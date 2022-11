Natasha Jonas se bat avec Claressa Shields «une possibilité certaine» pour 2023, déclare le promoteur Ben Shalom | Nouvelles de boxe

Natasha Jonas combattant sa compatriote championne du monde Claressa Shields en 2023 est “une possibilité certaine”, selon le promoteur Ben Shalom, mais la Britannique insiste sur le fait qu’elle ne sera pas distraite par l’éventuel combat.

Jonas tentera d’ajouter un troisième titre mondial des super-welters à sa collection lorsqu’elle affrontera la championne IBF Marie-Eve Dicaire à la Manchester Arena le 12 novembre. en direct sur Sky Sports.

Après être devenue championne incontestée des poids moyens avec une superbe victoire sur Savannah Marshall à l’O2 Arena en octobre, Shields a déclaré qu’elle serait prête à revenir à 154 livres, où elle était auparavant championne incontestée, pour affronter Jonas au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

“C’est une possibilité certaine”, a déclaré Shalom Sky Sports Nouvelles.

“Clressa, maintenant la plus grande star de la boxe féminine, elle a des options.”

Jonas devient champion du monde unifié des super-welters après une victoire par décision unanime sur Patricia Berghult



“Mais elle voit cette division et voit à quel point Tasha Jonas est une grande star, et elle veut perdre 154 livres.”

Jonas a grimpé de trois divisions de poids pour remporter son premier titre mondial en arrêtant Chris Namus en février, avant d’ajouter le titre WBC en devançant à l’unanimité Patricia Berghult à Liverpool début septembre.

En plus de la possibilité d’une rencontre avec Shields à 154 livres, Shalom dit que Jonas pourrait également redescendre en poids pour une rencontre avec la championne incontestée des poids welters Jessica McCaskill, ou une revanche avec la championne incontestée des poids légers Katie Taylor.

Regardez les moments forts de l’épopée entre Claressa Shields et Savannah Marshall dans un prétendant au combat de l’année !



“Pour Tasha, elle doit gagner celui-ci et ensuite elle pourra profiter de Noël et voir”, a ajouté Shalom.

“Elle veut juste les grands combats, que ce soit McCaskill – la gagnante de son combat ce week-end, que ce soit Katie Taylor, mais finalement elle se battra à 140, 147 ou 154.

“Claressa Shields est un autre combat qu’elle veut. C’est incroyable, elle prendra n’importe quel combat, et nous l’avons vu à chaque fois.”

Jonas “ne tient aucun compte” des spéculations de Shields

Dicaire promet d’être le plus grand défi d’une année remarquable pour Jonas, avec la Canadienne naturellement plus grande que Namus et Berghult, et affichant un dossier de 18-1, avec sa seule défaite contre Shields en 2021.

Jonas insiste sur le fait que le prix potentiel d’un super-combat avec Shields en 2023 n’a pas perturbé ses préparatifs.

“Je ne fais pas vraiment attention”, a déclaré Jonas Sky Sports Nouvelles.

Jonas a minimisé les discussions sur une future confrontation avec Shields et dit que son seul objectif est son combat d’unification avec Dicaire



“Si la performance dans ce combat ne se produit pas, alors ce combat ne se produit pas.

“Donc, vous devez prendre chaque combat comme il vient et vous concentrer sur le combat qui vous attend, pas sur ceux qui vous attendent.”

Jonas et l’entraîneur Joe Gallagher regardent toutes les images disponibles des combats précédents de Dicaire, mais ils ne dépendront pas trop des informations sur la défaite du Canadien contre Shields.

La championne des poids légers Katie Taylor pense que la carte historique entièrement féminine de Shields vs Marshall a représenté un moment décisif pour la boxe



“Nous retournons et regardons chaque combat”, a déclaré Jonas. “Il y a des habitudes que vous prenez.

“Oui, vous regarderez le combat de Claressa, mais vous ne pouvez pas en tirer trop, car il y a beaucoup d’autres facteurs différents, comme nous sommes tous les deux gauchers, donc c’est quelque chose de différent.

“Je suis un peu plus petit, je suis peut-être un peu plus rapide – tout le monde est différent, donc vous ne pouvez pas trop encaisser les pertes.”

Gallagher: J’ai dit à Jonas de partir pour le tweet de Shields

Gallagher s’assure également que Jonas reste concentrée sur le combat contre Dicaire et a révélé qu’il avait donné un avertissement à l’ancienne athlète de l’équipe GB après avoir vu un échange sur les réseaux sociaux entre elle et Shields le mois dernier.

Après que Jonas ait dit Sky Sports Nouvelles elle serait ouverte à combattre Shields, l’Américaine a répondu à un Sky Sports Boxe Publication sur Twitter, provoquant un échange amical entre les combattants sur une éventuelle future réunion.

“Natasha est entrée l’autre jour, je l’ai vue en train de faire du boeuf sur Twitter, alors je lui ai donné un droit de réprimande”, a déclaré Gallagher.

“J’ai dit que vous ne pouvez pas parler comme ça, vous manquez totalement de respect à votre adversaire, et cela revient et vous mord parfois.

“Claressa a très bien joué contre Savannah Marshall, mais je ne m’intéresse qu’à Marie pour le moment, et nous nous en occuperons plus tard.”