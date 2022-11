Natasha Jonas doit battre Marie-Eve Dicaire pour mettre en place un potentiel super-combat avec Katie Taylor ou Claressa Shields | Nouvelles de boxe

L’ascension de Natasha Jonas au sommet de la division des super-welters cette année a été fulgurante.

Il y a douze mois, bien qu’elle ait traversé des combats serrés pour le titre mondial avec Terri Harper et Katie Taylor, la Liverpudlian n’avait remporté aucun d’eux et manquait d’options en super-plume ou en poids léger.

Maintenant, après un brusque passage à 154 livres, elle est détentrice des championnats du monde WBC et WBO. Le samedi 12 novembre, Jonas cherche à clôturer son année en battant la Canadienne Marie-Eve Dicaire et en ajoutant le titre IBF à sa collection.

Natasha Jonas a minimisé les discussions sur une future confrontation avec Claressa Shields et dit que son seul objectif est son combat d’unification contre la championne IBF Marie-Eve Dicaire à la Manchester Arena le 12 novembre.



Il couronnerait une année pas comme les autres. “Ça a été un tourbillon”, a déclaré Jonas.

“Chaque fois que Ben [Shalom, her promoter] m’est venu avec un plan, on l’a suivi et me voilà 12 mois plus tard, potentiellement avec trois ceintures à la fin de l’année.

“Je ne pense pas que je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure année de boxe. Je ne pense pas qu’il y ait eu une année comme celle-là dans la boxe dont je me souvienne.”

Jonas sait que battre Dicaire ouvrirait la possibilité d’un super-combat l’année prochaine. Le Liverpudlian a rencontré Katie Taylor dans un quart de finale olympique passionnant à Londres 2012. Ils ont de nouveau boxé dans un combat pour le titre professionnel en 2021 mais sans foule en raison des restrictions de Covid. C’était un match si serré qu’une revanche devant une arène bondée, voire dans un stade, serait pleinement justifiée.

“Elle n’a jamais refusé un combat de sa vie. Je n’en ai jamais refusé non plus. Donc, si cela peut arriver, laissez-le arriver”, a déclaré Jonas à propos de Taylor.

Claressa Shields, désormais championne incontestée des poids moyens après avoir battu Savannah Marshall, était auparavant la championne incontestée du super-welter. L’Américain a déjà été lié à un potentiel concours avec Jonas, si ce dernier devait être victorieux contre Dicaire.

Natasha Jonas devient championne du monde unifiée des super-welters après une victoire par décision unanime sur Patricia Berghult



“[In boxing] vous avez ces opportunités à saisir à ce moment-là. Est-ce que je prendrais le combat de Claressa? 100%, mais je dois d’abord réussir ce combat. Si je ne gagne pas, aucune des autres opportunités ne se présentera”, a déclaré Jonas.

“Donc, tout tourne autour de ce combat”, a poursuivi Jonas. “Je vais réévaluer alors. [Shields] fait définitivement partie d’un plan, Katie fait définitivement partie d’un plan, [Jessica] McCaskill fait définitivement partie d’un plan. Alors on verra. Nous réévaluerons une fois que le combat aura eu lieu et que j’aurai eu un peu de temps libre. Nous entrerons dans la nouvelle année et nous verrons ce que Ben peut produire. Il ne m’a pas fait de mal jusqu’à présent.”

Elle a déjà coché tant de ses buts, mais Jonas rêve toujours de super-combats au Madison Square Garden de New York, ou à Las Vegas, ou sur le terrain de football de Liverpool.

“Ce sont les rêves. Les combats sont ce qu’ils sont. Si je peux les avoir, je peux les avoir. Si je ne peux pas, je ne peux pas”, a-t-elle déclaré.

Marie-Eve Dicaire est la prochaine barrière entre elle et ces rêves. Ils se battent le 12 novembre, le prochain chapitre du conte de fées de l’année de Natasha Jonas jusqu’à présent.