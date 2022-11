Natasha Jonas rejette les «jeux d’esprit» de Marie-Eve Dicaire après qu’ils se soient affrontés avant l’unification du titre mondial de samedi | Nouvelles de boxe

Marie-Eve Dicaire a dominé Natasha Jonas alors que les deux se sont affrontés après leur dernière conférence de presse.

C’était un rappel que si Jonas devrait facilement atteindre la limite de 154 livres lors de la pesée de vendredi, la Canadienne Dicaire a passé sa carrière à se battre dans cette catégorie de poids.

Alors que le concours de samedi sera le troisième combat pour le titre mondial de Jonas, ce n’est également que son troisième combat chez les super-welters.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleurs KO de Natasha Jonas avant son affrontement avec Marie-Eve Dicaire



Dicaire a l’intention d’utiliser cette différence de taille le soir du combat et lors de leur confrontation, son avantage en hauteur était évident.

“Elle avait aussi des talons”, a rapidement noté Jonas. “Et je comprends pourquoi – exagérant sa taille. Parce que je l’ai vue avec ses chaussures, comme des baskets, et la première chose que j’ai dite à Joe [Gallagher, her coach] elle n’est pas aussi grande que je le pensais.

“Mais évidemment, quand nous sommes entrés dans le tête-à-tête, elle a mis ses talons, ce qui l’a fait un peu plus grande.

“C’était un peu un jeu d’esprit.”

Celui dont Jonas est convaincu ne fonctionnera pas. Le Liverpudlian avait opéré en super-plume et poids léger avant de passer au super-welter. Elle promet qu’elle est intrépide par de plus grands adversaires.

“Tout le monde est plus grand à ce poids. Combattre des personnes plus grandes n’est pas quelque chose de nouveau pour moi”, a-t-elle déclaré. Sports du ciel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Natasha Jonas a minimisé les discussions sur une future confrontation avec Claressa Shields et dit que son seul objectif est son combat d’unification contre la championne IBF Marie-Eve Dicaire à la Manchester Arena le 12 novembre.



“[As an amateur] J’ai commencé à 75 kilos donc ce n’est pas quelque chose de nouveau pour moi. Tout le monde pense, ‘Elle a sauté d’une super-plume.’ En fait, j’ai commencé là-bas et je suis descendu dans mes jours d’amateur. Maintenant, je remonte juste.

“Ce qui est drôle avec le poids, c’est qu’il se présente sous différentes formes et tailles”, a-t-elle ajouté. “Peu importe la taille.”

Même si elle est la plus petite combattante, Jonas est catégorique, elle est la frappeuse la plus blessante des deux.

“Je ne pense pas que plus gros coup de poing soit le bon mot. Je pense que la vitesse et la précision sont égales aux coups durs. Et est-ce que j’ai ça? Ouais, en abondance”, a déclaré Jonas.

Nuit de combat en direct



Samedi 12 novembre 19h00





Elle a montré son pouvoir lorsqu’elle a éliminé Chris Namus pour remporter son premier titre mondial des super-welters en février. Mais l’outil le plus efficace de Jonas contre Dicaire pourrait être son jeu de jambes.

” Bouge tes pieds et sois intelligent. Tu ne peux pas rester là et t’accrocher et la laisser te battre et te malmener, tu dois juste être intelligent et continuer à bouger. Exactement comme Namus, je l’ai fait bouger, je ne l’ai pas fait. Je l’ai laissée se mettre en place. J’ai continué à bouger, donc elle a dû se réinitialiser et remanier à chaque fois “, a expliqué Jonas.

“Ça va être dur. Ça va être dur. Je vais devoir me mettre dans des endroits où je ne suis jamais allé auparavant et creuser profondément. Mais je l’ai déjà fait de nombreuses fois auparavant.”

Jonas est revenu d’une défaite écrasante contre Viviane Obenauf en 2018 pour donner à Terri Harper et Katie Taylor des batailles serrées et acharnées avant d’unifier les titres WBO et WBC déjà cette année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Marie Eve-Dicaire dit qu’elle ne pensera pas à une revanche avec Claressa Shields avant de combattre Natasha Jonas le 12 novembre, en direct sur Sky Sports



“Obenauf vient et gagne et ce fut une défaite choc qui a blessé ma fierté, blessé ma confiance et blessé mon ego. J’ai dû partir, me disséquer en petits morceaux et me reconstruire mais aussi réparer les erreurs que je faisais en premier lieu », a déclaré Jonas.

“Je ne pense pas qu’il y ait une meilleure histoire en boxe, si je gagne samedi, c’est une histoire, c’est une année.”

La victoire sur Dicaire ajouterait non seulement le titre IBF à la collection de championnats de Jonas, mais la laisserait bien placée pour des combats encore plus importants l’année prochaine.

“J’ai déjà été dans cette position, lorsque vous êtes sur une séquence de victoires, il y a beaucoup d’opportunités et de nombreuses portes ouvertes”, a averti Jonas.

“Quand vous perdez, toutes ces portes se ferment et je l’ai déjà fait. C’est pourquoi je suis tellement concentré sur demain.

“Parce que si ça n’arrive pas samedi, alors toutes les portes qui s’ouvriront – et on parle de Katie, on parle de Chantelle [Cameron]on parle de [Jessica] McCaskill, nous parlons de Terri, nous parlons de Claressa Shields – si cela ne se produit pas samedi et que je n’obtiens pas le résultat que je veux et que je ne gagne pas dans un bon style, alors toutes ces portes se refermeront. “

Regardez l’émission Jonas vs Dicaire ce samedi en direct sur Sky Sports Arena à partir de 19h et Sky Sports Main Event à 22h.

Billets disponibles ici.