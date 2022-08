Natasha Jonas contre Hannah Rankin: le promoteur Ben Shalom fait une offre «qui change la vie» pour l’unification | Nouvelles de boxe

Natasha Jonas attend que son prochain combat soit confirmé, même après que le promoteur de BOXXER Ben Shalom ait fait une “offre énorme” à Hannah Rankin pour une unification du titre mondial.

Jonas a remporté le championnat WBO des super-welters avec un superbe KO à Manchester en février. Le Liverpudlian est prêt à rencontrer Rankin, le détenteur du titre WBA à 154 livres sur la carte historique Claressa Shields vs Savannah Marshall le 10 septembre à l’O2 Arena de Londres.

“Nous avons fait une offre énorme à Hannah Rankin”, a déclaré le promoteur de BOXXER, Ben Shalom. Sports du ciel. “Qu’ils acceptent ou non, je ne sais pas, mais une offre à six chiffres pour lutter contre Tasha Jonas. S’ils ne le veulent pas, ils ne le veulent pas et nous devons passer à autre chose.

Natasha Jonas est devenue championne du monde au troisième temps de demande en arrêtant Christian Namus en deux tours



“C’est une opportunité qui change la vie que nous avons ressentie”, a-t-il poursuivi. “Nous lui avons offert une opportunité à six chiffres d’être sur la plus grande carte féminine de tous les temps à l’O2, en direct sur Sky Sports, avec deux combats gagnés ou perdus revenant sur Sky.

“Tasha voulait évidemment se battre à Liverpool, nous avons compris qu’Hannah ne voudrait peut-être pas se battre à Liverpool pour ce combat et c’est pourquoi nous l’avons autorisé à aller à Londres.

“L’opportunité de se battre pour des sommes énormes et énormes et un contrat avec Sky également – nous ne pouvons pas faire beaucoup plus en tant que promoteur.”

Rankin manque de temps pour accepter car Jonas se battra début septembre quoi qu’il arrive.

“C’est dommage parce que je pense que le package était incroyable. Nous voulions faire de notre mieux par Tasha et le sport féminin en général pour faire ce combat. Je pense que ce combat a du sens, c’est une unification, mais s’ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas. J’espère juste qu’ils ne vivront pas pour regretter cette décision “, a déclaré Shalom.

Natasha Jonas dit que c’était un soulagement de remporter un titre mondial pour prouver qu’elle était assez bonne pour devenir championne



“C’est une opportunité qui change complètement la vie des deux, probablement pour Hannah que pour Tasha si je suis honnête. C’est là que la boxe peut être frustrante”, a-t-il ajouté. “Vous voulez seulement que les combattants acceptent les choses que vous pensez être bonnes pour eux. Vous ne voulez pas mettre les combattants, que ce soit votre combattant ou non, dans une situation dont vous savez qu’elle n’est pas bénéfique pour leur carrière. Mais quand vous le savez est et quand vous avez tout fait pour vous en assurer, c’est la partie frustrante.”

Si le combat de Rankin ne peut pas avoir lieu, Jonas se battra le 3 septembre lors de l’émission Liam Smith vs Hassan Mwakinyo à Liverpool, en direct sur Sports du ciel.

“En supposant que l’offre de Rankin ne soit pas acceptée dans les prochains jours, elle sera désormais le principal soutien à Liverpool”, a expliqué Shalom. “Un retour aux sources, une grosse bagarre, un soutien en chef à Liam Smith.”

La championne du monde Natasha Jonas brise les stéréotypes de genre et encourage les femmes à se sentir autonomes



Jonas aura des options pour ce combat. “Tasha voulait vraiment le combat contre Hannah Rankin parce qu’elle voulait s’unifier, cela avait beaucoup de sens. Mais pour elle, elle veut les plus grands combats possibles. Elle regarde peut-être le combat de Layla McCarter maintenant, le numéro un WBC [at 147lbs]qui sera un éliminateur final pour Jessica McCaskill. [Former world champion] Mary McGee est une autre combattante que nous envisageons.

“Elle veut les grands combats, elle veut les grands noms, Tasha arrive à la fin de sa carrière dans un sens et elle veut que deux ou trois très gros combats laissent sa marque. Elle est devenue championne du monde, ce qui a toujours été son rêve et maintenant elle veut affronter les plus grands et les meilleurs et remporter des victoires déterminantes pour sa carrière dans les prochains mois.”

