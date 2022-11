Natasha Jonas inspirant Caroline Dubois et la prochaine génération de boxe féminine: «Nous avions juste besoin que le monde voie à quel point nous étions bons» | Nouvelles de boxe

Pour Natasha Jonas le point a été prouvé. Elle a été un élément clé de la génération qui a ouvert la voie à la boxe féminine pour percer au plus haut niveau du sport international.

Le rôle de Jonas dans la croissance exponentielle du sport n’est pas encore terminé. Samedi, en direct sur Sports du cielelle entre dans son deuxième combat consécutif pour l’unification du titre mondial.

La Liverpudlian a été la première boxeuse britannique à se qualifier pour les Jeux Olympiques et à Londres 2012, elle a été la première femme à boxer pour l’équipe GB.

Jonas combattra Dicaire alors qu'elle tente d'unifier trois titres mondiaux chez les super-welters



Maintenant, elle est la championne du monde unifiée WBO et WBC et combat la liste des titres super-welters IBF Marie-Eve Dicaire samedi pour faire la une de BOXXER: Manchester.

Dix ans après ses Jeux olympiques, Jonas et d’autres participantes aux Jeux de Londres 2012 ont ouvert la voie dans la boxe professionnelle féminine.

“Nous avons établi une norme, je pense, en 2012”, a déclaré Jonas. “Un peu une puce sur notre épaule, la première fois que nous avons été inclus et nous voulions établir la norme et chaque fois que les Jeux Olympiques sont arrivés depuis qu’ils ont été améliorés, la dernière [GB] l’équipe étant la meilleure du groupe.”

Le combat d’unification de Jonas ce week-end fait suite à l’événement record Claressa Shields contre Savannah Marshall le mois dernier. 2022 a été une année décisive pour la boxe professionnelle féminine. C’est le genre de progrès qui ne sera pas inversé.

Jonas est devenu un champion unifié après une victoire par décision unanime sur Patricia Berghult



“Nous avons toujours su à quel point c’était bon [women’s boxing] a été. Nous avions juste besoin que le monde le voie. Maintenant, nous avons la plate-forme pour le faire et une fois que la profondeur augmente et que les gens continuent de se retourner et de se retourner, les faisant passer des athlètes [it’ll continue to grow]”, a déclaré Jonas.

“Je serai hors du mélange d’ici là. Ce sera bien de les voir pousser et continuer. Nous brisons lentement toutes ces barrières et ils aident à le faire. Nous avions juste besoin que les athlètes faites-le et nous l’avons.”

La prochaine génération de boxe féminine admire Jonas. Le champion unifié, par exemple, est une source d’inspiration pour Charley Davison. Boxeur britannique, Davison est revenu à la boxe après une pause de sept ans remarquablement pour se qualifier pour les derniers Jeux olympiques. Davison, mère de trois enfants, a en Jonas l’exemple d’une mère excellant au plus haut niveau de la boxe.

“Ces femmes qui sont des boxeuses professionnelles et elles le font [it shows] il n’y a aucune raison pour que, tant qu’il y a des garderies ou qu’il y ait du soutien pour les enfants, il n’y a aucune raison pour que les femmes ne puissent pas faire la même chose que les hommes”, a déclaré Davison.

Jonas sait que la boxe féminine continuera de se renforcer





Davison a dû se demander sérieusement si elle voulait continuer à boxer après les derniers Jeux olympiques.

“Ils [her children] sont un peu plus compréhensifs. Ils savent que je le fais dans le cadre de ma vie. C’est ce que je fais, ils comprennent et ils sont vraiment solidaires mais je dois leur expliquer que ça ne va pas durer éternellement, ça va être mon dernier coup [the next Olympics]Paris, deux ans au plus », a déclaré Davison Sports du ciel.

“Le rêve est toujours vivant, toujours là, j’ai toujours l’opportunité de boxer pour GB”, a-t-elle poursuivi.

“Il y a tellement de gens qui aimeraient boxer pour GB. Je pensais que je ne pouvais pas simplement le jeter et je le regretterais à l’avenir si je ne lui donnais pas ma dernière chance. C’est ce que j’espère faire – obtenir une médaille à celui-ci.”

Jonas a également joué un rôle direct dans le développement des jeunes boxeurs avec lesquels elle s’est entraînée. Lorsque Caroline Dubois, maintenant une force montante dans le sport professionnel, n’était qu’une adolescente, elle s’entraînait avec Jonas.

Caroline Dubois vise un futur combat avec Mikaela Mayer après sa victoire sur Milena Koleva sur l'undercard Shields-Marshall



“Je devais avoir 15 ans. Je pense qu’elle venait de revenir, après avoir pris sa retraite après les Jeux olympiques”, se souvient Dubois. “Je me souviens juste [thinking] wow si heureux de monter sur le ring avec Natasha Jonas. C’est son combat contre Katie Taylor qui m’a vraiment époustouflé et m’a fait penser que je voulais aller aux Jeux olympiques. Donc entrer avec l’un d’eux m’a fait du bien. J’étais si heureuse de monter sur le ring avec elle.”

Non pas que son admiration ait empêché Dubois d’opter pour Jonas même à ce jeune âge. “Je n’ai de respect pour personne avec qui je monte sur le ring”, a-t-elle dit en riant.

Hannah Robinson est une amateur qui a affronté Jonas plus récemment. Ce genre d’expérience a aidé Robinson à s’améliorer et à gagner une place dans l’équipe d’élite du podium de GB.

“Je suis parti, j’ai travaillé sur des choses, j’ai fait le tour de nombreux gymnases avec des champions du monde, comme Chantelle Cameron, Tasha Jonas”, a déclaré Robinson. Sports du ciel. “J’ai tellement développé ma boxe et j’ai travaillé très dur. Alors, quand je suis retourné en Grande-Bretagne, ils ont pu voir qu’il y avait des améliorations.

“Cela m’a ouvert les yeux, cette fois loin de GB. Je suis content que le voyage se soit déroulé comme il l’a fait.”

Robinson a expérimenté de première main ce qui rend Jonas si efficace, même trois divisions au-dessus de sa catégorie de poids naturelle.

“Elle a de très bonnes bases et je pense que cela vient de son pedigree amateur. Elle a également maintenu sa vitesse, augmentant le poids. Elle fait très bien les bases”, a déclaré Robinson.

“Elle a de l’expérience maintenant, elle a elle-même vécu un voyage. Elle est aussi une source d’inspiration pour moi.”

La prochaine étape du parcours de Jonas vient contre Dicaire samedi.