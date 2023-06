Natasa Stankovic sort de la salle de gym en short de cyclisme multicolore avec son fils Agastya Pandya ; les internautes font honte à l’actrice

Natasa Stankovic et Hardik Pandya forment un couple qui n’a pas échappé aux trolls. Ils sont sous leur radar depuis qu’ils ont annoncé qu’elle attendait leur premier enfant. Agastya Pandya est née en 2020 en pleine pandémie. Alors que le couple s’est marié lors d’une cérémonie judiciaire, ils ont organisé un mariage hindou et chrétien plus élaboré en 2023. Les images sont devenues virales et comment. Aujourd’hui, Natasa Stankovic a été vue à l’extérieur du gymnase. Son fils Agastya, âgé de trois ans, était avec elle. Elle portait une veste, un soutien-gorge de sport avec une paire de shorts de cyclisme moulants. Le cuissard multicolore a attiré l’attention de tout le monde.

Découvrez les photos de Natasa Stankovic

La vidéo a été partagée par Viral Bhayani sur sa page. Certains des commentaires laissés par les internautes sont carrément dégoûtants. Nous pouvons voir que les courts métrages soutiennent quelque peu le mois de la fierté qui est en cours. Mais l’attention des trolls a été attirée par la conception du maillot de bain du short, et ils ont laissé des commentaires réprimandant la dame. Un utilisateur a commenté: « Habillage sans vergogne. Ils ne se sentent même pas gênés devant leurs chauffeurs qui ne sont peut-être pas habitués à des femmes aussi légèrement vêtues. Je ne peux pas voir les femmes gori s’habiller de manière si provocante où votre nazar ne quittera pas la zone de l’entrejambe mais des aspirants desi battra n’importe quel jour les goras », tandis que beaucoup se moquaient en disant que cela ressemblait au costume de Spiderman. Quelques-uns ont également écrit qu’elle n’avait pas le sens de s’habiller correctement même après être devenue mère. Jetez un oeil ici…

Natasa Stankovic a travaillé dur au gymnase. Le modèle serbe est doté d’un grand corps. Elle était l’une des vedettes du spectacle d’Abu Jani et Sandeep Khosla. La dame a joué dans quelques films comme Zero, Fukrey Returns, Action Jackson et plus encore. Hardik Pandya a eu un formidable IPL 2023 avec les Titans du Gujarat en finale.

Il n’est pas rare de voir des épouses glamour de joueurs de cricket indiens se faire troller. Anushka Sharma, Athiya Shetty et Dhanashree Verma font face à un maximum de commentaires désagréables de la part des gens. Natasa Stankovic ne portait rien de répréhensible au gymnase. En fait, les gens ont dit que c’était des shorts de fierté.