 février à Glasgow

Josh Taylor contre Jack Catterall – titres super-légers incontestés

Nick Campbell contre Jay McFarlane – titre écossais des poids lourds

Samedi 5 mars à Fresno

José Ramirez contre José Pedraza

Dimanche 20 mars à New York

Edgar Berlanga contre Steve Rolls

Keyshawn Davis

Alexandre Zayas