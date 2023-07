Natasha Jonas arrête Kandi Wyatt pour devenir championne du monde à deux poids alors qu’elle vise le match revanche de Katie Taylor | Nouvelles de boxe

Natasha Jonas a franchi la dernière étape de sa brillante carrière en arrêtant Kandi Wyatt au huitième tour pour remporter le titre vacant des poids welters IBF et devenir championne du monde à deux poids dans le processus samedi.

La championne des poids moyens légers WBC, WBO et IBF s’était déjà demandé si les ceintures tomberaient un jour sur son chemin alors que les opportunités contre Terri Harper et Katie Taylor la passaient à côté; maintenant, à l’âge de 39 ans, elle règne comme l’une des combattantes les plus décorées de la boxe britannique.

Jonas a éclaté dans la vie à la cloche au son d’une foule bruyante de Manchester, secouant Wyatt tôt avant de dicter le tempo du combat avec des contre-coups cliniques et infligeant suffisamment de dégâts au visage de son adversaire pour forcer l’arbitre Marcus McDonnell à apporter le concours à l’arrêt.

Le Liverpudlian, qui s’améliore à 14-2-1 en tant que professionnel, avait continué à minimiser les discussions sur la retraite dans la préparation du combat, et avec sa dernière victoire, il est resté sur la bonne voie pour organiser d’autres réunions avec certains des noms de renom. en boxe féminine.

« Ça a été un tel voyage, et ils (les fans) ont été avec moi à chaque étape du chemin », a déclaré Jonas.

« Je sais que la prochaine est des vacances, je vais partir pendant un mois entier et profiter de ma fille et de ma famille.

« Je me fiche de (qui sera le prochain), il y a des combats que les fans veulent voir, il y a des combats que Sky veut organiser et il y a des trucs que je veux faire avant de quitter ce jeu. »

Jonas a explosé dans la vie à la première cloche et a menacé une conclusion immédiate avec un coup de tête féroce qui a poussé le Canadien, apparemment submergé par une atmosphère bruyante, dans les cordes et luttant pour rester debout.

Une combinaison droite-gauche lisse s’est empilée sur la punition pour faire reculer la tête de Wyatt à nouveau alors que le visiteur avait à peine le temps de respirer.

La domination de Jonas s’est poursuivie avec une main gauche giflée au début de la seconde, à laquelle Wyatt a cherché à se frayer un chemin dans le combat en réduisant la distance et en travaillant le corps à l’intérieur.

Image:

Natacha Jonas





Pour chaque rare attaque du pied avant de Wyatt, Jonas a reçu un contre prêt et en attente, dont le coup pointu du gauche a capitalisé sur une approche avant qu’un autre puissant crochet du gauche dans le troisième ne contribue au nez ensanglanté de son homologue.

À son crédit, Wyatt a offert un compte rendu admirable de sa ténacité et de son moteur, mais ressemblait rarement à déchiffrer Jonas.

Une autre main gauche vive a effacé tout effort que Wyatt avait fait pour reprendre le combat à l’intérieur, et dans le sixième, Jonas a cherché à construire alors qu’elle suscitait des applaudissements avec un beau mouvement de coupe supérieure de glissement et de frappe.

Cue un autre coup gauche au visage, avec Jonas terminant avec style avec des contre-coups dévastateurs doublés pour ne laisser à McDonnell d’autre choix que d’agiter le combat.

Hunter remporte le fougueux concours de Bavington

April Hunter a vengé sa précédente défaite contre Kirstie Bavington alors qu’elle décrochait un renversement percutant sur le chemin de la victoire sur le tableau de bord de l’arbitre lors du premier combat de la nuit à Manchester.

Hunter avait promis une version différente du combattant qui s’est classé deuxième lorsque la paire s’est rencontrée en octobre 2021, et a livré sur ce front pour le devancer 76-75 et améliorer son record à 7-1.

Bavington avait commencé le plus productif des deux pour trouver bientôt du sang coulant sur le côté de son visage lors du premier tour après ce qui avait semblé un contact anodin.

Sa rivale, avec qui elle avait échangé des mots passionnés plus tôt dans la semaine, a grandi dans le concours et a souligné ses progrès au septième tour avec un crochet droit clinique pour envoyer Bavington à genoux.

Bavington s’est rallié pour rattraper son retard dans les phases finales alors que la paire échangeait des coups dans un dernier tour frénétique, Hunter tout en gardant son sang-froid pour voir la victoire.