Natasha Jonas a « traversé l’enfer » pour la confrontation avec Marie-Ève ​​Dicaire : « Je ne peux même pas me laisser rêver et regarder au-delà de samedi » | Nouvelles de boxe

Natasha Jonas a connu une année merveilleuse, remportant son premier titre mondial en février et elle se battra pour un troisième ce samedi.

Il est facile de regarder au-delà de l’unification des poids super-welters WBO, WBC et IBF de Jonas avec Marie-Eve Dicaire et d’envisager des combats encore plus importants à venir si elle gagne, que ce soit contre Claressa Shields, qui a déjà combattu dans cette division, ancienne rivale Katie Taylor ou Jessica McCaskill, la détentrice des titres des poids welters.

Jonas ne peut cependant pas se permettre de penser comme ça. Pour elle, tout ce qui compte, c’est le combat de Dicaire, en direct Sports du ciel ce samedi.

“Je pense que c’est le rêve de tout boxeur d’aller dans un grand stade. J’espère que Ben [Shalom, her promoter] peut faire Anfield et amener les supporters locaux lors d’une grande soirée de combat et se produire. C’est tout ce que vous voulez faire. Vous voulez performer. Vous voulez gagner des titres et vous voulez montrer votre meilleur”, a admis Jonas.

Mais elle a dit: “Je ne peux même pas me permettre de rêver et de regarder au-delà de samedi parce que si samedi ne se passe pas bien, alors aucun de ces combats n’a lieu. Je suis juste entièrement concentrée sur le combat devant moi.”

Dicaire est pour elle un adversaire redoutable. La Canadienne est double championne du monde et n’a perdu qu’une seule fois dans sa carrière et c’était dans un affrontement de championnat incontesté avec Claressa Shields.

Dicaire est également le premier gaucher que Jonas, elle-même gaucher, a dû affronter en tant que professionnel, un autre casse-tête à résoudre.

“Naturellement, je pense qu’elle est [bigger] mais nous avons fait tout notre possible pour travailler sur chaque meilleure version d’elle. Si elle veut aller sur le pied arrière et contrer, qu’elle veuille s’avancer et attaquer et utiliser son avantage de taille, nous avons fait tout ce que nous pouvions au camp pour lutter contre cela “, a déclaré Jonas. Sports du ciel.

“Nous espérons qu’il y aura la meilleure version d’elle. Parce qu’il y aura la meilleure version de moi.

“Que la meilleure femme gagne ? Je n’aime pas les pronostics, je n’ai jamais été une personne pour ça mais je me suis entraînée et j’ai mis mon corps en enfer pour avoir 10 rounds difficiles donc c’est ce à quoi je suis préparé .”