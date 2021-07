Natasha Jonas admet que les combattants sont « pétrifiés » d’une première défaite mais révèle comment elle a surmonté la peur de l’échec | Nouvelles de boxe

Natasha Jonas admet que les combattants sont « pétrifiés » d’une première défaite, mais a révélé comment elle a surmonté la peur de l’échec avant un combat pour le titre mondial avec Katie Taylor.

La Liverpudlian reste fermement en lice pour défier un autre champion du monde après avoir amélioré sa réputation lors d’une mince perte de points contre Taylor en mai.

Mais Jonas, une olympienne de Londres 2012, admet qu’elle n’a atteint le plus haut niveau qu’après avoir tiré des leçons vitales des revers dans les rangs amateurs et professionnels.

Jonas a émergé avec le crédit d’un combat pour le titre mondial contre Katie Taylor



S’exprimant sur l’épisode cinq de « Rise With Us », Jonas a déclaré à Sky Sports: « Il n’y a personne à ma connaissance, ou d’athlète auquel je puisse penser, qui n’ait échoué et tout le monde est tellement pétrifié d’échouer et tout le monde est pétrifié en boxe pour perdre un 0.

« Parfois, cela devient plus une pression quand vous avez un 0 pour le garder.

« Mais je dirais à n’importe qui, n’ayez pas peur d’échouer, car l’échec vous rend un peu meilleur la prochaine fois que vous échouerez à nouveau.

« Alors quoi, améliorez-vous un peu la prochaine fois.

Lève-toi avec nous – Épisode cinq Natasha Jonas, mardi à 21h30, sur Sky Sports Arena & Sky Sports Mix.

« Il n’y a rien à craindre d’échouer, car cela vous améliorera. Je n’avais jamais été battu au niveau national chez les amateurs, puis lors de mon premier combat international, j’ai été battu et j’étais comme » wow « .

« Je suis revenu en arrière et je me suis réévalué parce que lorsque vous gagnez, il est facile de penser que les choses se passent parfaitement, parce que vous gagnez.

« Mais dès que vous perdez, vous revenez en arrière et vous réparez les choses qui se produisaient depuis le premier jour. Vous n’aviez pas vraiment besoin de les réparer, car vous étiez toujours en train de gagner, alors c’est ce que vous faites. »

















S’exprimant sur le dernier épisode de Rise With Us, Natasha Jonas explique l’importance de maintenir sa confiance en soi. Regardez l’épisode complet à partir de 21h30 sur Sky Sports Arena, Sky Sports Mix et On Demand



Jonas a perdu son record d’invincibilité lors d’une défaite choc contre Viviane Obenauf en 2018, et a dû surmonter ses doutes avant de restaurer sa réputation.

Un match nul très disputé avec Terri Harper l’été dernier a privé Jonas d’un titre mondial, bien qu’elle soit sortie avec crédit d’un affrontement passionnant avec Taylor, le champion du monde incontesté des poids légers.

Jonas a déclaré: « Même avec Obenauf en tant que professionnel, je me disais: » D’accord « , je devais recommencer à zéro et c’était difficile parce que je n’avais jamais perdu de cette manière auparavant.

Je me disais : « Est-ce qu’ils ont raison ? » Mais ensuite je suis parti, j’ai travaillé sur moi-même et je l’ai surmonté.

« C’était aussi plus une question d’ego. Je me suis dit: » Wow, elle m’a fait ça. » J’ai dû me relever et il m’a fallu beaucoup de temps pour décider même de revenir de ça, parce que je me disais: « Est-ce que j’y vais encore? Suis-je trop vieux? Est-ce que le bébé m’a affecté? »

« Je commençais à me remettre en question. D’autres personnes m’envoyaient des trucs sur les réseaux sociaux, disant ‘Elle a dépassé le stade, elle est trop vieille, elle est trop ceci, elle est trop cela.’ Je me disais : « Est-ce qu’ils ont raison ? »

« Mais ensuite je suis parti, j’ai travaillé sur moi-même et je l’ai surmonté. »

