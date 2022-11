Natasha Jonas proclamée “combattante de l’année” par le promoteur Ben Shalom | Katie Taylor sera-t-elle la prochaine? | Nouvelles de boxe

Ben Shalom pense que Natasha Jones devrait être reconnue comme combattante de l’année après une victoire par décision unanime dans son affrontement d’unification des poids moyens légers avec Marie-Eve Dicaire.

Jonas a ajouté la ceinture IBF de Dicaire aux sangles WBO et WBC qu’elle détenait déjà après que les juges aient marqué le combat de samedi à Manchester 97-93, 98-92 et 100-90 en faveur de l’olympienne de 2012.

Cela a couronné une année qui a commencé avec l’arrêt de Chris Namus, âgé de 38 ans, pour remporter la couronne WBO sur la sous-carte de l’affrontement entre Amir Khan et Kell Brook en février, suivi de battre Patricia Berghult pour le titre WBC aux points sept mois plus tard. , et le promoteur Shalom a salué les progrès de Jonas en 2022.

Faits saillants alors que Natasha Jonas bat Marie-Eve Dicaire pour devenir championne du monde IBF, WBC et WBO



“Ça a été une année incroyable”, a déclaré Shalom Sports du ciel. “Trois combats pour le titre mondial en un an, séparément, et elle a remporté les trois à 154 [pounds] – c’est incroyable.

“C’est incroyable de penser que nous étions à Manchester pour Khan-Brook en février et qu’elle a remporté son premier titre mondial, maintenant elle est en tête d’affiche et a remporté son troisième titre mondial.

“Pour moi, elle doit être la combattante de l’année dans toute la boxe britannique – peut-être dans la boxe mondiale. C’est sans précédent et quelque chose que personne n’aurait pu prédire.”

L’attention se tourne maintenant vers qui Jonas affrontera ensuite, avec un match revanche contre Katie Taylor sur les cartes ainsi que face à Jessica McCaskill, qui a subi une défaite contre Chantelle Cameron lors de leur affrontement incontesté pour le titre super-léger plus tôt ce mois-ci.

La championne du monde des super-welters Natasha Jonas revient sur sa victoire contre Marie-Eve Dicaire et discute de ses futurs objectifs



Intensifier une division pour affronter la championne incontestée des poids moyens Claressa Shields est également une possibilité. Pourtant, Shalom pense qu’un combat avec Taylor, qui a battu Jonas en quart de finale des Jeux olympiques de 2012 et a remporté une décision unanime lorsqu’ils se sont rencontrés dans les rangs professionnels chez les poids légers l’année dernière, serait la meilleure option.

“Je pense que nous avons vu que c’est elle qui l’a poussée [Taylor] donc, si proche dans un environnement difficile, à huis clos – peut-être, en regardant en arrière, pas au poids avec lequel elle se sent le plus à l’aise”, a déclaré Shalom à propos de Jonas. “Je pense qu’elle mérite une revanche et je pense que c’est le combat des fans britanniques serait le plus excité.

“Elle veut juste les grands noms maintenant. Elle a accompli tout ce qu’elle pouvait, et elle a tout fait depuis qu’elle est devenue l’une des premières olympiennes que nous ayons jamais vues en boxe féminine.

“Pour réaliser ses rêves de devenir championne du monde unifiée, il n’y a que les grands noms, que ce soit Shields, McCaskill ou Taylor. Pour moi, McCaskill et Taylor ont le plus de sens.”