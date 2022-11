Natasha Jonas bat Marie-Eve Dicaire pour unifier les titres mondiaux IBF, WBC et WBO des super-welters | Nouvelles de boxe

Natasha Jonas a battu Marie-Eve Dicaire à l’AO Arena de Manchester samedi pour unifier les titres mondiaux des super-welters IBF, WBC et WBO.

Jonas est l’une des histoires les plus remarquables de la boxe britannique cette année. Au début de 2022, elle risquait de sortir de la discorde. Dans les mois qui ont précédé ce combat, elle a unifié les titres mondiaux WBC et WBO des super-welters, trois divisions au-dessus de son poids naturel.

À Dicaire, Jonas affrontait un champion rival, le détenteur du titre IBF, qui n’avait perdu qu’une seule fois auparavant et qui avait été contre la championne désormais incontestée des poids moyens Claressa Shields.

Natasha Jonas a remporté trois ceintures de titre mondial en trois combats cette année





Accueilli avec des acclamations énormes à la Manchester Arena, Jonas de Liverpool a commencé rapidement. Combattant un autre gaucher pour la première fois de sa carrière professionnelle, Jonas a d’abord ciblé le corps mais a marqué la cible avec deux croix gauches craquantes.

Jonas était peut-être la plus petite des deux, mais ses coups étaient indéniablement lourds.

Dicaire a cependant réussi à avancer et à lancer son propre revers avant la fin du tour.

Jonas avait trouvé ses coups de poing puissants tôt, mais quand elle se déplaçait d’un côté à l’autre, elle pouvait utiliser son jeu de jambes et son jab pour compenser la liste des titres IBF.

Essayant de reprendre son élan, Dicaire a chargé avec une séquence de coups de poing droits. Mais cela a permis aux crochets de Jonas de survoler le sommet. La Canadienne a tout de même réussi à déboucher une croix sévère au menton, rappel des menaces qu’elle pouvait représenter.

Au cinquième tour, Jonas a dû se frayer un chemin hors des cordes et rencontrer Dicaire de front alors qu’ils échangeaient.

Jonas doit tendre la main pour rattraper son plus gros adversaire Dicaire (Photos : Lawrence Lustig/BOXXER)





Un crochet droit en plomb dur de Dicaire a secoué Jonas au tour suivant. Jonas la rembourserait cependant avec le même coup de poing au septième tour. Dicaire devait absorber une autre croix corsée et Jonas continuerait à trouver ces connexions.

Jonas avait accumulé des rounds mais c’était une rencontre difficile et physique. Du sang coulerait du nez de Dicaire, Jonas était marqué sous l’œil et, alors qu’elle était fatiguée, Dicaire pouvait trouver des moments pour appliquer une pression.

Ils se sont déchirés l’un dans l’autre lors du dernier tour, une finale en tribune pour le concours. Mais Jonas avait eu l’avantage. Elle a remporté une décision unanime, 97-93, 98-92 et un blanchissage 100-90 sur une carte.

“En tant que boxeur, vous n’êtes jamais entièrement satisfait de votre performance, c’est pourquoi vous continuez à vous développer, retournez au camp et vous vous améliorez. Mais j’ai gagné, elle était n ° 1 dans la division et je me suis fermement établi comme un super -champion poids welter”, a-t-elle déclaré.

“Je savais qu’elle était dure, je me suis entraîné pour que ce soit dur et je me suis entraîné avec certains des meilleurs gauchers du jeu.”

Jonas achève une ascension étonnante en 2022, et cette histoire se poursuivra l’année prochaine.