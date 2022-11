Natasha Jonas dit que le combat de Marie-Eve Dicaire confirmera qui est au sommet de la division des super-welters | Nouvelles de boxe

Natasha Jonas compte boucler une année extraordinaire samedi face à Marie-Eve Dicaire à la Manchester Arena.

C’est le lieu où Jonas a commencé son ascension rapide au niveau mondial lorsqu’elle y a remporté le titre WBO en février. La Liverpudlian s’est imposée comme un poids super-welter de première classe lorsqu’elle a envoyé Patricia Berghult en septembre dernier pour unifier les ceintures WBO et WBC.

Ce week-end, en direct Sports du cielelle affronte la championne IBF 154 lb Dicaire dans le but de remporter sa troisième ceinture de championne de 2022.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Natasha Jonas s’attend à présenter la meilleure version d’elle-même samedi soir alors qu’elle affronte Marie-Eve Dicaire dans un combat d’unification des super-welters à Manchester



Jonas sait que la victoire la préparerait pour une année encore plus grande en 2023. Mais Dicaire sera dangereux.

“Rien ne m’empêchera de remporter la victoire samedi soir”, a prévenu le Canadien. “Je suis un 154 (lbs) naturel, donc clairement nous avons le poids et l’avantage de la taille… Ce n’est pas son premier combat à 154 donc clairement nous ne le tenons pas pour acquis.

Mais elle a conclu : “Je suis plus grande et plus forte et je vais en profiter.

“Elle est dans la forme de sa vie mais je le suis aussi.”

Ce combat est également l’alpha et l’oméga pour Jonas. “Je suis juste concentré sur ce qui est devant moi”, a déclaré le Liverpudlian. “Cela a été une année chargée, je suis reconnaissant, je suis reconnaissant, je veux juste le terminer en beauté.

“Pour la première fois depuis très longtemps, j’ai vraiment apprécié ce camp”, a-t-elle poursuivi. “Pour ce camp, ça a été tellement agréable parce que j’ai appris et ajouté des choses à mon répertoire, et je veux juste sortir et le montrer samedi.”

Les deux sont des champions rivaux et leur combat de samedi décidera qui est le meilleur super-welterweight au monde. “C’est le numéro un contre le numéro deux et cela règle le score”, a déclaré Jonas. “Cela confirmera à tout le monde, pas seulement à moi, que je suis en tête de la division.”

Image:

Dicaire domine Jonas lors de leur confrontation (Photo : Lawrence Lustig/BOXXER)





C’est le genre d’événement, un combat pour le titre mondial féminin en tête d’affiche d’un spectacle d’arène, auquel Dicaire a toujours voulu participer.

“Maintenant, nous sommes l’événement principal”, a déclaré la liste des titres IBF. “Une petite fille en rêvait et maintenant c’est devenu réalité.”

Le soutien principal à leur combat pour le titre mondial sera la passionnante défense du titre britannique de Dalton Smith contre Kaisee Benjamin.

“Nous sommes dans un très bon combat”, a déclaré Smith. “Nous sommes dans la boxe professionnelle, quiconque est frappé avec un gant de huit onces, vous allez vous blesser.”

Nuit de combat en direct



Samedi 12 novembre 19h00





Mais il a ajouté : “Il y a de fortes chances que Kaisee soit plus touché que moi, mais c’est un combat…”

“J’ai ce qu’il faut pour le battre”, a promis Benjamin. “Je veux toujours être dans de grands combats.

“À 100%, il sera mon test le plus difficile et je serai son test le plus difficile, donc c’est un combat décisif.”

Regardez l’émission Jonas vs Dicaire ce samedi en direct sur Sky Sports Arena à partir de 19h et Sky Sports Main Event à 22h.

Billets disponibles ici.