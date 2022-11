Natasha Jonas devrait être la prochaine si Katie Taylor veut «un combat hérité» et «le plus grand combat possible» | Nouvelles de boxe

L’année prochaine pourrait être encore plus grande pour Natasha Jonas.

La Liverpudlian a battu Marie-Eve Dicaire samedi soir à Manchester pour ajouter le championnat IBF des super-welters aux titres WBO et WBC qu’elle avait déjà unifiés cette année.

Jonas a stupéfié Dicaire avec sa vitesse et sa puissance de frappe, mais la Canadienne a quand même mis sa taille et sa force à profit en transformant leur combat pour le titre mondial en une guerre de 10 rounds, une guerre que Jonas a remportée par décision unanime.

Natasha Jonas dit qu'elle partira et examinera ses options pour son prochain combat après avoir gagné par décision unanime pour devenir championne du monde unifiée IBF, WBC et WBO



“J’ai frappé Marie-Eve Dicaire avec de superbes coups et elle les a ignorés et vient de revenir. Parfois, avec des combattants, quand ils sont blessés, c’est quand ils sont les plus agressifs et les plus féroces. Je devais être intelligent”, a déclaré Jonas. Sports du ciel.

“J’étais catégorique sur le fait qu’elle n’allait pas me harceler et me jeter sur le ring quand nous étions proches.

“J’essayais de lui prouver que j’étais tout aussi fort. Tu pourrais l’être et avoir l’air plus grand. Mais je suis tout aussi fort.”

Son entraîneur Joe Gallagher a ajouté: “C’est de la bonne vieille école – Patricia Berghult était une bonne championne du monde WBC [in her last fight]. Deux titres mondiaux en 10 semaines.”

Avec la victoire sur Dicaire, Jonas a des options. Alors qu’elle pouvait défendre ses titres, elle pouvait aussi redescendre avec des poids.

“Elle veut le match revanche de Katie Taylor. Elle veut Jessica McCaskill pour tous les [welterweight] ceintures. Elle veut Claressa Shields [at super-welter]. Elle sent qu’elle a tout fait”, a déclaré son promoteur Ben Shalom. Sports du ciel.

Jonas a battu Katie Taylor pour la première fois dans un quart de finale olympique épique à Londres 2012. Ils se sont finalement battus pour le titre incontesté des poids légers de Taylor en tant que pros. Un match revanche pourrait être le premier match de boxe féminine à faire la une dans un stade.

“C’est le combat qui a le plus de sens si nous réfléchissons tous à où nous pourrions aller. Nous avons vu ce que Shields-Marshall a fait. Si nous prenons du recul et disons” comment pouvons-nous faire quelque chose de vraiment spécial “, je pense Jonas est maintenant le plus grand nom d’Angleterre, je dirais, dans la boxe féminine et Katie Taylor est une grande star du sport, entre elle et Claressa Shields pour la plus grande star”, a déclaré Shalom.

“C’est pour moi le combat qui va attirer le plus l’attention des fans occasionnels, du plus grand public. Je pense que c’est le combat qui attirera le plus grand public en ce moment avec le soutien de Natasha sur Sky et évidemment où Katie Taylor est J’espère donc qu’ils seront sensés de l’autre côté et que nous pourrons faire ce combat.

Image:

Le promoteur Ben Shalom avec la championne Natasha Jonas et l'entraîneur Joe Gallagher





“Cela doit plaire à Katie”, a poursuivi Shalom. “Nous respectons massivement Katie Taylor. Elle aura vu l’ascendant de Tasha Jonas au cours de la dernière année et je pense que si elle veut un combat hérité, si elle veut le plus grand combat possible et qu’elle veut quelque chose à ramener à la maison que les fans peuvent vraiment acheter alors Je pense que Tasha Jonas est le combat.

“Je pense que je ne serais pas opposé à ce que Natasha Jonas combatte Katie Taylor à Croke Park.”

Son entraîneur Gallagher a déclaré: “Katie Taylor, nous aimerions voir ce match revanche, il est question de Croke Park, faisons-le à Anfield. Natasha Jonas est celle qui est la plus proche de battre Katie Taylor, quand vous allez regarder les tableaux de bord .

“C’est un autre combat à voir, Jessica McCaskill ou Claressa qui descend.”

Cela souligne l’étonnante ascension de Jonas, le tout en un an à l’âge de 38 ans.

“Je sais que je ne vais pas rester dans ce jeu pour toujours. J’ai un temps limité”, a déclaré Jonas. “Quelle que soit l’opportunité qui est la meilleure pour moi, je la saisirai.

Mais elle a noté: “Je n’ai pas fini tant que je n’ai pas dit que j’avais fini.”