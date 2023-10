Natasha Jonas entre dans l’histoire en devenant la première femme noire manager de boxe | Nouvelles de boxe

Natasha Jonas est entrée dans l’histoire en devenant la première femme noire manager de boxe.

En 2012, Jonas est devenue la première boxeuse britannique à se qualifier pour les Jeux olympiques après avoir atteint les demi-finales des Championnats du monde, et elle a également été la première femme à remporter le prestigieux prix de boxeuse britannique de l’année en 2022.

Le champion du monde des deux poids dirigera Mikie Tallon qui fait ses débuts professionnels contre Sean Jackson à Manchester samedi.

« Toute ma vie, j’ai toujours cru en moi et je ne me suis jamais permis d’abandonner », a déclaré Jonas.

« Je n’ai pas consciemment décidé d’être le premier à faire quoi que ce soit, je savais juste que je voulais faire tomber les barrières et ne pas avoir peur de faire quoi que ce soit simplement parce que cela n’avait jamais été fait auparavant.

Image:

Jonas a obtenu sa licence de manager du British Boxing Board of Control et dirigera Mikie Tallon





« Cela étant dit, une chose que j’aime dans le fait d’être premier, c’est que cela vous fait partie de l’histoire et que personne ne peut vous l’enlever.

« Je ne pouvais pas refuser cette opportunité. J’ai connu Mikie de Liverpool et je l’ai vu gravir les échelons. L’idée de pouvoir guider quelqu’un pour qu’il rate les nids-de-poule dans lesquels je suis tombé est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. «

Jonas est au centre du dernier épisode de la série Sky Sports Editions – publié lundi le Chaîne YouTube de Sky Sports – une nouvelle série sociale qui raconte les histoires incontournables des sportives d’élite d’une manière qui leur est propre, car elles ont la possibilité de styliser et de réaliser leur propre séance photo de couverture.

Jonas, qui a battu Kandi Wyatt plus tôt cette année pour décrocher le titre IBF des poids welters et être couronné champion du monde des deux poids, continuera à se battre aux côtés de Tallon.

« L’un des idéaux olympiques était d' »inspirer une génération » et c’est ce que j’essaie de faire », a ajouté Jonas.

« Je veux me conduire d’une manière qui inspire et représente ma ville, les femmes, les mères et mon sport de manière positive.

Image:

Jonas célèbre sa victoire contre Marie-Ève ​​Dicaire





« J’ai de grands espoirs pour lui [Tallon], il a une carrière amateur réussie et établie, donc je vais essayer de le guider à travers cela et de faire de lui un champion. Il a des visions de ce qu’il veut devenir et nous avons une vision de l’endroit où nous voulons qu’il soit.

« Gérer des gens n’était pas quelque chose que je pensais faire. Je vais toujours être un athlète de compétition et j’espère signer un accord très bientôt, mais c’est une autre voie et une autre corde à mon arc.

« Lorsque des opportunités se présentent, il suffit de les saisir. C’est une grande responsabilité mais c’est quelque chose que j’apprécie et que je me vois faire à l’avenir, et faire de mon mieux pour les personnes que je dirige. »