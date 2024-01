Natasha Jonas bat Mikaela Mayer par décision partagée : faits saillants !

Natasha Jonas a conservé son titre IBF des poids welters grâce à une victoire controversée par décision partagée contre Mikaela Mayer aujourd’hui à Liverpool.







Deux juges ont marqué le combat pour Jonas sur des scores de 96-94 et 96-95. Le troisième s’est battu pour Mayer, 97-93, ce qui était également la carte de score non officielle de Bad Left Hook.

Avant d’aborder la dernière décision douteuse dans le monde de la boxe – et celle-ci était plus discutable qu’un vol pur et simple – rendons à Jonas et à Mayer le mérite d’un très bon combat, d’un véritable titre mondial et d’un événement principal. Ils ne l’ont pas marqué.

Jonas, 39 ans (15-2-1, 9 KO), sera probablement confronté à des appels pour une revanche, et Mayer (19-2, 5 KO) aura l’impression d’avoir été à court de bâton. la route au Royaume-Uni.

Mayer, 33 ans, n’a pas le genre de forme et de grâce en tant que poids welter qu’elle avait à 130 livres, où elle a remporté des titres mondiaux, mais elle a toujours un grand esprit combatif et a réussi quelques coups sourds. De notre point de vue, Mayer a semblé sceller le combat jusqu’au bout.

Mais donnez aussi son crédit à Jonas. Elle a participé à ce combat tout au long du combat, et il n’est pas impossible de voir le combat à sa manière, ou même comme un match nul. Et Jonas a accordé beaucoup de crédit à son adversaire.

« Il faut être deux pour danser le tango, et je sais que cette fille ici, Mikaela Mayer, va être absolument dévastée par ce résultat, parce que j’y suis allée. C’est comme si le monde était fini », a déclaré Jonas après le combat.

« Elle fait partie des deux meilleures personnes que j’ai combattues. Elle est très, très compétente. Son heure reviendra. Elle battrait beaucoup de champions déjà présents. Alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, utilisez cela comme motivation pour continuer et obtenir le titre que vous méritez et devenir un champion à deux poids.

«J’espère juste que Natasha sera la championne de stand-up qu’elle est et me donnera une autre chance à la ceinture. J’ai l’impression que je le mérite et je pense que les fans veulent le voir », a déclaré Mayer. « Je pense seulement que des revanches devraient avoir lieu si elles sont justifiées. Nous avions une clause de revanche de son côté, pas de mon côté, mais c’est une revanche justifiée. J’ai l’impression que je mérite une autre chance et je veux y retourner.

Les chiffres ne peuvent pas marquer de combats, mais CompuBox a vu Mayer décrocher 149 des 493 coups au total (30 %) et 137 des 371 (37 %) tirs puissants, lui donnant un net avantage en termes d’activité, mais pas en termes de précision.

Jonas, plus économique, a décroché 125 des 312 (40 %) coups au total et 110 des 236 (47 %) de ses coups puissants. Jonas a décroché 55 coups de poing au total contre 38 pour Mayer, mais les deux ont fait un travail corporel efficace. Les coups n’ont pas été un facteur majeur, Jonas ayant réussi 15 contre 12 pour Mayer.

Zak Chelli UD-12 Jack Cullen (115-114, 116-113, 116-112) : Un combat brutalement ennuyeux, qui a favorisé Chelli en termes de style, et il a remporté la victoire pour prendre les ceintures britanniques et des super-moyens du Commonwealth à Cullen. Cullen (22-5-1, 10 KO) est généralement assez amusant à regarder, mais Chelli (15-2-1, 7 KO) a été capable d’imposer sa volonté, pour ainsi dire, ralentissant le rythme, tuant le foule, endormissant presque Tim Bradley et – ce qui est important pour lui – gagner le combat et les ceintures. On s’attend maintenant à ce que Chelli affronte Mark Jeffers, qui a gagné lors des préliminaires aujourd’hui et a battu Chelli en juillet dernier à Manchester.

Ste Clarke TKO-3 Vasif Mamedov (1:53) : Ste Clarke — son nom est Stephen mais apparemment il s’appelle « Ste », et je ne pense pas que cela vaille la peine de lui donner un surnom, alors je l’appelle simplement Ste Clarke — faisait ses débuts professionnels, après avoir vendu un tas de billets à Liverpool, donc il est 1-0 (1 KO) après celui-ci. L’arrêt est survenu lorsque Mamedov (3-47-5, 0 KO) a continué à tourner la tête et à s’éloigner de l’action, alors l’arbitre l’a simplement arrêtée. C’est très bien. Ce n’était pas intéressant ou quoi que ce soit de toute façon. Clarke a certainement montré de réelles capacités, lance une très belle main droite droite, et nous verrons comment il se développe.

